撰文／庭庭 圖片／庭庭提供

HI，YAHOO的大家！好久不見～

還記得我嗎？我是那位特愛仙俠系列的庭庭，真的好久不見了～最近天氣實在太熱了，我始終抵抗不了，在融化之前剪了一頭超短髮，你們會喜歡嗎？前陣子很迷棒球，幾乎去遍了北台灣的所有球場，最愛的當然是大巨蛋，因為有冷氣！哈～大家還記得去年超感人的 12 強嗎？每一場我都在家看轉播，有夠熱血又感動，也因為這個契機讓我愛上棒球。

化身女將軍！《烈焰沙場》讓庭庭變成超強女漢子

化身女將軍！《烈焰沙場》讓庭庭變成超強女漢子

年初時去大巨蛋看了 WBC，無論是打擊還是防守，球員都表現得十分堅決，讓人感受到他們對勝利的渴望。雖然過程中有些小挑戰，但球員們始終沒有放棄，展現出令人佩服的拼搏精神，讓世界看到我們的 “TEAM TAIWAN”。不過身為女子的我，還是有被啦啦隊迷上啦哈哈！￼

廣告 廣告

化身女將軍！《烈焰沙場》讓庭庭變成超強女漢子

化身女將軍！《烈焰沙場》讓庭庭變成超強女漢子

前面廢話太多，還是趕快來推薦遊戲給大家。這次要推薦的遊戲叫《烈焰沙場》，看到這名字我就覺得我要進去當一條女漢子了！說到女漢子，追劇魔人可以推薦一部劇，叫《錦月如歌》，描述一位女將軍從底層到成為將軍的故事，當然還是有些情愛故事在裡頭，最重要的是男主角好！帥！這是不是很符合《烈焰沙場》的風格呢？我遊戲裡的名字叫「似水神」，我一聽見這名字就覺得我在神遊（笑），不過我在這可是要成為一名女將軍的！

化身女將軍！《烈焰沙場》讓庭庭變成超強女漢子

《烈焰沙場》將玩家帶入一個充滿戰爭與征服的沙場世界。在這片燃燒的戰場中，每一位玩家都扮演著指揮官的角色，透過精心的戰略佈局，與來自世界各地的對手展開激烈對抗。從角色設計、遊戲環境到遊戲優勢，都讓人印象深刻。

戰鬥的流暢度也超棒！每次進入戰鬥時，畫面既不會太擁擠，也不會過於簡單。所有的動作都很流暢，無論是大規模的攻擊，還是和怪獸的激烈對抗，每一個細節都給我帶來極大的視覺享受。尤其是那些爆炸和特殊技能的特效，簡直像在看一場電影！

化身女將軍！《烈焰沙場》讓庭庭變成超強女漢子

化身女將軍！《烈焰沙場》讓庭庭變成超強女漢子

《烈焰沙場》每個方面都讓我留下深刻印象。隨著遊戲的進行，我可以不斷升級角色、更換裝備、提升技能，真的是「變成女將軍」上癮！這種「變強」的快感真的會讓人沉迷，這款遊戲的節奏也很棒，不像有些遊戲會讓人感到無聊或拖延。隨著戰況的進行，我會有很多不同的決策需要做，這讓我每次都處於「思考模式」，完全不會有無聊的感覺。

更有趣的是，戰鬥結束後，我不僅會因為贏得勝利而興奮，還能獲得一些資源來提升我的裝備，這讓我總是有不停升級的動力，畢竟在現實世界我只是個弱女子！

化身女將軍！《烈焰沙場》讓庭庭變成超強女漢子

化身女將軍！《烈焰沙場》讓庭庭變成超強女漢子

說這麼多了，你還不打開「Yahoo奇摩遊戲Y5」跟我一起嗎？

面對這酷暑天氣，最好的消暑方式就是待在冷氣房，打開手機裡的 「Yahoo奇摩遊戲 Y5」，點一款你順眼的遊戲，當然我首推一定是《烈焰沙場》！系統會手把手帶你操作，不用看什麼說明書，新手也能輕鬆上手。快來《烈焰沙場》與我這女漢子一較高下吧！

化身女將軍！《烈焰沙場》讓庭庭變成超強女漢子

庭庭Instagram：https://www.instagram.com/chloeeeeeating/

YAHOO奇摩遊戲Y5平台省下載 奇摩帳號登入直接玩

最棒的是運用YAHOO奇摩遊戲Y5平台，省去下載遊戲的時間，用YAHOO奇摩帳號登入就可以直接玩，這是YAHOO奇摩遊戲在台灣最新推出的「HTML5遊戲平台」，在技術上與「異軍互動娛樂」合作，在支付部分將使用「遊戲橘子」的「GASH」，玩家只要透過電腦或手機連上Y5平台，就可看到多款遊戲，不必再像以前等待下載遊戲的時間並佔用手機空間，只要有YAHOO奇摩帳號，按下PLAY，就可以隨時進入遊戲直接玩，更加便利的遊戲方式絕對讓人愛不釋手！

YAHOO奇摩遊戲Y5首頁：https://yahoo.wakool.net/

遊戲名稱：《烈焰沙場》

《烈焰沙場》是一款熱血沸騰的多人線上角色扮演遊戲，繼承經典傳奇的玩法，並加入多樣化的職業與特色系統，讓玩家能在這個充滿真實感的修真世界裡，與同伴一同揮灑熱血、稱霸天下！

遊戲網址：https://yahoo.wakool.net/game/info/2000000381

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk