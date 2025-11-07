北京環球影城終極攻略2025：門票、交通、必玩設施懶人包

針尖上的龍虎鳳 專訪紋身師 Marcus Yuen
諗起北京，係咪淨係諗到故宮、長城呢啲歷史古蹟？而家嘅北京有個潮玩新地標，就係大人細路都為之瘋狂嘅北京環球影城！呢個係全球第五座、亞洲第三座嘅環球主題樂園，一入場就好似攞咗張單程機票，直飛入荷里活電影世界。無論你係想搵刺激嘅後生仔，定係想一家大細親子樂，呢度絕對係你北京之旅唔可以錯過嘅打卡點，包你玩到唔捨得走！
北京環球影城 | 簡介
成個園區佔地超廣闊，分為七大電影主題世界，每個都還原度極高，帶你瞬間穿越！七大園區包括：哈利波特的魔法世界™、變形金剛基地、功夫熊貓蓋世之地、好萊塢、未來水世界、小黃人樂園，同埋侏羅紀世界努布拉島。夾夾埋埋有成30個機動遊戲同精彩表演，等住你嚟探索！
樂園基本資料
開放時間： 每日 10:00 - 20:00 (假期可能會有變動，出發前記得上官網Check多次！)
地址： 北京市通州區文景街北京環球影城
北京環球影城門票、項目快通 & 優惠
北京環球影城門票
一日成人票：票價低至 HK$500
一日小童票（限年齡 3 歲至 11 歲）：票價低至 HK$365
一日三位成人票：票價低至 HK$1455
一日一位成人及一位小童票（限年齡 3 歲至 11 歲）：門票低至 HK$835
北京環球影城門票 & 優速通
一日成人門票 + 14 項優速通 + 導覽服務：票價低至 HK$3054
北京環球影城聯票
兩日成人票：票價低至 HK$901
北京環球影城 | 實用資訊：交通、最佳旅遊季節
由香港出發，話咁快就到！
飛機： 由香港直飛北京首都國際機場 (PEK) 或大興國際機場 (PKX)，航程大約3個半鐘。好似香港快運 (HK Express) 咁，有時單程機票HK$600有找，來回都係一千蚊左右，勁抵！
高鐵： 想體驗下唔同嘅旅程？由西九龍站搭高鐵或動臥列車直達北京西站，最快8個鐘多少少就到，沿途可以欣賞風景，都係一個唔錯嘅選擇。
點樣去環球影城？
地鐵 (最方便！)： 搭北京地鐵7號線或八通線到「環球度假區站」，由B、C、D出口行大約7分鐘就到樂園入口。
巴士： 可以搭589路或T116路巴士。
自駕/Call車： 樂園鄰近東六環同京哈高速，自己揸車或者叫車都好方便。
幾時去最好？旅遊季節分析
北京四季分明，揀啱時間去玩，體驗會差好遠！
最佳季節：春天 (4-5月) & 秋天 (9-11月)： 呢兩個季節天氣最舒服，秋高氣爽，唔會太熱又唔會太凍，絕對係遊園嘅黃金時間！
避開人潮注意
夏天 (7-8月) & 國慶黃金周 (10月頭) & 聖誕新年： 呢啲時間係旅遊旺季，園區內真係會人山人海，排隊時間長到你懷疑人生。如果你怕逼，就盡量避開呢啲日子啦。
淡季之選： 2月到3月 (避開農曆新年) 人流會相對少啲，可以玩得更悠閒。
溫馨提示：落雨都唔使驚！
樂園大部分設施同餐廳都係室內，所以就算天氣麻麻都唔會太影響你嘅行程。不過，如果遇到暴雨、大風雪等極端天氣，戶外嘅機動遊戲就有可能會暫停，出發前記得留意官方最新公佈！
入場必讀：門票 & 優速通（Fast Pass）攻略
想玩盡啲？考慮買1.5日或2日票
如果你係第一次去，又或者想玩晒園區約30個項目，強烈建議你買1.5日或者2日門票。咁樣時間會鬆動好多，可以慢慢玩、慢慢影相，唔使趕頭趕命！
課金恩物：優速通 (Express Pass)
想玩得有效率？「優速通」絕對係你嘅課金好朋友！佢可以幫你大大減少排隊時間，直接行快線玩熱門遊戲，將時間用喺刀刃上！
優速通有分唔同級數，你可以根據自己嘅需要同Budget去揀：
輕量級選擇： 可以揀只係想Skip 2個、3個、5個或6個指定熱門項目嘅快證。
王者級選擇： 豪氣啲，直接買個包晒 14個最受歡迎遊戲嘅快證，一次過玩轉全場，唔使再睇人龍面色！
醒目貼士：必Down官方App！
入園前，一定要下載「北京環球影城度假區官方App」。呢個App簡直係你嘅園內私人導航！你可以實時睇到自己喺邊、每個遊戲要排幾耐、表演幾點開始，仲有餐廳同商店嘅資訊，幫你輕鬆規劃路線，玩盡每一分鐘！
