宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
北上賞花｜逾6,000棵紫花風鈴木盛開！2小時高鐵直達江門，賞絕美粉紫色花海
冬日既定印象一向都是白皚皚一片，但沒想到在廣東江門新會每年12月都迎來紫色浪漫花海！佔地40萬平方米的江門綠美生態園在12月1日開園，逾6,000棵紫花風鈴木陸續綻放，想外遊走走散心，不妨在西九龍搭高鐵到江門，再轉的士前往，約2.5小時就到達～
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
冬季賞花天花板：江門紫花風鈴木花海
被網民稱作「冬日賞花天花板」的江門綠美生態園紫花風鈴木花海，每年12月至來年1月都會盛放，逾6,000棵紫色花朵佈滿約56個足球場大的園地，相當震撼！江門綠美生態園WeChat公眾號更新園內情況，紫花風鈴木處於綻放初期。網民分享經驗，盛開期主要是12月中下旬，由於紫花風鈴木花花期較長，去到1月初都可以看到絕美花海。
西九龍高鐵站直達江門
要在香港出發到江門綠美生態園，交通方便！可以在西九龍高鐵站搭直達班次（班次號碼：G6048）到江門高鐵站，10:20am出發、12:16pm就到，然後call車到生態園只要約30分鐘，全程約2.5小時。想交通時長短一點，就可以順道到廣州玩，在廣州南站到江門只要23分鐘，時間上感覺短點、舒服一點。
西九龍高鐵站→江門站（班次號碼：G6048）
價錢：$290
（原價$299）
廣州南站→江門站
價錢：$37.4起
（原價$38.6起）
江門新會區綠美生態園
地址：江門市新會區大澤鎮蓮塘村山頭坪（地圖按此）
入場費：成人人民幣48元、小童人民幣30元
更多相關文章：
回鄉證預約｜回鄉證過期續期懶人包！網上預約流程、所需文件及費用、預約日期
聖誕好去處2025｜廣州佛山3天團優惠低至56折！每日人均$346.3、4大樂園門票全包 體驗「Barbie飛車」、大馬戲表演
深圳、廣州、珠海酒店優惠｜訂深圳酒店即減最多$300！折上折攻略：享85折＋75折優惠、兼獲免費高鐵車票
香港上廣州5大交通方法！按景點區揀交通 車票最平$87.2起／高鐵速度可媲美飛機｜廣州交通
廣州酒店優惠｜全球最高瑰麗酒店優惠、人均低至$908.7起！1晚套房連下午茶/晚餐
廣州酒店｜廣州施柏閣大觀酒店94折優惠兼送雙人自助晚餐券！人均$657起住露台高級房 不限時大玩廣州熱雪奇跡
北上旅行團｜廣州2天團推介、人均$545起兼送上網卡！入住雲頂懸居別墅 遊人氣打卡點山谷旅遊度假區、百花古寺
廣州酒店優惠｜廣州森林海温泉度假酒店優惠低至65折、人均$476起！獨立溫泉樹屋、任玩水上樂園、海上花火大會
廣州好去處｜小型飛機飛行駕駛體驗$424起 專業機長一對一帶領、新手可上課
其他人也在看
中日關係鬧僵 日經：中國遊客赴日酒店預訂量猛降50%
日本首相高市早苗「台灣有事」言論重創日本旅遊業，據《日經新聞》周三（3 日）報導，近來中國看赴日酒店預訂量暴驟降 50% 以上。鉅亨網 ・ 21 小時前
日本替代｜ 內地掀「日本替代」熱潮 泰國重返熱門目的地榜首 南韓旅遊熱度可望創近年新高
中日關係在日本首相高市早苗的涉台言論後急速惡化，內地政府隨即出手要求航空公司削減赴日機票。剛開始時，小紅書仍有...BossMind ・ 1 天前
珠海新酒店2025｜珠海香洲英迪格酒店12月開幕！人均$430起住精品酒店潮牌、新香洲核心商圈、嘆天際戶外泳池
洲際酒店集團（IHG）旗下的精品酒店潮牌－珠海香洲英迪格酒店（Hotel Indigo Zhuhai Xiangzhou）正式落戶珠海新香洲於本月隆重開幕，憑着時尚型格的裝潢與享有天際城市景色的25樓露天泳池掀起話題。酒店以「傳統 x 潮流」為主軸，把香洲僑鄉文化與都市活力融合成獨特住宿體驗，而且位處新香州核心商圈，步行即可到商場與運動設施，交通直達明珠站及前山站，絕對是港人快閃大灣區的話題推介。酒店現已開始預訂，即睇12月及1月的至抵房價。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
