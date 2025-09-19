手足口病活躍程度急升 四日錄 14 宗爆發
北上旅行團｜順德美食2天團$599大擦陽澄湖大閘蟹宴！入住佛山新酒店Holiday Inn Express+送數據SIM卡
每年農曆八月至十月，即西曆10月至12月是大閘蟹當造季節，一眾蟹迷又是時候出動！Yahoo購物專員精選這個順德美食純玩2天團，標榜能享用正宗陽澄湖大閘蟹宴，入住今年新開的佛山順德樂從智選假日酒店，每人送一張手機數據SIM卡，每位只需$599起，在港吃一餐陽澄湖大閘蟹宴都差不多價位，如今包食包住包交通，抵呀！
陽澄湖大閘蟹宴 保證足3両重
永安旅遊推出的順德美食純玩2天團，標榜能享用正宗陽澄湖大閘蟹宴，蟹黃飽滿的蟹乸炮製成蟹堂弄花雕醉蟹、蟹膏豐腴香甜的蟹公則以鹽炙方式上枱，保證足3両重，且一人一份位上，不怕團餐被搶光光！除了大閘蟹，其他餐飲還有生焗香茅乳鴿宴以及粥底火鍋宴，2天團食足3餐重頭戲，絕對是此團最大賣點！
入住佛山順德樂從智選假日酒店 不設購物點
每年農曆八月至十月，即西曆10月至12月是大閘蟹當造季節，一眾蟹迷又是時候出動！Yahoo購專員精選這個及全自動智能馬桶等，住房網評價指設施很新，前台服務親切，房間整潔乾淨，屬智能化酒店，加上鄰近順聯家居匯、順德奧園廣場、羅浮宮國際家具博覽中心等景點，自由時間可以去閒逛下！其他行程還有順德漁人碼頭、順德博物館、廣州赤松宮，行程單上寫明不設購物點、不會車上販賣，玩得安心！
團費$599起 送數據SIM卡
旅行團於今年10月至12月期間幾乎日日有團出發，從福田口岸或深圳灣口岸集散，每位只需$599起，另加每位合共$160旅行團服務費，總共每人只需$759，送一張手機數據SIM卡，尤其適合愛吃喝人士參加！
《金秋時令大閘蟹》 順德美食純玩2天團（GEFFH02K）
價錢：$599起