北京環球影城 | 七大園區逐個睇：必玩設施推介
圖片來源：北京環球影城官方網站
北京環球影城 | 主題景區
1. 哈利波特的魔法世界™
各位魔法師，準備返學未？一入到嚟，雄偉嘅霍格華茲™城堡就喺眼前，白雪皚皚嘅活米村™，仲有各式各樣嘅魔法商店，氣氛滿分！記得一定要試下嗰杯超經典嘅奶油啤酒™！
必玩：哈利波特與禁忌之旅™ 跟住哈利仔一齊穿梭霍格華茲城堡，飛天遁地，親身感受魔法世界嘅奇妙與刺激！
圖片來源：北京環球影城官方網站
2. 變形金剛基地
呢度係全球首個以變形金剛為主題嘅園區，成個基地就好似一個巨型嘅變形金剛，型到裂！準備好加入博派，同柯柏文一齊拯救地球未？
必玩：變形金剛：火種源爭奪戰 坐上隱形運輸機械人，同狂派展開一場生死激戰，3D效果超逼真，包你腎上腺素飆升！
圖片來源：北京環球影城官方網站
3. 功夫熊貓蓋世之地
充滿東方韻味嘅和平山谷，就好似走入咗世外桃源。你可以去平先生麵館食返碗靚麵，再跟住神龍大俠阿寶學返兩招功夫！
必玩：功夫熊貓：神龍大俠之旅 阿寶唔小心放走咗大奸角天煞，你要同佢一齊並肩作戰，保護和平山谷！
圖片來源：北京環球影城官方網站
4. 好萊塢
星光熠熠嘅好萊塢大道，兩旁種滿高大嘅棕櫚樹，周圍都係閃爍嘅霓虹燈，俾你一嘗做大明星嘅滋味，影相打卡一流！
圖片來源：北京環球影城官方網站
5. 小黃人樂園 (迷你兵團樂園)
準備好同班百厭嘅迷你兵團一齊搗蛋未？呢度充滿歡樂同笑聲，快啲去格魯屋企報名，加入佢哋嘅行列啦！
必玩：神偷奶爸小黃人鬧翻天 你會「被縮細」，正式成為迷你兵團嘅一分子，展開一場瘋狂又搞笑嘅冒險之旅！
圖片來源：北京環球影城官方網站
6. 侏羅紀世界努布拉島
時光倒流6500萬年前，走入侏羅紀世界之門！喺茂密嘅熱帶雨林入面，你會同各種史前巨型恐龍近距離接觸，夠唔夠膽挑戰？
必玩：侏羅紀世界大冒險 坐上全地形越野車，深入努布拉島核心地帶，一場驚心動魄嘅恐龍大冒險等緊你！
圖片來源：北京環球影城官方網站
7. 未來水世界
呢度有園內最震撼嘅水上爆破特技表演！水上電單車俯衝、飛機墜毀爆炸，場面好似拍緊荷里活大片咁，超刺激！
圖片來源：北京環球影城官方網站
北京環球影城 | 園內餐廳
北京環球影城 #三把掃帚™
喺呢間充滿英式風情嘅小酒館，你可以食到烤雞、炸魚薯條，當然唔少得必飲嘅奶油啤酒™，仲可以望住霍格華茲城堡嘅靚景，好似真係入咗電影場景咁！
圖片來源：北京環球影城官方網站
北京環球影城 #平先生麵館
唔使睇地圖，聞住香味都搵到！呢度有平先生秘製嘅牛肉拉麵、擔擔麵同煎餃，玩到攰入嚟食返碗熱辣辣嘅麵，即刻叉足電！
圖片來源：北京環球影城官方網站
北京環球影城 #琥珀嶺餐廳
餐廳設計超有原始Feel，牆上鑲滿琥珀石。喺度食住豬肘飯或者咖喱雞，就好似同恐龍一齊開餐咁，體驗夠晒特別！
圖片來源：北京環球影城官方網站
北京環球影城 | 必睇表演 & 巡遊
北京環球影城 #環球大巡遊
點可以錯過超精彩嘅環球大巡遊？史力加、荒失失奇兵、功夫熊貓，仲有迷你兵團等一眾電影角色會坐住巨型花車同你見面，氣氛超High！
圖片來源：北京環球影城官方網站
北京環球影城 #霍格華茲™城堡夜間魔法慶典
當夜晚降臨，成座霍格華茲城堡會上演超震撼嘅光影騷！配合激昂嘅音樂，光影投射喺城堡上，講述四大學院嘅故事，靚到令人窒息！
圖片來源：北京環球影城官方網站
北京環球影城 | 想成日玩？考慮買年票！
如果你係超級Fans，諗住一年去幾次，咁買年票就最抵！年票主要分三種：
悠享年卡： 提供唔少於227日入園，主要係平日，避開大部分週末同大時大節。
嘉享年卡： 提供唔少於303日入園，包埋大部分週末，彈性更高。
臻享年卡： 終極之選！365日任你玩，想幾時去都得 (當然要預約啦)！
圖片來源：北京環球影城官方網站
順便玩埋：北京其他必去景點
#八達嶺長城
所謂「不到長城非好漢」，嚟到北京，點可以唔做一次好漢？感受下長城嘅雄偉壯觀，絕對係畢生難忘嘅體驗。
#頤和園
清朝皇帝嘅「皇家後花園」，園林設計靚到好似一幅畫咁。喺昆明湖上泛舟，漫步喺長廊，感受一下古代皇室嘅悠閒生活。
#天壇
明清兩代皇帝祭天嘅地方，建築設計極具智慧，尤其係祈年殿同迴音壁，可以見識到古代工匠嘅鬼斧神工，令人嘆為觀止！
