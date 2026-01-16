北上南山必去！海岸城 280+ 品牌掃貨、網紅美食、親子玩樂全攻略

海岸城

想喺深圳南山區搵個地方一次過行街、食飯兼打卡？位於後海核心地帶嘅潮流地標——海岸城就絕對係你嘅首選！

自從開幕以來，海岸城一直係深圳本地人同香港遊客北上嘅心水地點。呢度總面積超過 20 萬平方米，規模大到可以行足一日！入面匯聚咗超過 280 個國際同本土知名品牌，無論你係想搵最新嘅時尚服飾、歎世界級美食，定係帶埋小朋友嚟場親子娛樂，海岸城通通滿足到你。

Trip.com 強力推薦：海岸城唔單止係購物天堂，更加係你深入感受深圳都市節奏同潮流生活嘅最好窗口。準備好喺呢個南山巨無霸商場展開一場精彩嘅探索之旅未？

廣告 廣告

海岸城交通方式

🚇 乘搭地鐵

搭地鐵係最快最準時嘅方法！你可以搭 2 號線（蛇口線） 或者 11 號線（機場快線），喺「後海站」落車，搵 E 出口。出咗去之後行大約 3 分鐘，就已經到商場正門，完全無難度！

🚌 乘搭巴士

海岸城周邊嘅巴士網絡都好發達，只要搵到停「海岸城站」嘅車就得。例如 M347、M377、B767 或者係夜間行駛嘅 夜 94。無論你喺深圳邊個區過嚟，都有好多選擇。

🚗 自駕遊

如果你係自己開車，海岸城嘅泊車安排真係好貼心：

車位充足 ：場內有超過 1,500 個車位，唔使驚轉嚟轉去都搵唔到位置。

收費超抵：頭兩小時免費泊車（2026 年最新優惠），之後每小時只係收 5 蚊人民幣，全日封頂都係 50 蚊人民幣。性價比極高，泊低架車去慢慢行街、睇戲、食飯都唔心痛！

🚕 的士 / 網約車

直接喺 App 輸入「海岸城」或者「深圳保利文化廣場」落車就最方便。

💡 Trip.com 編輯小貼士： 後海站亮點：後海站 E 出口附近有一個好大嘅二層景觀平台，可以行住去對面嘅「深圳灣萬象城」或者「保利劇院」，景觀一流，夜晚影相仲靚！