快閃台灣攻略 | Trip.com 酒店低至4折！機票+酒店套票仲有得再平！
Trip.com 呢個「台灣快閃優惠全攻略」 就係為你度身訂造㗎啦！記住，優惠券係限時㗎，要搶就快手啦！Trip.com ・ 18 小時前
台灣酒店優惠2025｜台北、台中酒店優惠低至48折！人均最平$242.5起 鄰近台北車站/台中火車站
台灣是港人快閃旅行目的地之一，貪其航班選擇多，二來機票價錢相宜，一個月快閃一兩次都不成問題！Yahoo購物專員留意到永安旅遊推出台灣酒店優惠，折扣低至46折，最平每晚人均只要$242.5起，相當划算～即睇台北、台中平酒店推介！Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
深圳最大室內滑雪場「卡魯冰雪世界」攻略：門票/交通/美食一文睇晒！
週末想快閃深圳滑雪？即睇深圳最大室內滑雪場「卡魯冰雪世界」終極懶人包！Trip.com 整合門票優惠、交通教學、美食推介，人均$108起玩足3個鐘，新手必去！Trip.com ・ 18 小時前
澳門酒店協會料聖誕入住率破九成
據《澳門日報》報道，踏入12月聖誕氣氛漸濃，有澳門酒店業者表示，國際旅客重視聖誕假多外遊，預料屆時酒店入住率有望突破九成。 澳門酒店協會會長王淑欣表示，過去一年，旅遊局、招商投資促進局、體育局、文化局等多個部門積極作為，舉辦演唱會、體育比賽等大型活動，成功吸引眾多旅客訪澳，為酒店行業注入強勁動力。AASTOCKS ・ 21 小時前
悉尼新酒店｜凱悅嘉薈酒店正式進駐澳洲：人均$487起/鄰近悉尼唐人街、火車站/設174間時尚客房
悉尼有新酒店喇！凱悅嘉薈酒店正式進駐澳洲地區，酒店座落於活力澎湃的禧市（Haymarket）心臓地帶，鄰近悉尼唐人街和火車站。酒店附近有美食餐廳和便利商店，地理位置極佳。酒店設有174間時尚客房，結合社群主導的款待理念、智慧科技的便利及以本地元素為靈感的設計，打造一個讓賓客與本地人交流共融的互動空間。於11月尾入住，每晚的房價是$1,052，人均只要$526起就可以住到悉尼凱悅嘉薈新酒店！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
旅行代理商幸運假期停業 受影響顧客約1500人次
旅遊業監管局公布，根據《旅遊業條例》，撤銷持牌旅行代理商「幸運假期有限公司」的牌照。根據《條例》，持牌旅行代理商有意停止經營旅行代理商業務，必須在業務停止前不少於14日，以書面方式通知旅監局。旅監局指，昨日收到幸運假期的書面通，其有意於今日停止經營業務，已構成違反《條例》規定，正就此展開調查，會視乎調查結果跟進檢控程序，並就欺詐或其他涉嫌違法行為，與相關執法機構作合適跟進。根據旅監局查獲的資料，幸運假期在提交通知後，已沒有接受新的旅遊服務預訂，至於在提交通知前收取的旅遊服務訂單，旅監局知悉該公司正在聯絡相關顧客，處理退款或補償安排。據初步查核，受影響顧客約1500人次。根據旅遊業賠償基金電子印花徵費系統的資料，幸運假期目前尚未出發的外遊旅行團外遊費約為170萬元。旅監局已提醒幸運假期的負責人，旅行代理商在牌照撤銷後，仍須遵守《條例》規定，包括按照已訂立的協議、交易或安排下的義務或法律責任行事。 (ST)#幸運假期 #旅監局 (ST)infocast ・ 1 天前
內地鼓勵各地將「民航+文旅」組合產品納入消費券政策支持範圍
