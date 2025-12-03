宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
北上抵玩新時代 — Trip.com 深圳出發限定優惠，機票、酒店、門票通通有著數！
近年香港人最鍾意嘅講真唔係「飛多遠」，而係「飛得抵唔抵」。而家 北上內地旅遊熱潮愈滾愈熱，多咗好多人發現：「原來喺深圳出發，旅行可以平到咁！」如果你都想慳住 budget 又玩到盡，咁今次 Trip.com 深圳出發限定優惠活動，你一定要睇清楚！Trip.com 最新推出嘅「深圳出發遊內地」優惠，唔單止有機票回贈，仲包括酒店、門票、高鐵、旅行團等多個項目嘅折扣，真係平到唔出發都對自己唔住。
深圳出發，平上加平 — 機票即送 HK$78 回贈
依家喺 Trip.com 訂 由深圳出發嘅內地機票，就可以拎到 HK$78 回贈，真係 Book 完即慳。
點解大家越嚟越鍾意由深圳飛？原因其實好簡單：
票價本身已經更抵玩，部分內地航線價錢係香港出發嘅一半甚至三分之一。
航班選擇多，晨早、晏晝、夜晚都有，彈性更大。
近近地搭高鐵過深圳就出發，快、平、方便。
搭內地航空公司選擇多種多樣，由傳統大航到新興航司都有。
可以話，只要肯諗肯 plan，依家北上飛真係平到笑。
酒店都半價？Trip.com 幫你升級行程但唔升價
講到旅行，一定唔少得「住邊？」。今次 Trip.com 連 內地酒店都推出低至 5 折起優惠，無論你係：
鍾意城市中心住得近地鐵、食肆、景點
鍾意度假式酒店，可以浸溫泉、睇海景、影靚相
鍾意住民宿、精品酒店追求特色體驗
全部都有大量抵玩選擇。
更重要嘅係，內地酒店 CP 值向來高，加埋今次優惠，真係用三星價住四五星感覺。
景點門票／體驗半價，玩到盡都唔肉赤
Trip.com 今次仲爆出 景點 / 活動低至半價，依家去內地玩：
城市觀光
主題樂園
歷史文化景點
郊外／戶外活動
夜遊／市集體驗
打卡／特色小眾活動
通通都有優惠。
平日你會猶豫「值唔值得去？」嘅景點，依家價格跌到咁，買張門票去體驗下就最適合。
高鐵、交通、旅行團都有優惠 — 一站式搞掂晒
Trip.com 呢個活動唔止玩酒店＋機票，而係包晒你旅行所需要嘅所有野：
高鐵車票優惠
旅行團 / 包團有半價或 9 折
景區套票比現場抵好多
酒店＋機票套餐勁平又慳時間
最啱啲鍾意週末即興決定行程，想一 click 就搞掂晒嘅旅客。
