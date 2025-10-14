Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

北上旅行團｜江西秋色4天團每人大減$1,000！全港獨家網紅景點：婺女洲古鎮、世外桃源葛仙村＋睇煙花/紅葉＋嘆大閘蟹

中秋後，各地均進入金黃色的秋色國度！這個秋天，不如來一趟說走就走的高鐵之旅，走進婺源石城的楓林深處，登上滕王閣遠眺贛江秋色，在葛仙村的夜空下仰望煙花綻放，於婺女洲古鎮欣賞打鐵花飛舞，還有滿足秋之食慾的大閘蟹宴。四天全程充裕時間遊覽，不購物、不車販、不設自費加遊，真正享受純觀光旅遊，現在更有$1,000折扣優惠，只需$4,499。

南昌古韻＋滕王閣登高＋軍山湖蟹宴＋葛仙村夜遊＋煙花秀

第一天由香港西九龍站出發，搭乘高鐵直達南昌，抵達後即前往萬壽宮歷史文化街區，感受贛派建築的古樸韻味。當晚入住南昌香格里拉江景房，於舒適住宿享受城市夜色。翌日早上前往國家5A級景區滕王閣，登閣遠眺感受王勃筆下「落霞與孤鶩齊飛」的壯麗景致。午餐享用正宗軍山湖大閘蟹宴，每人獨享一公一乸，鮮味十足，更會前往螃蟹村遊覽。下一站乃重頭戲，準備進入仙境般的葛仙村。葛仙村是全港獨家安排的網紅景區，融合道家文化與山水畫境，宛如世外桃源。夜幕降臨後，永安專場煙花秀隆重登場，在靈寶街巷與洗塵門間漫步，欣賞眾妙閣水幕電影《歸真記》，並參加篝火音樂晚會，感受非遺火棍與火裙舞的熱情演出。

葛仙村是全港獨家安排的網紅景區，融合道家文化與山水畫境。（官方圖片）

保證入住香格里拉大酒店(江景房)，東臨贛江，風景怡人，與滕王閣隔江相望，可俯瞰窗外壯觀的贛江美景，兩岸璀璨的燈光。（官方圖片）

永安專場煙花秀隆重登場，在靈寶街巷與洗塵門間漫步，欣賞眾妙閣水幕電影《歸真記》。（官方圖片）

篁嶺曬秋＋婺女洲夜色＋石城賞楓＋陶溪川尋瓷

第三天前往婺源，探索篁嶺古村。乘纜車俯瞰梯田與曬秋平台，感受農村生活的色彩與節奏。午後轉往婺女洲度假區，夜色古鎮燈火通明，懸浮金閣與抱玉塔倒映湖面，非遺打鐵花與火壺表演更添熱鬧氛圍。最後一天造訪婺源石城，這裡是中國十大人氣賞楓地之一，紅楓與晨霧交織出如詩畫般的景致。午餐後前往景德鎮陶溪川，探索千年瓷都的新地標，欣賞陶瓷工藝之美。旅程尾聲在撫州弄小吃街品嚐地道風味，再搭高鐵返回香港，為這趟秋色之旅劃下完美句點。

探索篁嶺古村，乘纜車俯瞰梯田與曬秋平台，感受農村生活的色彩與節奏。（官方圖片）

婺女洲度假區，夜色古鎮燈火通明。（官方圖片）

懸浮金閣與抱玉塔倒映伴襯，欣賞非遺打鐵花與火壺表演。（官方圖片）

4天高鐵團【全港獨家2大明星景區：葛仙村(觀賞永安專場煙花)、婺女洲(夜色古鎮、非遺打鐵花表演)】、婺源石城賞楓、篁嶺曬秋、滕王閣、景德鎮陶溪川

優惠價：$4,499 （原價$5499）

限定出發：10月29日

每位加收$600旅行團服務費，已包括領隊、當地導遊、旅遊車司機及工作人員

走訪2大明星景區(全港獨家)："江南水韻，絕美夜色"《婺女洲》、"神仙生活，世外桃源"《葛仙村》，欣賞永安專場煙花秀。 漫遊江西美景及名勝：賞楓仙境～婺源石城、中國最美鄉村～篁嶺、江南三大名樓之一～滕王閣等。 重本安排南昌《保證入住》香格里拉大酒店(江景房)，東臨贛江，風景怡人，與滕王閣隔江相望，可俯瞰窗外壯觀的贛江美景，兩岸璀璨的燈光。 走進軍山湖大閘蟹村，悉心安排品嚐正宗軍山湖大閘蟹宴(大閘蟹中的上品，曾於歷屆河蟹大賽中屢獲殊榮，更外銷至世界各地)，包每人一對大閘蟹(公約5両、乸約4両)。 品嚐婺源粉蒸宴、瓦罐煨湯風味、景德鎮瓷宴等多款特色江西美食。 香港西九龍站集散，乘高鐵南昌進，景德鎮出，便捷舒適。