文化和旅遊部及中國民航局發布《文化和旅遊與民航業融合發展行動方案》提出，進一步提高入境旅遊便利化水平。持續落實提升外國人入境旅遊和出行便利化水平有關政策措施，配合做好離境退稅「即買即退」服務措施宣傳推廣。推動內地主要航空公司和樞紐機場提升乘機、入境及中轉便利化服務及擴大國際通程航班覆蓋範圍。指導航空公司和機場針對老年旅客的航空出行需求，加快推進機場設施適老化改造，進一步優化無障礙出行環境。 方案並提出，豐富「民航+文旅」服務。鼓勵航空公司推出涵蓋多個旅遊目的地的套票及次卡。支持航空公司、機場與文博場所、旅遊景區、旅遊渡假區、酒店民宿、旅行社、租車公司及在線旅遊平台等開展合作。結合旅遊消費促進活動，推出更多可供遊客選擇的組合產品。鼓勵針對研學旅遊、親子旅遊等推出學生團體套票及家庭優惠套票，並鼓勵各地將「民航+文旅」組合產品納入消費券政策支持範圍。 此外，將規範有序發展低空旅遊。在確保安全的前提下，支持具備資質和條件的企業提供低空旅遊項目，結合各地旅遊資源地域性及季節性特點開發特色低空旅遊線路和產品。(ta/w) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 21 小時前
吳君如愛女陳是知獲邀出席巴黎名媛舞會 公主富二代雲集 網民：花錢就能進 ？
名人界一年一度盛事巴黎名媛舞會Le Bal上周六舉行，呢場盛宴被稱為「年青版Met Gala」，出席嘅都係富豪同顯赫世家嘅子女，西班牙嘅公主、英國公爵千金、時裝設計師嘅下一代先有資格獲邀Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
宏福苑五級火｜屈穎妍文章轟政府失敗卸膊 只重表忠不整治官僚 大公報 FB 屢改內容最終刪帖｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成 156 死，2,000 戶無家可歸，追究責任和制度改革成為救災後部份重點。官媒《大公報》Facebook 專頁昨日（2 日）刊登了建制傳媒人屈穎妍所寫文章〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉，稱「國安法可以捉蒼蠅，但條件是要先治好惹來蒼蠅的腐爛」，「但願這場火能燒醒一些人」。不過專頁「追蹤黨媒」今日（3 日）指，文章刊登後先後被改 7 次，其中標題的「腐爛」一詞就被改成「問題」，內文「燒醒一些人」就被改成「警醒我們」，「撼動官僚制度」的倡議被刪，並有個別段落遭全段刪去。《Yahoo 新聞》今午並發現，屈穎妍的文章已經從《大公報》專頁刪除，無法瀏覽。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
鄧兆尊揭藝人捐款有壓力？ 爆公開捐款內情：做善事唔係講俾人聽攞彩
大埔宏福苑上周三（11月26日）發生的五級奪命火災，逾百人不幸葬身火海，慘劇震驚全球，香港以至各地都有募捐行動，許多演藝界人士亦慷慨解囊。不過，藝人是否公開捐款、金額多寡卻成為網民「監察」對象，其中曾拍AV的素海霖捐出「四位數」善款亦被質疑，她爆seed反嗆：「捐幾多關你x事！」Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
Angelababy素顏接兒子放學！穿百元外套融入家長群 母子牽手回家畫面超溫馨
近期，上海許多網友都分享在校門口目擊Angelababy素顏接8歲兒子小海綿放學，身穿灰色平價外套配上休閒褲，加上彎腰聽孩子說話的互動，畫面親切又接地氣，瞬間登上熱搜。姊妹淘 ・ 1 天前
12歲Jasper四語主持驚豔全場！應采兒當「一日經紀人」力挺 Hoho崇拜看哥哥萌翻
陳小春與應采兒的12歲兒子Jasper近期在上海某青少年活動擔任主持人，現場全程輕鬆切換普通話、英文與粵語，還小秀了一段法語，表現相當亮眼。應采兒分享擔任兒子「一日經紀人」的紀錄，為了孩子甘願缺席陳小春演唱會，展現作為媽媽的全力支持。姊妹淘 ・ 15 小時前
大埔宏福苑火災第8日 貓貓於宏志閣單位終等到主人回來團聚
