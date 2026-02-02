北京親子遊 最強放電攻略：環球影城、泡泡瑪特樂園、沉浸式博物館，帶仔女玩轉新舊京城

宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
想同小朋友去轉「寓教於樂」嘅旅行？北京絕對係首選！呢座千年古都除咗有宏偉嘅名勝古蹟，近年仲多咗好多國際級現代化玩樂設施，由歷史文化到潮流 IP 應有盡有。Trip.com 幫大家執好咗 2026 年最新北京親子遊攻略，等你可以輕輕鬆鬆同仔女由香港出發，玩轉京城！
北京親子遊 | 香港到北京
由香港出發去北京玩，交通選擇非常多元化。無論你係追求速度，定係想同小朋友體驗慢活鐵路遊，總有一款啱你！
✈️ 方案一：直飛航班 —— 最快最方便
對於追求效率嘅香港家庭，搭飛機絕對係首選。
航程時間： 大約 3 小時 15 分鐘。
班次密： 香港國際機場 (HKG) 每日都有多班直飛北京首都機場 (PEK) 或大興機場 (PKX) 嘅航班（國泰、國航等）。
優點： 慳時間，落機就係北京，最啱假期短或者帶住幼童嘅家長，減少長途跋涉。
🚅 方案二：高鐵動臥 —— 慳錢兼新奇體驗
如果你想玩得特別啲，或者小朋友係「鐵路迷」，咁就一定要試吓由香港西九龍站出發嘅高鐵動臥列車。
夕發朝至： 傍晚喺香港上車，喺車廂舒舒服服瞓一覺，第二朝一早就到北京西站。
優點： 1. 慳返一晚酒店錢： 瞓住去，性價比極高！ 2. 空間感大： 大齡兒童可以喺車廂活動，唔使全程困喺飛機座位。 3. 直達市中心： 北京西站位於市區，唔使好似機場咁行咁遠。
香港西九龍站亦有直達北京西站的高鐵動臥列車，夕發朝至，適合想體驗鐵路旅行的大齡兒童家庭。
北京親子遊 | 景點推薦
北京親子遊景點推薦 #1 北京環球度假區 (Universal Beijing Resort)
作為北京親子遊嘅「皇牌」行程，北京環球度假區唔單止有荷里活經典 IP，仲完美融合咗中國文化元素，係一個超大型嘅沉浸式夢幻世界。
園區入面有 7 大主題景區、37 項遊樂設施同埋 24 場精彩表演，無論係想搵刺激，定係想同仔女靜靜地打卡睇 Show，呢度都可以滿足晒你哋！
📸 必玩主題園區推介：
小黃人樂園 (Minion Land)： 全家大細嘅「歡樂基地」！可以同調皮嘅 Minions 驚喜互動，坐上互動設施進入格魯嘅訓練營，小朋友見到咁多黃色「粒粒」絕對會瘋狂尖叫！
哈利波特魔法世界™： 魔法迷必衝！換上巫師袍，去奧利凡德魔杖店揀一支專屬魔杖，仲可以去「三把掃帚」餐廳飲杯 Butterbeer (奶油啤酒)。記得一定要玩「哈利波特與禁忌之旅」，感官體驗滿分！
變形金剛基地： 全港小朋友最愛嘅機器人基地！化身特工，同柯柏文、大黃蜂聯手對抗變形金剛，仲可以挑戰亞洲最長嘅「霸天虎過山車」，感受極速快感。
功夫熊貓蓋世之地： 全球首個以「功夫熊貓」為主題嘅景區，室內環境冬暖夏涼，最啱親子慢慢行。入面嘅中國風建築同互動遊戲，令小朋友玩得開心之餘仲可以了解東方文化。
地址：北京市通州區京哈高速與東六環路交匯處西北角
營業時間：09:00 - 20:00（季節性調整，請以 App 為準）
交通攻略： 乘坐地鐵 7 號線或 1 號線八通線至「環球度假區」站
北京親子遊景點推薦 #2 泡泡瑪特城市樂園 (POP MART CITY PARK)
