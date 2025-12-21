北上消費加上年輕人不光顧 街市冬至生意少一半 雞欄減入貨量

【on.cc東網專訊】冬至做冬親朋好友團圓聚會，有的外出用餐，有的下廚露兩手煮番兩味。東網記者今日(21日)冬至正日中午時分到九龍城街市視察。檔主表示受北上消費影響，加上年輕人不會光顧，生意減少一半。有雞欄選擇減少入貨量約1成多。記者亦有訪問街坊，有市民預算1,000至2,000港元買餸，又認為「一定會買雞和魚」。

雞欄負責人玲姐表示，冬至算有氣氛，無奈生意額較去年略有下跌，認為是由於不少客人都到內地消費及買餸而致，因此她亦選擇減少貨量約1成多。魚檔員工陳先生表示，今日客人多來買白鱔、脆肉鯇，人流方面肉眼可見的大減，「你都見到，仲邊有人行呢個街市」，又指生意減少一半，直言「以前冬至生意邊會咁」。豬肉檔檔主黃太亦表示生意減少一半，皆因顧客都改到大陸消費，而年輕人則由於口味轉變不會光顧，種種原因導致人流大減。

而街市中，少數有大量市民光顧的荳品店負責人陳太則表示，今日生意額較往年增2、3成，但真正來逛街市即場購物的顧客不算多，生意好因是由於客人可於網上購買其貨品，今天便有不少客人是來取貨。

到街市買餸的陳小姐表示沒刻意預計會花多少錢，因為餸菜都變貴，所以「有咩啱就買」，包括雞和海鮮。平日要到內地工作的袁先生就指周末傾向留在香港買餸煮飯。黃小姐預算1,000至2,000港元，又認為「一定會買雞和魚」。今晚會打邊爐的王先生預1,000港元買餸，又指預計價格會變貴，因此不太在意食材價格。

