容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
北上旅行團｜中山美食團人均$99！每2位送20吋行李箱 一價包午/晚餐+下午茶｜雙11優惠2025
香港物價高企，$99吃到或買到甚麼？KKday於即日起推出一個激抵的「又食又拎」中山一日團，二人同行人均只需$99，包午餐、下午茶、晚餐，能品嚐雀籠紅燒石岐乳鴿宴、任食蟲草花清遠跑山雞滋補冬瓜盅宴等美食，每組人更可得到一個20吋行李箱，其實$99可以好好用！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
中山團限時每位$99 包午/晚餐+下午茶
KKday於即日起推出中山1天團快閃優惠，二人同行每位只需$99，每組人送一個20吋行李箱，全程包足三餐，午餐有雀籠紅燒石岐乳鴿宴、下午茶食桂山蜂蜜龜苓膏及特色點心，晚餐任食蟲草花清遠跑山雞滋補冬瓜盅宴，保證團友們無肚餓的一刻。
「中山又食又拎美食團連午餐、下午茶、晚餐」休閒一天團
優惠價：$99，另加每人每日$80服務費，合共為$179
出發日期：2025年11月20日至2026年2月10日的星期四、六及日 （12月24-28日除外）
行程從早上8點於深圳福田口岸集合，乘坐巴士經深中通道前往中山，到訪百年老字號「咀香園餅文化博物館」了解百年餅家歷史同文化，在免費DIY區內動手搓餅倒模體驗傳統製餅過程，甚至可以試食杏仁餅、雞仔餅等美食；又會行逛百年煙火市集沙崗墟，設有三千多個攤位，貨品種類包羅萬有，買到大家手軟；當然還少不了兩個購物景點：盛世芳華沉香博物館、健康蘆薈大觀園及桂山之蜂。不過留意費用未包每人每日$80服務費，總數為每位$179，出發日期至下年2月10日，非常抵玩。
更多相關文章：
雙11優惠2025｜升級版韶關靚景3天團！人均每日$480起送數據卡 「粵北九寨溝」銀杏林、住嶺南紅葉世界玻璃房
雙11旅行優惠2025｜Trip.com、Klook、Rakuten Travel旅遊平台優惠（持續更新）機票/酒店/景點門票/交通最抵折扣攻略
Trip.com雙11旅行優惠登場！$1高鐵飛、迪士尼半價優惠碼、機票/酒店減$1,111｜雙11優惠2025
其他人也在看
LOEWE手袋雙11低至半價！超限量Goya枕頭包低至$10,XXX｜雙11優惠2025
雙11優惠終於來到白熱化階段，終於見到有網站做LOEWE手袋減價，手袋迷把握機會搶購低至LOEWE手袋！提提你，這次款式超限量，手快有手慢無，各位LOEWE迷，來來來，在雙11期間燒錢吧！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
廣州長隆酒店優惠買2送2，人均低至$187.8！暢玩3大樂園、送行李箱+上網卡｜雙11優惠2025
雙11優惠愈出愈到肉，KKday最新於11月11日凌晨12點釋出長隆廣州、珠海、清遠8大酒店冬季優惠，買2大送2小之餘，又派高達$500優惠碼，更獨家送20吋行李箱、上網卡，適用於今年11月至2026年2月，12月6-8日學校假期及聖誕節均適用！作為中國首間以動物生態為題的廣州長隆酒店，住宿連三園門票扣減優惠碼後最平只需人均$187.8起，即睇優惠內容！Yahoo 旅遊 ・ 16 小時前
超前部署｜ Black Friday黑五優惠2025早鳥攻略+聖誕禮物提案
年末消費旺季來臨。除了廣為人知的雙11，Black Friday（黑色星期五）同樣是重大折扣檔期。參與商家多以海外為主，但不少官網不支援直送香港，令本地消費者海外購物時感到無從入手。特約資訊 ・ 1 天前
黃翠如武漢食早餐有投訴 大開食戒歎「貴價貨」
【on.cc東網專訊】藝人黃翠如近日到武漢工作，作為吃貨的她大朝早就在當地訪尋美食，連試多間早餐店，她昨日（10日）在社交網拍片大晒戰績，她到了當地人推薦的松雪路，她表示：「我嘅朋友話武漢人早餐唔會食一間，係要逐間逐間食，先算係完成一個完餐嘅早餐。」她在第一間點東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
結業潮2025｜屯門老字號酒樓「好日子」宣布11月9日正式結業 街坊：屯門就快冇晒酒樓
近年不少本地飲食業者面對高昂租金及經營壓力，連老字號酒樓也難以倖免。近日有網民於社交平台「香港酒樓關注組」發帖指，位於屯門、陪伴街坊多年的老牌街坊酒家「好日子皇宴」宣布於 11月9日（星期日）正式結業，消息一出，即在社交平台掀起熱議，不少街坊得知後紛紛留言表示不捨。Yahoo Food ・ 1 天前
【759阿信屋】今期熱選（11/11-15/11）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，三幸芝士杏仁餅、薄燒海老米餅、柿之種米脆以$21.9/2件、La Espanola 初榨純香橄欖油1L $105/件、CJ Hetbahn即食白飯三碗裝$22.9/件、固力果雲呢拿白朱古力百奇 $27.9/2件！YAHOO著數 ・ 21 小時前
北海道大雪突襲！札幌積雪12cm高、創9年來11月最早紀錄 致航班、JR列車延誤或取消｜北海道天氣
日本北海道11月8日遭遇異常暴雪襲擊，多地創下歷史性降雪紀錄。根據日本氣象廳數據，札幌市中心早上7時錄得12厘米積雪，是9年來首次在11月上旬突破10厘米；紋別市24小時降雪量更達29厘米，刷新當地11月紀錄。這波由強烈冷空氣南下造成的寒流，迫使札幌市凌晨4點50分緊急出動除雪車，創下過去10年第二早的出動紀錄。美唄市國道因路面結冰發生連環車禍，新千歲機場航班大亂，JR列車服務受阻。氣象專家指出，受拉尼娜現象影響，今年冬季日本將面臨更頻繁的極端天氣。如果近期會去日本旅遊的大家，記得預備足夠禦寒衣物。Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