Shop Now

海岸城打卡位

海岸城

1. 北廣場 LED 大銀幕舞台 📺

去到海岸城，第一時間要去北廣場打卡嗰面超大 LED 銀幕！呢度係成個商場嘅「靈魂」，除咗會播最紅嘅 MV，仲成日有快閃活動。

點玩最正： 黃昏嗰陣去，當城市燈光同 LED 炫彩光影交織埋一齊，隨手影都係大片！

Chill 住影： 銀幕隔離嘅人工草坪有位坐，可以一邊飲嘢一邊感受嗰份熱鬧氛圍。

2. X-JOY 運動街區 🛹

想搵啲刺激嘢玩？去 B1 層嘅 X-JOY 啦！呢度有成兩千幾平方米，簡直係潮流運動天堂。

有咩玩： 溜冰、迷你保齡球、彈床、仲有超逼真嘅模擬賽車。

性價比高： 買張大約 人民幣 100 蚊嘅全日通票，就可以由朝玩到晚，仲可以喺霓虹燈裝修下影返幾張 Cool 爆嘅相。

3. 宝仕咖親子遊樂場 🎠

帶住小朋友嘅家長，1 樓呢個近三千平方米嘅遊樂場絕對係救星！

小朋友最愛： 巨型波波池、滑梯、角色扮演區，仲有職業體驗館，放電一流。

家長友善： 設有寬敞嘅休息區，等你可以喺隔離安心「飲杯茶、抖一抖」，設施安全措施亦做得好足。

4. 激活運動遊戲館 ⚡

位於 2 樓，呢度引入咗北美最流行嘅互動運動概念，科技感爆棚！

黑科技運動： 智能投籃、電子跳繩、虛擬網球，全部都係體感操作，啱晒鍾意新鮮感嘅後生仔。

沉浸式氛圍： 全場用咗霓虹光效同投影技術，影出嚟嘅 Video 喺 IG/Threads 一定爆多 Like！

5. 反斗樂園 Playmobil 主題區 🧩

喺 2 樓中庭，有一區會令小朋友（甚至積木迷）瘋狂嘅 Playmobil 世界。

動手動腦： 有大型積木場景同 DIY 工作坊，小朋友可以坐定定發揮創意。

珍貴回憶： 記得同巨型 Playmobil 公仔影相，呢度係親子打卡嘅「指定動作」。





海岸城美食

綠茶餐廳（海岸城店）

行到攰攰哋想搵間有質素嘅中菜坐低？海岸城 5 樓嘅綠茶餐廳就係不二之選。呢度主打江浙菜，口味清淡得嚟層次豐富，非常啱香港人口味。

🥢 必試招牌菜推介：

西湖醋魚 ：酸酸甜甜，魚肉滑溜，係最經典嘅江南味道。

東坡肉 ：炆到入晒味，入口即化，雖然睇落肥美但食落一啲都唔膩。

綠茶烤雞/烤肉 ：呢份係佢哋嘅鎮店之寶，皮脆肉嫩，仲帶有一陣淡淡嘅茶香，必點！

麵包誘惑：女仔同小朋友最愛！暖烘烘嘅烤麵包配上一球雲呢拿雪糕，係最完美嘅餐後甜品。

✨ 用餐環境： 餐廳裝修好有心思，將中式古風同現代簡約設計結合，好似去咗江南水鄉咁。服務員亦都好體貼，無論係一家大細食飯、朋友聚會，定係想搵個靚位打卡，呢度都唔會令你失望。

📋 用餐小檔案： 位置 ：海岸城購物中心 5 樓

營業時間 ： 11:00 - 22:00

人均消費：大約 人民幣 100 蚊

💡 Trip.com 編輯小貼士： 攞位攻略 ：綠茶餐廳喺海岸城人氣極高，特別係週末晚飯時間，建議大家喺「 大眾點評 」先遠程攞位，咁就唔使喺門口等咁耐啦！

景觀位：如果你哋人少少（2-4 人），可以問下有無靠近窗邊或者裝修特別精緻嘅卡位，影相會更有氣氛。

【歡樂海岸城購物中心：具有不同特色的區域，綠茶餐廳可口！】

Trip Moment @Anky in Europe

COMMUNE 幻師（海岸城店）

如果你想同朋友搵個地方坐低，唔使咁拘謹，可以一邊大口食薄餅、一邊飲杯手工啤，咁海岸城 5 樓嘅 COMMUNE 幻師 就係你嘅最佳「基地」。呢度走美式工業風，氛圍感拉滿，係後生仔同情侶約會嘅熱門地方。

🍴 必點「幻師」名物：

黑松露薄餅 (Black Truffle Pizza) ：未上枱就已經聞到超濃郁嘅黑松露香，薄底脆身，食極都唔膩。

幻師香脆雞翅 ：炸到金黃酥脆，入面仲保留到肉汁，配啤酒真係一流！

自助精釀啤酒牆：呢度最正嘅係你可以自己去冰櫃揀世界各地嘅精釀啤酒，由果味濃嘅 Cider 到苦味重嘅 IPA 都有，總有一款啱你口味。

✨ 現場氛圍： 設計好有現代工業感，昏暗得嚟又有氣氛。無論係想食個 Quick Lunch，定係夜晚想同朋友傾偈飲杯嘢，呢度嗰種輕鬆自在嘅氣氛都係 100 分。

📋 用餐小檔案： 位置 ：海岸城購物中心 5 樓

營業時間 ： 11:30 - 22:30

人均消費：大約 人民幣 86 蚊

💡 Trip.com 編輯小貼士： 揀位秘訣 ：如果你哋係想影相打卡，建議搵啲靠近霓虹燈裝飾或者吧枱嘅位置，嗰度嘅光影效果最有「大片感」。

Happy Hour 小機智：雖然佢 11:30 就開門，但最精彩嘅時間係入夜之後。下午行完古城，傍晚過嚟飲杯嘢、食件 Pizza，係最正嘅行程結尾。





深圳！平價好吃的餐酒吧！氛圍感超Chill��

Trip Moment @_GoldenSunset

陶陶居酒家（海岸城店）

如果你想試下最正宗嘅廣州西關風味，海岸城 4 樓嘅陶陶居絕對唔會令你失望。呢度將傳統粵菜工藝同現代商場環境完美結合，無論係點心定係大菜，都做得非常有心。

🥢 必試「飲茶」清單：

陶陶居大蝦餃 ：每一隻都有三隻大蝦喺入面，皮薄餡靚，爽口彈牙，係必點中嘅必點！

酥皮焗牛奶 ：外層酥皮鬆脆，入面嘅鮮奶熱辣辣、香甜滑溜，係陶陶居嘅招牌甜品。

卡珍焗糯米雞 ：同平時食開嘅唔同，呢度嘅糯米雞多咗一份奶香味，口感好特別。

冰鎮咕嚕肉：外脆內嫩，用冰鎮住保持住嗰陣脆度，酸酸甜甜非常開胃。

✨ 現場環境： 店內裝修典雅，帶有一種復古得嚟又時尚嘅西關大屋感覺，坐得好舒服。服務員亦都好專業，會不停幫你添茶，真係有種「賓至如歸」嘅感覺。

📋 用餐小檔案： 位置 ：海岸城購物中心 4 樓 419 舖

營業時間 ： 10:00 - 22:00 （可以由早茶食到宵夜！）

人均消費：大約 人民幣 100 蚊

💡 Trip.com 編輯小貼士： 早啲攞位 ：陶陶居嘅人氣旺到不得了，特別係週末嘅午市同晚市。建議一到海岸城就先去 4 樓攞飛，或者用小程式遠程排隊，咁就唔使等咁耐。

