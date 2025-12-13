北京法院判毒狗案被告罪成囚4年成首例 狗主為愛犬討公道奮戰三年 不惜辭工自學刑法

【動物專訊】北京法院近日宣判毒狗兇徒張志華投放危險物質罪成，判處監禁4年，是內地就毒狗案件立案及判刑的首例，被告在2022年9月於北京朝陽區暢頤園社區落毒，11隻狗狗受害，當中9隻狗狗死亡。遇害狗狗Papi的狗主李女士報警追究，更不惜辭去工作自學《刑法》和《刑事訴訟法》，又聯繫其他10名苦主發起民事索償訴訟，經過3年2個月，北京市朝陽區人民法院溫榆河人民法庭終作出一審宣判被告罪成，為遇害狗狗們討回公道。

李女士在案件中痛失13歲白威愛犬Papi，經化驗發現狗狗因氟乙酸鈉而致死。當地警方於半個月後拘捕了張志華，並於2023年1月5日以涉嫌投放危險物質罪正式立案，李女士還聯合10名愛犬遇害的狗主，發起民事賠償訴訟。

惟案件的審議進度較緩慢，至2023年10月26日才開庭審理，經過9次延審，直到今年12月11日才宣判被告罪成和監禁4年。經過3年2個月，狗狗們才討回公道，惟被告表明會上訴。李女士在法院外宣讀判決書內容，她形容：「從我20多歲到30多歲，這只狗狗陪伴我走過了我人生中最重要的10幾年。他是我的至親至愛，是精神支柱。」

李女士為了幫愛犬討回公道，這3年來付出很大犧牲和努力，她毅然辭去工作，自學《刑法》和《刑事訴訟法》，亦聯繫其他10名遇害狗狗的主人，撰寫訴狀和發起民事賠償訴訟。她在過程中面對很多質疑和網絡暴力，在搜證方面亦有不少困難，但她沒有氣餒和放棄，只為了幫愛犬討回公道。

中國司法部現時正公開徵集2026年度立法項目建議，很多網民提出建立《反虐待動物法》。這次案件裁決也成為了中國內地針對毒狗案的首例。

香港也經常發生毒狗案件，但鮮有成功拘捕兇徒和判刑，而現時《防止殘酷對待動物條例》的最高判刑是監禁3年，且從沒有任何一宗虐殺動物案件被告獲判最高刑期。

北京法院日前宣判毒狗案被告監禁4年，成為首例。

狗狗Papi是其中一隻遇害狗狗。

Papi在2022年中毒慘死。

Papi狗主李女士為了幫愛犬討公道，不惜辭工自學刑法，沒放棄追究兇徒。

多名狗主均感激李女士的堅持和努力，終為遇害狗狗們討回公道。

