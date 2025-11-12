Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

北上旅行團｜中山美食團人均$99！每2位送20吋行李箱 一價包午/晚餐+下午茶｜雙11優惠2025

香港物價高企，$99吃到或買到甚麼？KKday於即日起推出一個激抵的「又食又拎」中山一日團，二人同行人均只需$99，包午餐、下午茶、晚餐，能品嚐雀籠紅燒石岐乳鴿宴、任食蟲草花清遠跑山雞滋補冬瓜盅宴等美食，每組人更可得到一個20吋行李箱，其實$99可以好好用！

中山團限時每位$99 包午/晚餐+下午茶

KKday於即日起推出中山1天團快閃優惠，二人同行每位只需$99，每組人送一個20吋行李箱，全程包足三餐，午餐有雀籠紅燒石岐乳鴿宴、下午茶食桂山蜂蜜龜苓膏及特色點心，晚餐任食蟲草花清遠跑山雞滋補冬瓜盅宴，保證團友們無肚餓的一刻。

「中山又食又拎美食團連午餐、下午茶、晚餐」休閒一天團

優惠價：$99，另加每人每日$80服務費，合共為$179

出發日期：2025年11月20日至2026年2月10日的星期四、六及日 （12月24-28日除外）

任食蟲草花清遠跑山雞滋補冬瓜盅宴。（相片來源：KKday）

雀籠紅燒石岐乳鴿宴（每人半隻）（相片來源：KKday）

行程從早上8點於深圳福田口岸集合，乘坐巴士經深中通道前往中山，到訪百年老字號「咀香園餅文化博物館」了解百年餅家歷史同文化，在免費DIY區內動手搓餅倒模體驗傳統製餅過程，甚至可以試食杏仁餅、雞仔餅等美食；又會行逛百年煙火市集沙崗墟，設有三千多個攤位，貨品種類包羅萬有，買到大家手軟；當然還少不了兩個購物景點：盛世芳華沉香博物館、健康蘆薈大觀園及桂山之蜂。不過留意費用未包每人每日$80服務費，總數為每位$179，出發日期至下年2月10日，非常抵玩。

每組人送一個20吋行李箱。（相片來源：KKday）

百年老字號「咀香園餅文化博物館」了解百年餅家歷史同文化，在免費DIY區內動手搓餅倒模體驗傳統製餅過程，甚至可以試食杏仁餅、雞仔餅等美食。（相片來源：KKday）

百年煙火市集沙崗墟，設有三千多個攤位，貨品種類包羅萬有，買到大家手軟。（相片來源：KKday）

