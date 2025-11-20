北京暫停進口日水產品 賴總統午餐吃北海道帆立貝挺東京

（法新社台北20日電） 中國政府暫停辦理日本水產品進口手續，總統賴清德今天透過社群平台發文表示：「今天的午餐是壽司還有味噌湯」，並附上照片，以此表達對東京的支持。

賴清德今天在臉書（Facebook）發布一張以筷子夾起日本帆立貝，面帶微笑的照片，並寫道：「今天的午餐是壽司和味噌湯」，同時加上「鹿兒島的鰤魚」、「北海道的帆立貝」等主題標籤。

賴清德在社群平台X上也發布類似照片與訊息，並以日文撰寫貼文與標籤。

此外，他還在Instagram分享一段影片，向粉絲建議現在「或許正是品嚐日本料理的好時機」。