北上旅遊｜中山美食2天團人均$599起送數據卡！入住國際星級酒店、歎魚翅鮑魚海參宴、遊歷史文化景點

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

北上旅遊｜中山美食純玩2天團 人均$599起送數據卡！入住國際星級酒店、歎魚翅鮑魚海參宴、遊歷史文化景點

北上旅行團一向大受港人歡迎，想要報名參加高質旅行團，Yahoo購物專員有好推介！永安旅遊早前推出中山美食純玩2天團 ，入住國際品牌星級酒店1晚，暢遊古色古香歷史文化景地，包食40年老字號中山懷舊菜、魚翅鮑魚海參宴、順德傳統10道手工菜等，還送每人一張數據卡，人均$599起，性價比極高，難怪收獲多個網友好評！想知詳情行程，即看下文。

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

包食4餐盛宴：歎魚翅鮑魚海參、順德傳統10道手工菜等

由香港北上深圳再到中山玩，交通愈來愈方便，經深中通道由深圳直達中山，只需約半小時。永安旅遊今次推出的中山美食純玩2天團，主打美食行程，首日中午即安排食40年老字號中山懷舊菜，品嚐橫欄薑蔥燜三黃雞、沙溪皮膠燜鴨、海州魚餅炒菜心、小欖燒肉燜蓮藕等，愛食地道中山菜的朋友定必會食指大動。晚上團友更可專享永安獨家的「隱世私房菜」 火瞳翅烹飪專家VIP包房晚餐，保證每人可享有3両魚翅、黑松露鮑汁鮑魚及南美海參，單看食材已值回票價！另外，美食團還包食酒店自助早餐及榮獲2024 年「尋味大灣區好味到鎮」合作名店、順德名廚主理的順德傳統10道手工菜，如沙薑焗骨腩、鐵板鮑汁黃金甲、麥香鳳梨船等，參加者定必有食福。

永安獨家安排「隱世私房菜」 火瞳翅烹飪專家VIP包房晚餐，保證每人可享有3両魚翅、黑松露鮑汁鮑魚及南美海參！（圖片來源：永安旅遊）

團友可品嘗到榮獲2024 年「尋味大灣區好味到鎮」合作名店、順德名廚主理的順德傳統10道手工菜，如沙薑焗骨腩、鐵板鮑汁黃金甲、麥香鳳梨船等。（圖片來源：永安旅遊）

黑松露鮑汁鮑魚（圖片來源：永安旅遊）

當中更有火瞳翅（位上），保證每人可享用3両魚翅。（圖片來源：永安旅遊）

崖口海上鮮（圖片來源：永安旅遊）

鮑汁海皇焗豆腐（圖片來源：永安旅遊）

人均$599起送數據卡！入住國際品牌星級酒店

行程方面，主要以參觀歷史景地為主，首日會先到紅木古典建築群，觀賞古色古香的的大師園、古戲台、唐宮宋庭、復原民國街景的騎樓街等，再到欖溪映象文化街區及，始建於明代的嶺南園林建築，嶺南四大園林之一的「清暉園•前花園」，感受香山嶺南水鄉文化傳承。住宿安排同樣不馬虎，旅行團保證團友入住國際品牌中山利和希爾頓花園酒店，是當地高檔酒店之一，房間環境舒適又寬敞。整個2天團行程人均只需$599起，包每位成人一張數據卡，除了房費外，每位需再付旅遊保險及服務費，每人$160。中山美食純玩2天團幾乎每日都有團，同親友戚友約好日子即可隨時出發！

中山美食純玩2天團

價錢：$599起

酒店：根據行程表內所列之酒店或同級，以兩人共用一雙人房為標準。 膳食：每日早、午、晚餐以行程內所列為根據。 交通：採用空氣調節遊覽車。 觀光：各項遊覽節目均按照行程表內所列之遊覽節目及入場費用為根據。 嬰兒收費只包括手續費，不包括佔用坐位、酒店、膳食及交通安排。

SHOP NOW

紅博古典建築群（圖片來源：永安旅遊）

紅博古典建築群內有古色古香的大師園、古戲台、唐宮宋庭、騎樓街等，打卡一流。（圖片來源：永安旅遊）

旅行團保證團友入住國際品牌中山利和希爾頓花園酒店。（圖片來源：永安旅遊）

酒店房間環境舒適又寬敞，是當地高檔酒店之一。（圖片來源：永安旅遊）

更多相關文章：

北上旅遊｜中山超值美食2天團6折優惠 ！人均$79起再送上網卡 住5星酒店兼食海鮮自助晚餐

中山美食2天團7折優惠！人均$368起送上網卡 重本包魚翅鵝肝自助餐盛宴、住星級酒店、遊歐陸風情「梅拉尼亞小鎮」

北上旅行團｜中山2天團7折優惠！2位大人送小童、人均$266起 包門票玩長江水世界、長鹿休博園

中山美食團推介！人均$99中山1日遊＋送24吋行李箱 嘆荔枝柴燒排骨、走山雞宴/蟲草花五穀宴

北上旅遊｜佛山美食2天團人均$299起！下榻佛山新酒店、包食鮑魚乳豬4大盛宴、暢遊文化歷史景點

北上旅遊團｜香港直飛桂林陽朔4天團低至半價！每日人均$249.8連稅及服務費、送上網卡

北上肇慶2天團75折優惠、人均$299起！升級住套房 遊5A景點區七星岩、披雲樓

北上旅行團｜河源惠州3天團7折優惠！每日人均$233起再送上網卡 住星級酒店嘆獨立泡池房、暢玩水上樂園、包食7餐

深圳好去處｜甘坑古鎮民族服裝體驗！每人$215起玩足12小時 附精緻妝容髮型、1對1拍攝

深圳旅遊｜WeChat Pay HK港人北上消費優惠！HopeGoo機票減$150、酒店減$88/美團團購$150優惠券