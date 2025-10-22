楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
北京旅行團推介：日遊攻略及必玩 10 大景點
諗住去北京？呢個決定絕對無錯！唔好再以為北京得啲歷史古蹟好悶喇，今時今日嘅北京，係一個傳統同潮流 chok 埋一齊嘅超級大都會！上一秒你可能仲喺故宮感受緊皇氣，下一秒就已經置身喺型到爆嘅 798 藝術區打卡。無論你係鍾意尋幽探秘嘅歷史控，定係追求新鮮感嘅城市旅人，北京都絕對唔會令你失望。Trip.com 已經幫你諗好晒，由抵玩機票到精彩行程，一文睇清，即刻 plan 個說走就走嘅京城之旅啦！
香港飛北京航班推薦
航線
航空公司
價格
類型
香港快運航空（HK Express）
低至HK$665 起
單程
香港快運航空（HK Express）
低至 HK$1,082 起
來回
北京旅行團 | 交通攻略
喺北京自由行，揀啱交通工具就成功咗一半！
地鐵：玩盡北京無難度！
北京地鐵網絡超強大，基本上所有景點都到到。搭 1 號線去天安門廣場、王府井；搭 8 號線去鳥巢、水立方，方便到暈！強烈建議： 出發前 download 定個「北京地鐵通」App，路線、時間一目了然，plan 行程超輕鬆。
巴士：深度遊專線
想去遠少少嘅景點又唔想跟團？可以試下啲旅遊專線巴士。好似「觀光 1 線」就由市中心天安門廣場直達八達嶺長城，慳返轉車嘅時間同腳骨力，超正！
的士/Call 車 App：點對點必備
喺市區短程移動，Call 車 App 就係你嘅救星！市區內短程大約 ¥30-50，價錢合理。唔使喺街邊同司機大佬「雞同鴨講」，直接用「滴滴出行」App 搞掂，明碼實價又安全，啱晒我哋呢啲遊客。
機場快線：出入機場最快手
一落機，想最快速度去到市區？揀機場快線就對了！30 分鐘就由機場飛到市中心，單程只係 ¥25，時間就係金錢呀朋友！
Trip.com 精選北京旅行團
【懶人包首選】北京5日4夜玩盡經典+環球影城！
一次過滿足你N個願望！由歷史古蹟到最新主題樂園，呢個 trip 嘅 CP 值高到爆燈！
基本資料
項目
內容
出發地點
香港出發
活動時長
5 日 4 夜
住宿安排
市區靚酒店，乾淨舒服
價格
賣點
玩轉故宮、長城、天壇、頤和園，再去埋北京環球影城！仲包埋超精彩嘅《金面王朝》表演，行程豐富到你唔信！
行程速覽
Day 1: 香港 -> 北京，行前門大街、北京坊
【快閃精華遊】3日2夜濃縮北京最地道體驗！
得個 long weekend 假期？唔緊要！呢個 3 日 2 夜團帶你玩盡北京最精華嘅部分，快閃都可以好盡興！
基本資料
項目
內容
集合地點
北京 (司機喺機場/車站等你)
行程時間
3 日 2 夜
住宿安排
精品酒店 / 西式酒店
價錢
低至 HK$3,038 起
買點
專車專屬司機接送，唔使煩交通！集中火力玩轉天壇、故宮、慕田峪長城同頤和園四大皇牌景點！
行程速覽
Day 1: 專人接機/接站，返酒店抖下
北京旅行團 | 必去打卡點 Top 10
1. 故宮博物院 (紫禁城) - 走進皇帝嘅屋企
呢度係明清兩代皇帝住嘅地方，齋行都感受到嗰種霸氣！Pro-Tip： 一定要預早上網 book 定飛，再租個語音導覽，聽住故仔行，投入感即刻 double up！
2. 八達嶺長城 - 做一次真好漢！
「不到長城非好漢」，點可以唔嚟打卡？你可以揀行上去，感受下歷史嘅厚重；或者搭纜車，輕輕鬆鬆鳥瞰成條「巨龍」。冬天落雪嗰陣嚟，個景靚到嘩一聲！
3. 頤和園 - 皇帝嘅後花園
呢個皇家園林靚到好似一幅畫。喺昆明湖上泛舟，chill 到爆！春天有桃花，秋天有紅葉，IG-able 嘅靚景周圍都係，係洗滌心靈嘅好地方。
4. 天壇公園 - 古代建築美學嘅極致
皇帝祭天嘅地方，個設計真係鬼斧神工。核心建築「祈年殿」個藍色琉璃瓦頂，影相出嚟超靚！記得要去試下「回音壁」，感受下古人嘅智慧。
5. 天安門廣場 - 見證歷史嘅心臟地帶
世界最大嘅城市廣場，每日清晨嘅升旗儀式莊嚴又震撼，值得早啲起身去睇一次。附近仲有毛主席紀念堂、國家博物館，可以一次過行晒
6. 鳥巢 & 水立方 - 現代北京嘅標誌
2008 年奧運會嘅地標，夜晚著咗燈之後，型格十足，科技感爆棚！影相打卡一流。好啱帶埋小朋友嚟，感受下奧運精神。
7. 圓明園 - 殘缺但震撼嘅美
雖然宜家得返頹垣敗瓦，但呢個「萬園之園」嘅遺址，反而有種獨特嘅滄桑感，令人反思歷史。好多人會將呢度同附近嘅清華大學一齊 plan，感受歷史同書卷氣嘅碰撞。
8. 南鑼鼓巷 - 最潮嘅老北京胡同
想體驗老北京 feel 又想行街？嚟呢度就啱晒！青磚灰瓦嘅胡同入面，收埋勁多文創小店、cafe 同地道小食（炸醬麵、糖葫蘆必食！）。夜晚仲熱鬧，超有氣氛！
9. 慕田峪長城 - 唔想同人逼嘅選擇
如果你怕咗八達嶺嘅人山人海，慕田峪會係你嘅心水！呢度遊客少啲，風景更加靚。除咗行，仲可以搭纜車或者玩滑道，刺激又好玩！
10. 798 藝術區 - 文青、藝術控必到！
由廢棄工廠變身而成嘅藝術區，周圍都係畫廊、雕塑同超 Sharp 嘅街頭塗鴉，周圍都係打卡位！嚟呢度行返個下晝，吸收下藝術靈感，影返輯呃 like 相啦！
北京旅行團 | 日遊推介
無論你想點玩，Trip.com 都有最啱你嘅北京旅行團同自由行產品！我哋已經幫你篩選好晒，保證價錢夠抵，玩法夠精彩。仲等咩呀？即刻預訂，同我哋一齊出發，發掘一個你估唔到咁好玩嘅北京啦！
【暢玩4小時】八達嶺長城一日遊【可選單獨包車◆小團上門接送】，低至HK$129(103654人已購)
慕田峪長城一日遊【發車時間全覆蓋早7:00起/午/夜】，低至HK$129(31591人已購)
北京故宮博物院一日遊·含門票京狀元10人團/百年大展/散客團，低至HK$107(69866人已購)
更多北京遊玩攻略
【香港去北京】香港去北京全攻略！一文睇清香港去北京 4 大交通方式！
北京行程規劃5日4夜深度遊懶人包2025！故宮/長城/頤和園經典路線
