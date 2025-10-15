Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

北上睇粉紅芒草！秋日限定美景：清遠「峰林曉鎮」夢幻花海！即睇粉黛亂子草花期、交通方法、打卡貼士

自從清遠長隆度假區今年年初開幕後，吸引不少港人前往清遠旅遊！今次Yahoo購物專員推介前往位於英德市的國家4A級旅遊景區「峰林曉鎮」，園內景色隨四季變換，如今秋季變成粉黛亂子草粉紅花海世外桃源，想欣賞這片秋日限定美景，即刻往下睇睇交通方法及網紅分享的打卡貼士吧！

英德市的國家4A級旅遊景區「峰林曉鎮」，園內景色隨四季變換，如今秋季變成粉黛亂子草粉紅花海世外桃源。（相片來源：清遠團建聚會小玄@小紅書）

粉黛亂子草粉紅夢幻花海 花期至11月初

峰林曉鎮為國家4A級旅遊景區，特有的喀斯特地形能媲美桂林，集千畝花海、溶洞探險、侏羅紀探秘公園、刺激體驗如峰林飛翔、熱氣球、滑翔傘等，山清水秀、風景如畫，是休閒度假勝地！每年10月至11月初，園內便開滿粉黛亂子草，打造約百畝的夢幻粉色花海，從遠處望去彷彿一片粉色迷霧仙境，穿梭其中如走入朦朦朧朧的粉嫩迷宮。

每年10月至11月初，園內便開滿粉黛亂子草，打造約百畝的夢幻粉色花海。（相片來源：清遠團建聚會小玄@小紅書）

從遠處望去彷彿一片粉色迷霧仙境，穿梭其中如走入朦朦朧朧的粉嫩迷宮。（相片來源：洞天仙境峰林曉鎮@微信）

小紅書網紅們建議大家穿上淺色長裙，亦可乘坐小火車，穿越浪漫又帶點迷幻的花海，尤如置身國外一樣！（相片來源：洞天仙境峰林曉鎮@微信）

同場有萬株向日葵+醉蝶花+黃波斯菊

除了粉黛亂子草，同期盛開的還有萬株向日葵、醉蝶花、黃波斯菊等，最佳賞花時間建議在10pm之前或3pm後，以晨光或逆光拍攝，效果一絕。小紅書網紅們建議大家穿上淺色長裙，亦可乘坐小火車，穿梭浪漫又帶點迷幻的花海，尤如置身國外一樣！至於香港人應該點去呢？想快一點可坐高鐵，可從西九龍站出發，於深圳北站轉車、車程1.5小時至清遠站，下車後轉乘的士車程約1小時15分鐘；想轉少程車，可乘坐永東巴士直通巴士至清遠國際大酒店，車程約3個半小時，再轉乘的士車程約1小時15分鐘左右，即可欣賞這個秋日限定美景。

高鐵香港西九龍站往返清遠站

價錢：$82起

按此經Trip.com預訂

香港往返清遠直通巴士Open票 （環島中港通提供）

價錢：$140

按此經Klook預訂

峰林曉鎮

門票：$78.6起

按此經Trip.com預訂

同期盛開的還有萬株向日葵。（相片來源：洞天仙境峰林曉鎮@微信）

醉蝶花花海（相片來源：洞天仙境峰林曉鎮@微信）

峰林曉鎮

地址：清遠市英德市巖下村（地圖按此）

交通：從西九龍站乘高鐵，於深圳北站轉車至清遠站，下車後轉乘的士，車程約1小時15分鐘；乘坐永東巴士直通巴士至清遠國際大酒店，下車後轉乘的士，車程約1小時15分鐘。

