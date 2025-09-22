化工廠爆炸1死1傷 建築物嚴重變形扭曲傾斜

【on.cc東網專訊】山西省運城河津市一間化工廠周日（21日）下午發生爆炸事故，河津市應急管理局周一（22日）公布，事故導致1人死亡、1人受傷，具體原因仍在調查中。

事故現場周邊多名商戶周一上午表示，爆炸後空中升起大量煙塵，附近建築物發生明顯震動。一段由當地居民拍攝的影片顯示，一幢鋼結構建築物嚴重變形，外牆扭曲傾斜，瓦礫散落路邊，多輛停泊在附近的汽車被倒塌的建築構件壓毀。應急管理部門已全面介入事故調查工作。

據內地企業查冊平台資料顯示，涉事企業成立於2017年，主要從事化學原料和化學製品製造。就在事發前兩天的上周五（19日），該企業剛剛對外公開了一項名為「一種永固紫硝化生產辦法」的發明專利。內媒周一多次嘗試聯絡該企業，惟電話無人接聽。