如果你或你屋企小朋友係 Molly、Labubu 或者 Dimoo 嘅擁粉，咁嚟北京絕對唔可以錯過 泡泡瑪特城市樂園 (POP LAND)！樂園坐落喺市中心嘅朝陽公園入面，係全國首個潮玩 IP 主題樂園。呢度唔單止係小朋友嘅放電天堂，更加係潮流達人嘅打卡聖地！
🌈 樂園 4 大必玩區域
泡泡街 (Pop Street)： 一入門口就係超夢幻嘅街道，兩旁充滿咗各種互動裝置同盲盒 IP 裝飾，未入城堡已經要開定相機。
Labubu 奇遇森林 (Adventure Forest)： 呢度係 Labubu 迷嘅主場！森林入面有精靈樹屋、吊橋同埋無動力遊樂設施（好似沙池同埋蹦蹦雲），最啱小朋友活動手腳。
Molly 城堡 (Molly’s Castle)： 全園嘅靈魂建築！地庫係可以令你「荷包大失血」嘅旗艦店，一樓同二樓有主題餐廳，三樓仲有 Molly 宴會廳。城堡外面影相效果一流，好似去咗歐洲咁！
湖濱區 (Lakeside)： 可以喺度睇住湖景歎甜品，仲有特別設計嘅 Dimoo 船，氣氛超悠閒。
地址： 北京市朝陽區朝陽公園南路 1 號（朝陽公園內）
營業時間： 10:00 - 20:00
交通攻略： 乘坐地鐵 14 號線至「棗營」站 D 口，步行進入朝陽公園
北京親子遊景點推薦 #3 中國科學技術館
去北京親子遊，最驚遇到室外太熱或者太凍？咁位於奧林匹克公園中心區（近鳥巢、水立方）嘅中國科學技術館就係你嘅「救星」！呢度係國家級嘅科學博物館，設施齊全，重點係門票非常親民，絕對係北京性價比最高嘅室內景點。
🌟 兩大必睇重點展廳
【科學樂園】專屬 3-8 歲小朋友： 呢度簡直係幼童嘅天堂！全個展廳專為小朋友而設，互動性極強。透過玩水、玩建築、玩角色扮演，將深奧嘅科學原理變成人人都明嘅遊戲。小朋友玩到唔捨得走，家長又可以輕鬆「抖吓」。
【主展廳】航空航天迷必到： 入面涵蓋咗航天科技、能源同交通等多個領域。你可以親眼見到火箭模型、體驗太空生活，甚至了解最新嘅 AI 技術。對於小學生、中學生嚟講，係一次非常好嘅深度學習機會。
🎬 震撼感官體驗：球幕與巨幕影院
如果你同小朋友未睇過球幕電影，一定要喺度體驗吓！全天球屏幕包圍住你，睇宇宙星空或者深海探索時，嗰種沉浸感真係好震撼。另外仲有巨幕影院（IMAX）同 4D 影院，聲畫效果係國際級水平。
地址： 北京市朝陽區北辰東路 5 號
營業時間： 09:30 - 17:00（週一閉館，法定節假日除外）
交通攻略： 乘坐地鐵 8 號線至「奧林匹克公園」站
北京親子遊景點推薦 #4 北京動物園 & 海洋館
去北京玩，點可以唔睇國寶大熊貓？北京動物園擁有超過一百年歷史，雖然遊客多，但依然係小朋友心目中嘅 Top 1 景點！加上入面仲有世界最大規模之一嘅內陸海洋館，一個地方可以睇齊海、陸動物，絕對係親子遊必排行程。
🌟 兩大必衝打卡位：
熊貓館：探訪網紅「萌蘭」三太子： 呢度最紅嘅絕對係「奧運熊貓館」入面嘅大熊貓萌蘭！佢因為「越獄」同埋各種調皮行為喺網上爆紅。想親眼睇到萌蘭嘅英姿，記得要朝早一開園就衝進去，因為熊貓通常喺朝早最活躍，晏啲佢哋就會瞓覺㗎喇！
北京海洋館：室內避暑首選： 雖然要另外買飛，但絕對值得！呢度係全球最大嘅內陸水族館之一。入面嘅「海底隧道」可以畀小朋友近距離睇住鯊魚同魔鬼魚喺頭頂經過，仲有精彩嘅海豚、海獅表演，小朋友睇到一定拍爛手掌。
地址：北京市西城區西直門外大街 137 號
