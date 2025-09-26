北上旅遊團｜香港直飛桂林陽朔4天團低至半價！每日人均$249.8連稅及服務費、送上網卡

北上深圳住高級酒店再玩最新華發冰雪熱雪奇蹟！Klook推出深圳國際會展中心洲際酒店套票，入住一晚豪華房連雙人自助早餐、入住日雙人初級道3小時滑雪票、返雪場交通接送、免費房內迷你吧等，兼送洲際行政酒廊雙人禮遇，有埋下午茶及歡樂時光，用優惠碼扣減後每晚低至$1,420起，即人均只需$710起，單計滑雪票已索價三百多元，套票完全超值！假如親子連住2晚，每晚人均價更低至$236.5起，Klook訂購深圳酒店再送$150深圳酒店優惠券。想知如何用最平價錢預訂，即睇內文！

Yahoo 旅遊 ・ 1 天前