最後一天！lululemon男裝低至3折 運動長褲低至$320、防潑水外套也有平｜雙11優惠2025
雙11優惠最後一天，lululemon更多抵買服裝陸續推出！之前為大家介紹了瑜伽服以及休閒服裝的優惠，Yahoo購物專員發現其實不少男裝也很值得入手。lululemon簡潔配色與簡約設計的理念，除了運用在瑜伽服上大獲成功之外，用在男裝上也毫不違和，很多男生對於男裝的要求就是實穿且看起來不會花俏，最好就還附有功能性設計，這次就來為大家介紹各種值得入手的男裝吧！而且lululemon官網即使買一件衣服都免運費，各位男士不用花盡心機夾單，看中哪一件就入手哪一件，輕鬆方便！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
京都二條城秋季NAKED夜間光雕展！買一送一、人均$81睇「花×光×月」裝置藝術｜雙11優惠2025
世界遺產二條城年度秋季夜間盛事開鑼！今年再次與NAKED攜手合作，以「觀月」為題，打造「NAKED meets二條城2025觀月」夜間光雕展，即日起至2025年12月7日期間，帶大家走入一場融合古代與現代的幻想之夜。KKday在雙11優惠期間推出門票優惠，買一送一、人均$81起就有交易！Yahoo 旅遊 ・ 14 小時前
錢志敏判刑在即 「加密女王」涉騙逾10萬名中國長者 涉款50億英鎊 持假護照逃往倫敦｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】涉約 50 億英鎊（約 510 億港元）、英國歷來最大宗比特幣洗錢案正在英國倫敦皇家法院審理，將於本周判刑，有「加密女王」之稱的中國女子錢志敏（Qian Zhimin）被指利用從逾十萬名中國長者騙取的資金購買加密貨幣，後逃往倫敦，生活奢華，警方在其租住的寓所內搜出數萬枚比特幣。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
【萬寧】官網買滿 $1111即送價值$1111禮品（只限11/11）
萬寧官網限定11.11 大折購，今日（11月11日）買滿 $1111，憑指定優惠碼即送價值$1111禮品，名額有限，送完即止！YAHOO著數 ・ 20 小時前
雙11優惠2025｜全網最抵電器優惠合集：半價 Casetify、Dyson 年度最抵、LG 吸塵機套裝低至 2,xx
來到年底的首個網購促銷大折日雙十一 / 1111 / 雙 11 要來了！一眾店家都交出號稱是全年最強折扣來吸引大家消費，持續追蹤網購優惠的 Yahoo Tech 自然要為大家搜羅全網最抵優惠合集，包括半價 Casetify、Dyson 額外再折、$111 5G 上台 plan 等，大家一鍵即買吧！Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
立法會選舉．新界東北｜選舉論壇辯論每次僅 30 秒 多人問答未完被「叮」走 打氣團字牌後藏「貓紙」︱Yahoo
【Yahoo新聞】立法會選舉投票在即，第二場「愛國者同心治港」選舉論壇今（ 11 日）下午在新界東北選區的大埔東昌街體育館舉行。選區內共有 5 位候選人，包括兩名現任立法會議員陳克勤及李梓敬，三名區議員黃頴灝、古偉冰及鄧肇峰。辯論環節候選人多次互相提出質詢，惟每人每輪跟進發言僅得 30 秒，多人在提問或作答時間不夠被「叮」走。現場打氣團身著不同主題色背心，大聲呼叫口號，惟記者發現幾位候選人字牌後都寫有或貼有「貓紙」。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
金管傳發數字綠債 設4幣種 相隔年半再登場 推動發行恒常化
港府致力推動代幣化債券發行恒常化，早於今年2月《財政預算案》時已預告，金管局正準備發行第三批代幣化債券，如今終於落地。彭博引消息報道，時隔逾一年半，港府計劃發行以美元、港元、歐羅和人民幣計價的數字綠色債券，最早可能已於昨日（10日）定價。信報財經新聞 ・ 1 天前
新聞女王² ｜ 佘詩曼李施嬅高海寧王敏奕一支水拗出不同視角引爆警世金句
昨晚（10日）首播的《新聞女王²》，第一集一開頭便帶來超強震撼彈，上集核心角色梁景仁（佐治，馬國明飾）因在報道暴雨新聞當日捨身救人殉職Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
雙11優惠2025｜「曼谷自助餐天花板」突發搶半價優惠碼！Copper Beyond、Great Harbour自助餐 無限暢享龍蝦/鵝肝/海膽
去曼谷旅行除了逛街掃貨，最令人期待的一定是放題吃到飽的自助餐體驗！最近曼谷掀起一股自助餐熱潮，不少高質素餐廳都主打海鮮無限量供應、現場烹調日式刺身、甚至連鵝肝都可以任吃，而且價錢比香港平超多，絕對是性價比極高的美食選擇。今次就為大家整理了三間曼谷必去的人氣自助餐優惠，11月11日晚上8點於Klook輸入優惠碼【THBUFFET】即享半價，折扣最多可減$500！$270起享受包括位於市中心的Copper Beyond 兩間分店，以及坐擁昭披耶河景的ICONSIAM Great Harbour國際自助餐，讓你一次過品嚐到來自世界各地的頂級美食！Yahoo Food ・ 21 小時前