營業時間：07:30 - 18:00（11 月 1 日 - 3 月 31 日），07:30 - 19:00（4 月 1 日 - 10 月 31 日）
交通攻略：乘坐地鐵 4 號線至動物園站 B 出口
北京親子遊景點推薦 #5 故宮博物院 (紫禁城)
帶小朋友去北京，點可以唔去故宮博物院（紫禁城）？呢度唔單止係千年古都嘅靈魂，更加係小朋友親身接觸中華文化嘅「活教科書」。雖然故宮大到行唔晒，但只要揀啱路線同重點展館，小朋友一樣可以玩得好投入！
🚨 搶飛攻略
故宮門票係「神級」難搶！記住以下重點：
提前 7 日預約：故宮實行實名制預約，門票通常喺 7 日前嘅凌晨開搶。
Trip.com 代訂服務：強烈建議透過 Trip.com 預訂故宮門票套票，有時連埋導賞服務，可以幫你慳返唔少煩惱，唔使驚去到門口先發現無飛。
🧭 親子精華參觀路線
想小朋友唔行到「扭計」，建議主攻「中軸線」加上兩個最精彩嘅特展館：
沿中軸線行：由午門入去，經過太和殿、中和殿、保和殿，感受吓皇帝出巡嘅震撼氣勢。
鐘錶館（必去！）：呢度絕對係小朋友嘅最愛！入面收藏咗好多當年歐洲進貢嘅精巧機械鐘錶，款式千奇百怪，有啲仲會郁，最能吸引小朋友注意力。
珍寶館：睇吓清朝皇室嘅金銀珠寶、翠玉白菜，閃令令嘅展品最啱小朋友打卡同埋了解古代工藝。
地址： 北京市東城區景山前街 4 號
營業時間： 08:30 - 16:30（週一閉館）
交通攻略： 乘坐地鐵 1 號線至「天安門東」或「天安門西」站
北京親子遊景點推薦 #6 北京天文館
想帶仔女「摘星」？位於北京動物園對面嘅北京天文館就係最好嘅選擇！呢度唔單止係中國第一座大型天文館，仲擁有世界級嘅劇場設備。透過高科技特效，小朋友可以喺室內舒舒服服咁探索黑洞、銀河系同宇宙起源，絕對係「寓教於樂」嘅天花板。
🛰️ A 館 vs B 館：邊度最好玩？
天文館分為 A、B 兩座大樓，各有睇頭：
【A 館】經典天象廳：極致星空體驗 呢度擁有直徑 23.5 米嘅超級巨型球幕穹頂，可以逼真咁還原 9,000 幾粒恆星。當燈光一熄，成片星空喺你頭頂出現，嗰種震撼感真係令小朋友興奮到叫出嚟！
【B 館】沉浸式 4D 影院 + 科普展廳
宇宙劇場：18 米半球銀幕，呈現超壯觀嘅立體天幕效果。
4D 劇場：除咗立體眼鏡，仲有噴水、噴風、震動等特效，小朋友玩到勁投入！
3D 劇場：視覺效果豐富，用最簡單易明嘅方式教小朋友天文知識。
太陽觀測台：有機會親眼睇到太陽黑子同耀斑，係非常難得嘅科學體驗。
地址：北京市西城區西直門外大街138號
營業時間：週一，週三- 週日 09:00 - 16:30（週二全日關閉）
交通攻略：乘坐地鐵 4 號線至動物園站 D 出口
北京親子遊景點推薦 #7 北京歡樂谷
如果覺得環球影城太多人，或者想玩得更在地、更抵玩，位於北京東四環嘅北京歡樂谷就係另一個親子好去處！呢度擁有 7 大主題區，由古文明冒險到夢幻卡通應有盡有。入面有超過 40 項遊樂設施，無論你係追求極速刺激嘅大人，定係想玩旋轉木馬嘅小朋友，呢度都可以滿足晒成家人！
🎡 必玩主題區推介
螞蟻王國 (Ant Kingdom)： 【親子必衝！】 呢度係專門為小朋友設計嘅夢幻世界，所有設施都縮小咗，好似置身喺卡通片咁。入面嘅遊樂項目玩起來強度適中，最啱帶住幼童嘅家長。
亞特蘭蒂斯 (Atlantis)： 樂園嘅地標！有超震撼嘅建築景觀，仲有必玩嘅「水晶神翼」過山車，飛埋去睇全園景，刺激程度爆燈。
失落瑪雅 & 香格里拉： 充滿異國情調，入面有好多互動表演，行埋去好似去咗古代文明探險咁，影相打卡效果一流。