全日點心：最正嘅係呢度全日都有點心供應，就算你下晝 3 點行完古城過嚟，一樣可以嘆返個靚茶。

陶陶居酒家����美食篇

Trip.com @吉川春代郎

觀蚝海鮮

如果你係一個對海鮮有要求嘅「老饕」，咁 5 樓呢間觀蚝海鮮一定要放入你嘅必食清單。呢度最出名嘅就係一個「鮮」字，特別係佢哋嘅生蠔，每一隻都係每日新鮮直送，肥嘟嘟、脹卜卜，食落去滿口都係海洋嘅清甜。

🐟 鮮味必試推介：

招牌生蠔 ：無論係原汁原味嘅 清蒸 ，定係香噴噴嘅 蒜蓉烤 ，生蠔肉質都非常飽滿，咬落去仲會爆汁！

清蒸鮮魚 ：最考功力嘅做法，魚肉鮮嫩滑溜，點少少豉油就已經帶出鮮味。

特色海鮮小炒：例如避風塘炒蟹或者白灼蝦，火喉十足，完美保留咗海產嘅鮮甜原味。

✨ 現場環境： 餐廳行現代簡約風格，燈光柔和，成個氛圍好放鬆，一啲都唔會覺得局促。雖然人均消費大約 人民幣 150 蚊，比起其他餐廳貴少少，但係食到咁高質素嘅新鮮海鮮，絕對係物超所值。

📋 用餐小檔案： 位置 ：海岸城購物中心 5 樓

營業時間 ： 11:00 - 22:00

人均消費：大約 人民幣 150 蚊

💡 Trip.com 編輯小貼士： 生蠔控注意 ：建議可以試下佢哋唔同產地嘅生蠔，感受下由淡到濃嘅層次感。

搭配建議 ：食海鮮最啱配返杯白酒或者清爽嘅嘢飲，令鮮味更加突出。

適合場合：因為環境比較雅致，呢度好啱同長輩食飯，或者係想同另一半靜靜地嘆返餐好嘅海鮮餐。

海岸城觀蠔海鮮����

Trip.com @吉川春代郎

海岸城購物

1. H&M 👗

全球快時尚龍頭，喺 1 樓佔地極廣，行得好舒服。

賣點： 男裝、女裝、童裝款式多到睇唔晒，最啱一家大細或者想搵平靚正休閒衫嘅朋友。

位置： 1F 101

營業時間： 10:00 - 22:00

2. MUJI 無印良品 🌿

追求簡約文青風嘅你，2 樓呢間 MUJI 絕對唔可以錯過。

賣點： 由文具、香薰機到舒服到唔想郁嘅懶人梳化都有。呢度空間感十足，喺度「潛行」搵下生活靈感都係一種享受。

位置： 2F 205

營業時間： 10:00 - 22:00

3. 蘭蔻 (Lancôme) 專櫃 💄

位於 1 樓核心區，係愛靚人士嘅天堂。

賣點： 2026 年最新嘅護膚同彩妝產品呢度都有齊。最正係有專業顧問一對一幫你分析膚質同試色，體驗非常尊貴。

位置： 1F 西區 113

營業時間： 10:00 - 22:00

4. Apple Store 🍎

科技迷必去！位於 2 樓中庭，設計充滿未來感。

賣點： 官方授權店，你可以任試最新款嘅 iPhone、iPad 同 Mac。如果產品有咩小毛病，呢度嘅 Genius 都可以提供專業維修支援。

位置： 2F 中庭 207

營業時間： 10:00 - 22:00

5. ZARA 👠

想知而家流行緊咩？去 1 樓東區嘅 ZARA 就知。

賣點： 上新速度快到驚人，無論係返工衫定係去 Party 嘅戰衣，呢度都幫到你，而且價錢大眾化。

位置： 1F 東區 118

營業時間： 10:00 - 22:00





深圳旅遊必備





深圳酒店推介

即日起至優惠售完為止，透過Trip.com官方網站、網頁或應用程式註冊成為會員，即可享有高達 8% 的專屬折扣！立即點擊，規劃您的深圳老街美食與周邊景點之旅，享受更多優惠與便利！此處查看更多！

