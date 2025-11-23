北上女子穿魚尾裙藏229條觀賞魚 羅湖過關遭深圳海關截獲

一名女子北上期間在裙內藏有229條觀賞魚，其後在羅湖被深圳海關截獲。(微信「海關發布」影片截圖)

一名身穿鬆身魚尾裙的女子，近日由香港經羅湖管制站前往深圳時，被深圳海關關員揭發裙内藏有229條活生生的觀賞魚平鰭鰍科魚。

裙內藏紅色白色膠袋各一

內地海關在社交平台發布事發時的閉路電視片段，可見該名女子入境深圳時淡定使用手提電話，惟仍未能逃過關員法眼。羅湖海關關員要求女子接受檢查後，在她身穿的黑色長裙內，發現兩個合共盛載229條活魚的紅色和白色膠袋，隨後經深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心鑑定後，確認該批活生生的魚為平鰭鰍科魚。

平鰭鰍科魚是適應急流的淡水魚，較常出現於亞洲山區溪流。海關提醒，平鰭鰍科魚是《中華人民共和國禁止攜帶、寄遞進境的動植物及其產品和其他檢疫物名錄》規定的禁止進境物，不得攜帶或郵遞進入內地。

