Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

北上旅行團｜順德美食2天團$599大擦陽澄湖大閘蟹宴！入住佛山新酒店Holiday Inn Express+送數據SIM卡

每年農曆八月至十月，即西曆10月至12月是大閘蟹當造季節，一眾蟹迷又是時候出動！Yahoo購物專員精選這個順德美食純玩2天團，標榜能享用正宗陽澄湖大閘蟹宴，入住今年新開的佛山順德樂從智選假日酒店，每人送一張手機數據SIM卡，每位只需$599起，在港吃一餐陽澄湖大閘蟹宴都差不多價位，如今包食包住包交通，抵呀！

每年農曆八月至十月，即西曆10月至12月是大閘蟹當造季節，一眾蟹迷又是時候出動！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

陽澄湖大閘蟹宴 保證足3両重

永安旅遊推出的順德美食純玩2天團，標榜能享用正宗陽澄湖大閘蟹宴，蟹黃飽滿的蟹乸炮製成蟹堂弄花雕醉蟹、蟹膏豐腴香甜的蟹公則以鹽炙方式上枱，保證足3両重，且一人一份位上，不怕團餐被搶光光！除了大閘蟹，其他餐飲還有生焗香茅乳鴿宴以及粥底火鍋宴，2天團食足3餐重頭戲，絕對是此團最大賣點！

廣告 廣告

蟹黃飽滿的蟹乸炮製成蟹堂弄花雕醉蟹、蟹膏豐腴香甜的蟹公則以鹽炙方式上枱，保證足3両重，且一人一份位上，不怕團餐被搶光光！

生焗香茅乳鴿宴

粥底火鍋宴

入住佛山順德樂從智選假日酒店 不設購物點

每年農曆八月至十月，即西曆10月至12月是大閘蟹當造季節，一眾蟹迷又是時候出動！Yahoo購專員精選這個及全自動智能馬桶等，住房網評價指設施很新，前台服務親切，房間整潔乾淨，屬智能化酒店，加上鄰近順聯家居匯、順德奧園廣場、羅浮宮國際家具博覽中心等景點，自由時間可以去閒逛下！其他行程還有順德漁人碼頭、順德博物館、廣州赤松宮，行程單上寫明不設購物點、不會車上販賣，玩得安心！

今年新開的佛山順德樂從智選假日酒店，其設計時尚簡約，配備先進包括一鍵投屏電視，自動窗簾以及全自動智能馬桶等。

順德漁人碼頭

廣州赤松宮

團費$599起 送數據SIM卡

旅行團於今年10月至12月期間幾乎日日有團出發，從福田口岸或深圳灣口岸集散，每位只需$599起，另加每位合共$160旅行團服務費，總共每人只需$759，送一張手機數據SIM卡，尤其適合愛吃喝人士參加！

《金秋時令大閘蟹》 順德美食純玩2天團（GEFFH02K）

價錢：$599起

按此經永安旅遊預訂

更多相關文章：

中秋節2025｜佛山中秋好去處！千燈湖賞燈賞月/嶺南新天地中秋燈會/上元舞火龍

北上佛山｜佛山交通懶人包！香港往佛山4大交通方式 跨境直通巴士/高鐵/渡輪/包車

北上旅遊｜佛山美食2天團人均$299起！下榻佛山新酒店、包食鮑魚乳豬4大盛宴、暢遊文化歷史景點