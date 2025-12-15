快檢查你的化妝品！蘇丹紅商品「又新增18項」 NARS、艾多美都入列

化妝品遭驗出含禁用染料蘇丹4號的事件持續擴大。衛福部食藥署今日公布最新清查結果，再新增18項受影響產品，包括2項進口化妝品與16項國產品項。官方已要求業者全面下架，後續將由各地衛生局依規定裁處。

食藥署表示，本次新增的進口產品包含兩款市面上討論度不低的商品，其一為美國製造、由法倈麗國際股份有限公司代理的「NARS 裸光賦活超能修護霜」。這項產品並非稽查時被查獲，而是代理商自行檢驗後主動通報，確認產品含有蘇丹4號，並已完成回收與下架，共追回310瓶。

廣告 廣告

另一項進口品為韓國製造、由艾多美股份有限公司代理的「艾多美凝萃撫紋萬用棒」。該商品是食藥署與衛生局擴大查核市售化妝品時，由衛生局抽驗發現含有禁用色素，目前已下架1208支，仍在持續清查。

除了進口化妝品之外，此波共有16項國產品遭點名，多數與相同進口商「亦鴻企業有限公司」所提供的問題原料有關。這些產品涵蓋保養水、安瓶、按摩油、護髮精油、半成品染料等多種類型，部份為委託製造，相關業者已依規定停止販售並配合調查。

（示意圖來源：Pexels）

本次公布的18項產品如下：

【進口2項】

1.NARS 裸光賦活超能修護霜（法倈麗國際股份有限公司，產地美國）

2.艾多美凝萃撫紋萬用棒（艾多美股份有限公司，產地韓國）

【國產16項】

3. 植物紅色A（半成品）（歐萊德國際股份有限公司）

4. HARYA PDRN賦活新生噴霧（沛諾美學生技國際有限公司）

5. 山花精萃活膚機能水（沛美生醫科技股份有限公司，委託商：絳玥有限公司）

6. 去角質霜（沛美生醫科技股份有限公司）

7. 腮紅露（沛美生醫科技股份有限公司）

8. 按摩油（沛美生醫科技股份有限公司）

9. 金盞花油（沛美生醫科技股份有限公司）

10. 水漾玉露賦活安瓶8.3g（龍興生化國際股份有限公司）

11. 晶球賦活安瓶系列（紅韻晶球逆齡安瓶）8.3g×2（龍興生化國際股份有限公司）

12. 激活逆齡精萃8.3g（龍興生化國際股份有限公司）

13. 紅夢露精華8.3g（龍興生化國際股份有限公司）

14. SLR-I 時光賦活安瓶8.3g×4；SLR-I 時光賦活霜×1（組合）（龍興生化國際股份有限公司）

15. Mini Lip Oil（將寶實業股份有限公司）

16. The Youthful Skin Blending Serum Mist(Pink) 100mL（柏瑞有限公司）

17. 胜肽護髮精油（免沖洗）（采伊美學有限公司，委託商：曜胜生技股份有限公司）

18. 愛比森泌泌肌因凍齡膜（愛比森國際股份有限公司）

食藥署也進一步說明，此次事件涉及的問題原料來自新加坡，為含多種植物萃取的複方原料，成品不一定呈現紅色，因此無法以外觀判斷是否含蘇丹紅。針對外界質疑監管期間是否出現空窗，食藥署表示相關資訊從國外平台流出至今約兩個月，但已回溯追查去年以來的批號，仍不排除後續可能再找到更多問題品項。

目前國內外累計已有39項化妝品受到波及。食藥署已通知業者進行全面清查，也持續透過化妝品成分登錄系統比對潛在風險，並已與新加坡主管機關取得聯繫，等待對方後續調查結果。

官方強調，只要產品含有禁用成分，依規定會依法處分，並會持續加強稽查，以確保消費者使用安全。

延伸閱讀

家長當心！腸病毒大流行「已有15新生兒重症」 桃園92班停課、9人病逝

2026年開始不用補班！全年放假120天「有9個連假」 快樂假期時間一次看