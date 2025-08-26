港大 AI 模型辨識精子受精能力
北上旅遊｜中山美食2天團人均$599起送數據卡！入住國際星級酒店、歎魚翅鮑魚海參宴、遊歷史文化景點
北上旅行團一向大受港人歡迎，想要報名參加高質旅行團，Yahoo購物專員有好推介！永安旅遊早前推出中山美食純玩2天團 ，入住國際品牌星級酒店1晚，暢遊古色古香歷史文化景地，包食40年老字號中山懷舊菜、魚翅鮑魚海參宴、順德傳統10道手工菜等，還送每人一張數據卡，人均$599起，性價比極高，難怪收獲多個網友好評！想知詳情行程，即看下文。
包食4餐盛宴：歎魚翅鮑魚海參、順德傳統10道手工菜等
由香港北上深圳再到中山玩，交通愈來愈方便，經深中通道由深圳直達中山，只需約半小時。永安旅遊今次推出的中山美食純玩2天團，主打美食行程，首日中午即安排食40年老字號中山懷舊菜，品嚐橫欄薑蔥燜三黃雞、沙溪皮膠燜鴨、海州魚餅炒菜心、小欖燒肉燜蓮藕等，愛食地道中山菜的朋友定必會食指大動。晚上團友更可專享永安獨家的「隱世私房菜」 火瞳翅烹飪專家VIP包房晚餐，保證每人可享有3両魚翅、黑松露鮑汁鮑魚及南美海參，單看食材已值回票價！另外，美食團還包食酒店自助早餐及榮獲2024 年「尋味大灣區好味到鎮」合作名店、順德名廚主理的順德傳統10道手工菜，如沙薑焗骨腩、鐵板鮑汁黃金甲、麥香鳳梨船等，參加者定必有食福。
人均$599起送數據卡！入住國際品牌星級酒店
行程方面，主要以參觀歷史景地為主，首日會先到紅木古典建築群，觀賞古色古香的的大師園、古戲台、唐宮宋庭、復原民國街景的騎樓街等，再到欖溪映象文化街區及，始建於明代的嶺南園林建築，嶺南四大園林之一的「清暉園•前花園」，感受香山嶺南水鄉文化傳承。住宿安排同樣不馬虎，旅行團保證團友入住國際品牌中山利和希爾頓花園酒店，是當地高檔酒店之一，房間環境舒適又寬敞。整個2天團行程人均只需$599起，包每位成人一張數據卡，除了房費外，每位需再付旅遊保險及服務費，每人$160。中山美食純玩2天團幾乎每日都有團，同親友戚友約好日子即可隨時出發！
中山美食純玩2天團
價錢：$599起
酒店：根據行程表內所列之酒店或同級，以兩人共用一雙人房為標準。
膳食：每日早、午、晚餐以行程內所列為根據。
交通：採用空氣調節遊覽車。
觀光：各項遊覽節目均按照行程表內所列之遊覽節目及入場費用為根據。
嬰兒收費只包括手續費，不包括佔用坐位、酒店、膳食及交通安排。