富臨大酒店係一間羅湖區嘅老牌五星級酒店，佢嘅最大優勢就係位置！酒店正對住羅湖口岸同羅湖火車站，距離地鐵羅湖站只係幾分鐘路程，對於經常需要往返深港兩地或者鍾意行羅湖商業城嘅旅客嚟講，係極之方便嘅選擇。雖然酒店比較有懷舊港風，但整體維護良好，房間寬敞企理，部分客房仲可以望到河景。酒店內設有中餐廳樂滿樓供應粵菜點心，亦有戶外泳池同按摩中心等設施，性價比好高，係好多港人嘅「心水」落腳點。

深圳富臨大酒店

Shop Now





深圳溫德姆至尊酒店位於福田區 CBD 嘅核心地帶，毗鄰深圳會展中心、卓越中心同皇庭廣場等大型商圈。呢間酒店定位奢華商務，交通非常便捷，近崗廈站，而且距離福田口岸都好快車程。酒店設計現代高雅，房間寬敞舒適，樓層高，視野開闊，特別適合公幹人士同埋追求高質素住宿體驗嘅旅客。酒店設有室內恆溫泳池、健身中心、多間特色餐廳（包括中菜同日本菜），能為尊貴賓客提供頂級嘅商旅或度假享受。

深圳温德姆至尊酒店

Shop Now





深圳好日子皇冠假日酒店隸屬於 IHG 洲際酒店集團旗下，佢位於福田 CBD 嘅核心地段，地理位置極為優越便捷。酒店鄰近福田高鐵站同地鐵站（購物公園站），行路幾分鐘就可以去到Coco Park 購物中心，食飯掃貨都超方便！酒店喺 2018 年進行過全面翻新，客房設計時尚典雅，部分房間仲可以享有繁華城市景觀。設施方面，設有戶外恆溫泳池同普拉達健身中心。由於佢交通四通八達（去福田/皇崗口岸都好快），加上有兒童免費入住政策（特定年齡），非常適合商務出行，以及追求高性價比同便利性嘅家庭旅客選擇。

深圳好日子皇冠假日酒店

Shop Now





更多深圳攻略

深圳好去處 2026 中秋快閃深圳食買玩，20+ 必去景點、商場、按摩及美食推介

【深圳度假酒店2026】深圳度假酒店 海邊度假+雙人浴缸+私人泳池

【深圳好去處2026】返大陸必玩！10大深圳玩樂好去處推薦，景點、娛樂設施、項目體驗一文睇清！

【深圳按摩2026】嚴選21間港人北上深圳熱門按摩店！ 福田、羅湖、龍華、南山按摩水療大全

【2026 深圳親子酒店推介 】| 11 間親子主題客房、親子設施齊全、手工工作坊客房

【羅湖口岸】11.5起可刷臉通關！2026 最新通過羅湖口岸全攻略！一文了解交通、美食、周邊好去處！

【深圳一日遊】2026 最新人氣食玩買行程全攻略！熱門旅遊打卡地、玩樂夜蒲、超市掃貨 | 深圳羅湖福田南山地鐵沿線

深圳地圖導覽：深度探索深圳 Top15 山海城市最美景點

深圳新商場 | 深圳最新 13 大購物中心全攻略

海岸城常見問題

1. 泊車收費點計？🚗

自駕嘅朋友請放心，海岸城嘅泊車優惠喺南山區算係數一數二咁抵：

頭兩小時：免費

之後收費： 每小時 人民幣 5 蚊

全日封頂：人民幣 50 蚊 咁樣嘅收費方案，無論係快閃買嘢定係慢慢睇戲食飯都無壓力。

2. 有無得借遮、借嬰兒車或者輪椅？👶♿

海岸城嘅無障礙設施做得很足，非常方便親子或者老人家出入：

服務內容： 提供嬰兒車同輪椅租借。

點樣辦理： 去 1 樓客服中心 辦理簡單手續就得，非常方便。

3. 想放低行李行街，有無寄存服務？🧳

如果你啱啱由口岸過嚟或者退咗房，可以先去寄存行李：

位置： 商場 西入口 附近。

收費： 每件每日 人民幣 20 蚊。放低大行李，行街食飯自然更加輕鬆！

4. 商場有無免費 Wi-Fi？

📶 呢度全場覆蓋免費高速 Wi-Fi，隨時可以影完相即刻打卡：

連接名稱： CoastalCity_Free

貼士： 網速穩定，無論係搵餐廳資料定係開導航都無問題。

5. 週末定平日去好？人流多唔多？👫

海岸城係南山區嘅中心點，人氣一向好旺：

建議： 如果想行得舒服啲，最好 避開週末同公眾假期 。

錯峰出發： 平日嘅早上或者晚上過嚟，排隊食飯會快好多，影相打卡都唔使避開咁多人頭。



