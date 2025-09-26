專訪Jer柳應廷 罕談初戀會放伴侶做首位
北上旅遊團｜香港直飛桂林陽朔4天團低至半價！每日人均$249.8連稅及服務費、送上網卡
桂林山水甲天下，一向都賞美景的勝地！KKday推出桂林陽朔超值4天團低至半價優惠，每位只需$999、除開每人每日要$249.8，價錢已包香港直航至桂林機場、機場稅連4天服務費、3晚酒店住宿、指定景點門票、5餐正餐及3餐早餐等，KKday獨家限額贈送每人上網卡一張，以驚爆價暢遊桂林各景點，即睇旅行團詳情。
每位$999已包機場稅及服務費
KKday推出桂林陽朔超值4天團低至半價優惠，每位只需$999，乘坐大灣區航空直航往返桂林機場，價錢已包$709機場稅及$400的4天服務費、5餐正餐及3餐早餐，以及3晚陽朔准四鑽酒店住宿，超級抵玩。提提大家，酒店住宿會安排2人一間，跟親朋好友出發就啱玩～
【KKday秋季旅遊博覽會優惠｜即將成團】桂林陽朔超值4天團｜香港直航低至HK$999/位｜重本包機場稅連4天服務費
價錢：2人同行，人均$999
（原價$1,998）
豐富行程遊盡國家4A景區、桂林城徽靚景
4日行程將到訪荔浦國家4A景區「荔江灣景區」、洋人街「陽朔西街」、桂林城徽「象鼻山景區」、原生態古村落景區「馬嶺鼓寨」／「侗情水庄」等，團友亦能自費購買每位人民幣299元的玩樂套票，內容包括參加興坪灕江風光竹筏遊、山水間劇場表演SHOW，以及海鮮牛扒自助晚餐，既能欣賞山水美景，亦能感受當地傳統文化及品嚐美食。暫時出發日有10月11日及18日兩日可選，這個價錢沒有不出發理由！