【動物專訊】大埔宏福苑火災造成多人傷亡，刺痛了許多人的心靈，仍然有許多人和動物生死未卜。有動物主人至今沒有放棄任何找回心愛動物的機會，即使沒有被波及火燒的宏福苑宏志閣現場一直被封，許多獨留屋內的動物，主人一樣如坐針氈，其中高層單位一隻貓貓QQ卻一直不見了。在斷水斷糧下八日，貓主今日終於可以進入單位現場，並成功尋回愛貓QQ。 貓貓QQ今年1歲，是一隻非常細膽的貓貓，貓主賴小姐和兒子黃先生連日來均有在網上尋貓，等候消防搜救的消息，惟即使日前消防員入屋，都沒有發現QQ的蹤影。今日賴小姐終獲准返回單位執拾，沒想到一打開門，來迎接的竟然就是QQ，人貓平安團聚。 賴小姐對本報表示，回去單位時發現鐵閘已被爆開，但大門關上，打開門便見到QQ出來迎接，「他表現得很開心，但後來見到我後面有陌生人，又嚇到躲回我間房的床下底。」她坦言：「這段日子我吃不下睡不到，十分擔心QQ，看到QQ平安，我和兒子都很開心。」她兒子黃先生也說：「他選擇留在家等我們返來，真的好開心。」 98歲的王婆婆今日亦返回宏志閣單位執搭，還帶著她的芝娃娃愛犬。她在火災發生當日，在外籍女傭協助下逃生，當時狗狗一度走失，幸聰明的小狗跑到地下等候香港動物報 ・ 12 小時前
英火災調查專家：制度失效猛於火 2017倫敦住宅大廈燒通頂 與宏福苑相似
大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，特首李家超宣布成立「獨立委員會」審查事故。 有指這場災禍與2017年英國倫敦住宅格倫費爾大廈（Grenfell Tower）72死大火相似，當年曾向該大火調查委員會提交報告、現任英國倫敦大學學院（UCL）土木、環境及大地工程系系主任的教授José Luis Torero接受本報訪問，指出兩場大火的火勢爆發點與垂直蔓延模式相似。信報財經新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜老伴受困火場 路透社登老翁哭喊照被批消費悲情 兒子：藉發聲療傷｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日發生的嚴重火災，奪去逾百居民性命，當日趕到現場的路透社攝影師Tyrone Siu，捕捉到一名七旬老翁雙臂高舉、悲痛吶喊的照片，佔據多個國際媒體版面，成為大埔火災的標誌性畫面。惟事後該照片被批評是消費悲情、不尊重災民等，路透社昨（2 日）發布跟進報道，照片中事主的老伴當日被困火場，仍然失聯，事主兒子表示，希望透過講述自己家庭的故事，作為其中一種療傷的方法。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
本地｜屈穎妍《先治好惹來蒼蠅的問題》：宏福苑大火乃人禍
立場建制的傳媒人屈穎妍昨日（2日）在《大公報》發表題為《先治好惹來蒼蠅的問題》評論文章，批評大埔宏福苑火災乃是人禍，「由治及興」是徹徹底底的改變，一個讓悲劇不再重演的改變，「但願這場火能警醒我們，能照亮我們的前路」。 屈穎妍點出，市民遇事經常「報東張」，惟《東張西望》不是新聞部門，主持人是藝員不是記者，市民卻願意把伸寃的寄望托付給一個娛樂節目，箇中原因不禁令人反思。 屈穎妍稱，如果民生小事你打個電話到相關政府部門能得到火速處理，找個當區議員可以立即幫你排難解紛，去報館投訴問題成了社會現象被剖析報導，「我相信，沒有人願意上《東張》蒙頭變聲地接受訪問。」 屈續說，她這幾年收到最多的求助，就是來自不同屋苑街坊、業主委員甚至法團人士的投訴。他們不想上電視，不想身份被曝光，「想我為他們出頭」。 屈引用劉德華在電影《焚城》的一句對白「人禍，有時比天災更可怕！」，指出「蒼蠅不叮無縫的蛋，要先治好惹來蒼蠅的問題。」，「由治及興」是徹徹底底的改變，一個讓悲劇不再重演的改變。 綜合傳媒報道，原來屈穎妍的文章曾被大幅修改，原文形容市民遇事經常「報東張」，其實是代表政府部門、議員政黨、傳統媒體「失敗與失效」；Fortune Insight ・ 21 小時前
Uniqlo「海豹針織衫」意外爆紅！JW Anderson聯名，脆友分享上身圖效果原來是這樣
近期在有一件由 UNIQLO 與英國設計師 Jonathan Anderson (JW Anderson) 合作推出的針織單品，最近因為網友的創意聯想，在 Threads 上成為熱話。有位網友試穿後的有趣留言，戲稱為「海豹衫」，結果短短三天內狂收 17 萬讚！Yahoo Style HK ・ 1 天前