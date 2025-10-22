北京旅行團推介：日遊攻略及必玩 10 大景點

北京旅行團推介

諗住去北京？呢個決定絕對無錯！唔好再以為北京得啲歷史古蹟好悶喇，今時今日嘅北京，係一個傳統同潮流 chok 埋一齊嘅超級大都會！上一秒你可能仲喺故宮感受緊皇氣，下一秒就已經置身喺型到爆嘅 798 藝術區打卡。無論你係鍾意尋幽探秘嘅歷史控，定係追求新鮮感嘅城市旅人，北京都絕對唔會令你失望。Trip.com 已經幫你諗好晒，由抵玩機票到精彩行程，一文睇清，即刻 plan 個說走就走嘅京城之旅啦！

香港飛北京航班推薦

航線 航空公司 價格 類型 香港飛北京 香港快運航空（HK Express） 低至HK$665 起 單程 香港飛北京 香港快運航空（HK Express） 低至 HK$1,082 起 來回

北京旅行團 | 交通攻略

喺北京自由行，揀啱交通工具就成功咗一半！

地鐵：玩盡北京無難度！

北京地鐵網絡超強大，基本上所有景點都到到。搭 1 號線去天安門廣場、王府井；搭 8 號線去鳥巢、水立方，方便到暈！ 強烈建議： 出發前 download 定個「北京地鐵通」App，路線、時間一目了然，plan 行程超輕鬆。

巴士：深度遊專線

想去遠少少嘅景點又唔想跟團？可以試下啲旅遊專線巴士。好似「觀光 1 線」就由市中心天安門廣場直達八達嶺長城，慳返轉車嘅時間同腳骨力，超正！

的士/Call 車 App：點對點必備

喺市區短程移動，Call 車 App 就係你嘅救星！市區內短程大約 ¥30-50，價錢合理。唔使喺街邊同司機大佬「雞同鴨講」，直接用「滴滴出行」App 搞掂，明碼實價又安全，啱晒我哋呢啲遊客。

機場快線：出入機場最快手

一落機，想最快速度去到市區？揀機場快線就對了！30 分鐘就由機場飛到市中心，單程只係 ¥25，時間就係金錢呀朋友！

Trip.com 精選北京旅行團

一次過滿足你N個願望！由歷史古蹟到最新主題樂園，呢個 trip 嘅 CP 值高到爆燈！

5日4晚 · 故宮+長城+天壇+奧林匹克公園

基本資料

項目 內容 出發地點 香港出發 活動時長 5 日 4 夜 住宿安排 市區靚酒店，乾淨舒服 價格 低至 HK$5,089 起 賣點 玩轉故宮、長城、天壇、頤和園，再去埋北京環球影城！仲包埋超精彩嘅《金面王朝》表演，行程豐富到你唔信！ 行程速覽 Day 1: 香港 -> 北京，行前門大街、北京坊

Day 2: 天安門、故宮、什剎海、南鑼鼓巷、天壇

Day 3: 居庸關長城、果園摘生果、奧林匹克公園、睇 Show

Day 4: 全日喪玩北京環球影城！

Day 5: 頤和園，食完晏就返香港

【快閃精華遊】3日2夜濃縮北京最地道體驗！

得個 long weekend 假期？唔緊要！呢個 3 日 2 夜團帶你玩盡北京最精華嘅部分，快閃都可以好盡興！

3日2晚 · 獨立包團 · 北京天壇公園+天安門廣場+故宮博物院+慕田峪長城+頤和園

基本資料

項目 內容 集合地點 北京 (司機喺機場/車站等你) 行程時間 3 日 2 夜 住宿安排 精品酒店 / 西式酒店 價錢 低至 HK$3,038 起 買點 專車專屬司機接送，唔使煩交通！集中火力玩轉天壇、故宮、慕田峪長城同頤和園四大皇牌景點！ 行程速覽 Day 1: 專人接機/接站，返酒店抖下

Day 2: 遊天壇、天安門廣場、故宮

Day 3: 登慕田峪長城 (包纜車)、遊頤和園，之後解散

北京旅行團 | 必去打卡點 Top 10

呢度係明清兩代皇帝住嘅地方，齋行都感受到嗰種霸氣！Pro-Tip： 一定要預早上網 book 定飛，再租個語音導覽，聽住故仔行，投入感即刻 double up！

故宮博物院

「不到長城非好漢」，點可以唔嚟打卡？你可以揀行上去，感受下歷史嘅厚重；或者搭纜車，輕輕鬆鬆鳥瞰成條「巨龍」。冬天落雪嗰陣嚟，個景靚到嘩一聲！

八達嶺長城





3. 頤和園 - 皇帝嘅後花園

呢個皇家園林靚到好似一幅畫。喺昆明湖上泛舟，chill 到爆！春天有桃花，秋天有紅葉，IG-able 嘅靚景周圍都係，係洗滌心靈嘅好地方。

頤和園

4. 天壇公園 - 古代建築美學嘅極致

皇帝祭天嘅地方，個設計真係鬼斧神工。核心建築「祈年殿」個藍色琉璃瓦頂，影相出嚟超靚！記得要去試下「回音壁」，感受下古人嘅智慧。

天壇公園

5. 天安門廣場 - 見證歷史嘅心臟地帶

世界最大嘅城市廣場，每日清晨嘅升旗儀式莊嚴又震撼，值得早啲起身去睇一次。附近仲有毛主席紀念堂、國家博物館，可以一次過行晒

天安門廣場

6. 鳥巢 & 水立方 - 現代北京嘅標誌

2008 年奧運會嘅地標，夜晚著咗燈之後，型格十足，科技感爆棚！影相打卡一流。好啱帶埋小朋友嚟，感受下奧運精神。

鳥巢

7. 圓明園 - 殘缺但震撼嘅美

雖然宜家得返頹垣敗瓦，但呢個「萬園之園」嘅遺址，反而有種獨特嘅滄桑感，令人反思歷史。好多人會將呢度同附近嘅清華大學一齊 plan，感受歷史同書卷氣嘅碰撞。

圓明園

8. 南鑼鼓巷 - 最潮嘅老北京胡同

想體驗老北京 feel 又想行街？嚟呢度就啱晒！青磚灰瓦嘅胡同入面，收埋勁多文創小店、cafe 同地道小食（炸醬麵、糖葫蘆必食！）。夜晚仲熱鬧，超有氣氛！

南鑼鼓巷

9. 慕田峪長城 - 唔想同人逼嘅選擇

如果你怕咗八達嶺嘅人山人海，慕田峪會係你嘅心水！呢度遊客少啲，風景更加靚。除咗行，仲可以搭纜車或者玩滑道，刺激又好玩！

慕田峪長城

由廢棄工廠變身而成嘅藝術區，周圍都係畫廊、雕塑同超 Sharp 嘅街頭塗鴉，周圍都係打卡位！嚟呢度行返個下晝，吸收下藝術靈感，影返輯呃 like 相啦！

798 藝術區

北京旅行團 | 日遊推介

無論你想點玩，Trip.com 都有最啱你嘅北京旅行團同自由行產品！我哋已經幫你篩選好晒，保證價錢夠抵，玩法夠精彩。仲等咩呀？即刻預訂，同我哋一齊出發，發掘一個你估唔到咁好玩嘅北京啦！

門票/體驗 - 新客專享券