🍱 園內補給與設施
歡樂谷嘅配套好完善，每個區域都有主題餐廳、冷飲舖同埋手信舖。玩到攰可以隨時坐低食個餐、飲杯凍飲補補水。因為園區好大，建議預留最少大半日甚至一整日喺度玩，咁先可以玩得夠本！
地址：北京市朝陽區東四環小武基北路
營業時間：週一 - 週四 10:00 - 17:30，週五 - 週日 10:00 - 20:30（具體時間請參考官網）
交通攻略：乘坐地鐵 7 號線至歡樂谷景區站 A 出口
北京親子遊 | 北京親子酒店推薦
北京親子酒店推薦 #1 環球影城大酒店
想玩轉北京環球影城，又想玩得比人快、住得比人好？環球影城大酒店絕對係你嘅首選！酒店就坐落喺樂園門口，建築風格融合咗荷里活黃金時代嘅經典魅力同現代設計，畀你同仔女喺旅程入面隨時感受到電影夢工廠嘅夢幻氣氛。
🚀 皇牌禮遇：貴賓級「優先入園」
住呢度最大嘅優勢，就係可以享有住客專屬通道！
贏在起跑線： 相比起其他遊客，你可以提前入園，避開正門嘅排隊人潮。
搶先玩熱門設施： 趁住大隊未到，帶小朋友第一時間衝去「哈利波特」或者「變形金剛」園區，慳返唔少排隊時間，玩得更輕鬆。
🍽️ 多元化餐飲：全家大細都滿足
酒店入面嘅餐飲選擇豐富，玩完一日返到嚟可以即刻補給：
紅龍酒廊 (Red Dragon Lounge)： 裝修精緻，提供各式經典雞尾酒同輕食，大人可以喺度 Chill 吓，細路亦有小食選擇。
蓮花園 (Lotus Garden)： 提供豐盛嘅自助大餐同中西合璧嘅菜式，非常啱全家人坐埋一齊分享。
✨ 親子遊加分位
地理位置無敵： 玩到攰可以隨時返酒店瞓個晏覺或者抖一抖，夜晚再返樂園睇煙花同巡遊。
沉浸式氛圍： 由大堂到房入面嘅細節，都充滿住電影元素，係小朋友影相打卡嘅最佳背景。
樂園酒店就是方便，下樓就進園，一天內可以無數次進出😀，正巧碰上了最冷的一天，風又大，一早刷了哈利波特的禁忌之戀之旅，然後在霍格莫德拍拍拍之後，立馬回酒店暖和暖和，然後查看環球影城的APP，看排隊時間和演出時間，差不多快到點了就下樓再去玩或看錶演。城市大道找了不同的北京著名的餐館吃飯，比如東來順和全聚德，口味都還是不錯的，也嘗試了城市大道上的酷巧餐廳裏的飲料和華夫餅和紅爐披薩里的意麪和🍕。房間訂的是帶早餐，早餐挺豐富，小黃人裏的角色互動拍照都很贊，因為住在環球影城大酒店，所以能看到不同時間段的景色，圖四是在酒店長廊裏拍到的樂園傍晚的景色。
超乎想象的完美體驗！環球影城酒店絕對是旅行中的最大驚喜！從踏入酒店大堂的那一刻起，就彷彿穿越到了電影世界！充滿主題元素的裝潢細節讓人忍不住拍照打卡，工作人員的熱情問候和高效入住服務瞬間消除了旅途的疲憊。我們入住的【主題房型】設計驚艷，從牆繪到床品都充滿巧思，孩子興奮得尖叫！房間乾淨寬敞，設施智能又貼心（連小童洗漱套裝都是小黃人包裝，太可愛了！
北京親子酒店推薦 #2 北京海灣半山酒店
想帶小朋友避開北京鬧市嘅擠擁，去轉「深呼吸」之旅？位於密雲區嘅北京海灣半山酒店絕對係你嘅首選！酒店坐落於半山之上，鄰近密雲水庫，四周被桃源仙谷、黑龍潭等自然美景環抱。由酒店出發，只需約 20 分鐘車程即可抵達南山滑雪場，係一個集自然、運動與放鬆於一身嘅高級度假勝地。
🏊♂️ 頂級放電配套：大人 Chill、細路玩
酒店最吸引親子客嘅絕對係佢豐富到極嘅配套設施，就算全日 Stay 入面都唔會悶：
1,200 平方米小童俱樂部：規模大到令小朋友瘋狂！入面有齊各種遊樂設施，係北京酒店界少見嘅超大型室內放電空間。
四季養生山畔湯池：喺半山景色下浸湯，無論係冬天避寒定係平日放鬆都一流。
