北上旅行團｜佛山美食2天團！食勻米芝蓮星廚出品午餐、魚翅鮑魚鵝掌，再住星級酒店及送數據卡
愛北上遊歷古蹟及食私房菜盛宴的朋友 ，Yahoo Travel有抵玩旅行團推介！永安旅遊近日推出佛山美食純玩2天團，安排入住星級酒店之餘，行程還會暢遊中國國家地理推薦的亞洲第一大牌坊、百年歷史古村「逢簡水鄉」等歷史足跡，更包食魚翅鮑魚鵝掌等4大豐富盛宴，人均只需$686起，再送數據卡！旅行團於9月27日及10月6日起每日出發，CP值相當高，愛美食及遊古蹟的朋友萬勿錯過！
包食4大盛宴！米芝蓮星廚出品、順德手工私房菜
去旅行最怕被逼參加鴨仔團，永安旅遊推出的佛山美食純玩2天團，講到明不購物、不車販，全程有充裕時間遊覽，真正可以享受純觀光旅遊。是次旅行團其中一大主打是美食行程，2天包食足4餐，首日將會品嘗到世界粵菜米芝蓮星廚出品的「花開富貴有米魚開花過橋宴」午餐，必食招牌鹹香走地雞、花開富貴有米魚開花過橋、招牌香茅菊花鱔及阿姑家鄉濕濕碎炒蝦；晚餐則會到「百年碉樓」年豐樓內歎順德手工私房晚餐，招牌菜有脆皮糯米雞、鎮店將軍鵝及花椒蒸牛展等。翌日食過酒店自助早餐後，午餐將會是當日的重頭戲，品嘗由粵港澳名廚程建明主理的「堂做金湯石鍋翅(位上)」及「黃金鮑魚扣鵝掌(位上)」，魚翅更足三両，啖啖肉，團友們定必大飽口福！
人均$686起送數據卡！入住星級酒店、遊百年古蹟
除美食行程外，一行人會被安排入住星級順德龍江希爾頓歡朋酒店，導遊還會帶大家遊歷順德及東莞兩地百年古蹟，前往擁「亞洲第一大牌坊」稱譽、因造工精湛而列入健力士世界紀錄的「順峰山中華第一牌坊」朝聖、到TVB不少古裝電視劇取景地「逢簡水鄉」古村，見識宋代的石橋、明代的古祠、清代的進士坊木牌樓等，以及尋跡千年莞邑新繁華「東莞記憶」，漫步在中興路騎樓街，感受百年老街傳統魅力！旅行團於9月27日及10月6日至12月20日每日都有團出發，人均$686起，再送數據卡，另收每位港幣$160服務費。要注意的是，凡單人報名必須補付單人房附加費，如參團人數為單數報名，即3、5、7位等，可選擇全程3人同住一間雙人房，或補付單人房附加費。想來個快閃旅行團的話，不妨考慮來個佛山2天遊！
佛山美食純玩2天團(GEFFW02K)
價錢：$1,372起/2人，人均$686起
費用包含
酒店：根據行程表內所列之酒店或同級，以兩人共用一雙人房為標準。
膳食：每日早、午、晚餐以行程內所列為根據。
交通：採用空氣調節遊覽車。
觀光：各項遊覽節目均按照行程表內所列之遊覽節目及入場費用為根據。
嬰兒收費只包括手續費，不包括佔用坐位、酒店、膳食及交通安排。