室內恆溫泳池 & 按摩池：唔受天氣影響，隨時可以同仔女享受戲水之樂。
動感運動場：設有籃球場、羽毛球場、網球場同埋觀景步道，啱晒體力充沛嘅大齡兒童。
✨ 必玩特色：八大行星觀景平台
酒店最浪漫嘅打卡位！入夜後可以帶住小朋友去觀景平台，抬頭望向無污染嘅夜空，一齊觀星、探尋宇宙奧秘，係最好嘅自然教育時光。
🍽️ 寰宇美食：由西餐到地道粵菜
酒店內嘅餐飲選擇絕對唔會令香港人失望：
加·咖啡西餐廳 (Cafe Grand)：提供環球美食自助餐，款式多樣。
海灣壹品中餐廳：主打粵菜同淮揚菜，口味地道親切，最啱全家人坐埋一齊食餐好。
酒店環境優美，設施齊全適合週末度假放鬆～酒店裡的療愈工坊活動也不錯，從還沒到酒店開始就有專屬管家貼心服務，在這裏要特別誇下我的管家 Bella，非常細心會提前幫忙預約活動，有任何問題也會第一時間耐心解答，下次還會再去！
第三次來海灣了，週末不知道去哪裡的時候，全家老小一致的選擇。還是找的管家小韓，貼心的服務一如既往。這次我們選了一個雙床房，在北翼那邊，意外的喜歡北翼的環境，雖然離着泳池遠了一點（泳池在南翼），但環境很安靜、出門即可小遛，還發現了徒步登山道。如果你問我海灣半山還會再去嘛？當然會，為什麼不呢。
北京親子酒店推薦 #3 北京金隅八達嶺皇冠假日酒店
想帶小朋友去爬萬里長城，但又驚住得遠、行到攰？位於延慶區嘅北京金隅八達嶺皇冠假日酒店就係你嘅救星！酒店就喺江水泉濕地公園隔離，環境清幽得嚟又極之方便，行 2 分鐘就到萬達商圈，食飯行街完全無難度。
⛩️ 地理位置無敵：玩轉京郊景點
住喺呢度，周邊全部係北京必去嘅大景點：
八達嶺長城：近在咫尺，去感受世界奇蹟超方便。
北京世園公園 & 龍慶峽：親近大自然嘅最好去處。
石京龍滑雪場：冬遊北京必去，滑完雪返酒店浸溫泉簡直係人生大樂事。
🎡 兩大王牌親子配套
酒店最令小朋友瘋狂嘅，係佢兩大特色玩樂區：
吧嗒八達玩劇城 (1,400 平方米)：呢度唔係一般嘅 Playroom，而係一個大型「玩劇城」！入面有光之劇場、VR 體驗區、攀岩區同各種冒險設施，小朋友入到去肯定玩到唔捨得走。
沐沄溫泉 (東方禪風)：由酒店行 2 分鐘就到。除咗大人鍾意嘅禪意泡湯，重點係佢有 600 平方米嘅兒童戲水樂園同恆溫泳池，無論咩天氣都可以盡情玩水。
🍽️ 五星級餐飲享受
彩豐小館：主打精緻中菜，係皇冠假日酒店嘅招牌餐廳，口味有保證。
隅咖啡全日制餐廳：提供豐富嘅自助餐，啱晒玩完一日補充體力。
大堂酒廊：夜晚細路瞓咗，大人可以落嚟嘆杯雞尾酒，Chill 吓。
孩子過生日預訂的親子酒店，房間乾淨整潔，親子項目種類多，帶娃出行真省心。前台主管 Justin 服務非常好，瞭解到帶了兩個孩子後免費給升級了親子套房，孩子過生日還送了大蛋糕，這次體驗感真的超棒。期待下次再來。
房間很暖和，酒店對於備註的需求都儘量滿足，酒店前面的草坪很適合溜娃，趕上寒冷天氣泡温泉也是不錯的選擇，小童泳池水温略低，小童樂園不大，聲光電比較多，滿足孩子的需求，彩虹滑道收費項目，孩子玩的很開心。
北京親子遊 | 北京親子餐廳推薦
北京親子餐廳推薦 #1 MINI MARS親子家庭中心
想知北京啲貴婦、明星帶仔女去邊度放電？答案一定係 Minimars！呢間近年喺北京紅到發紫嘅高端親子餐廳品牌，完全顛覆咗傳統親子餐廳「五顏六色」嘅印象。呢度玩嘅係高級冷淡風同太空未來感，係目前全北京最「出片」嘅室內親子好去處！
✨ 點解 Minimars 咁受歡迎？
藝術級裝修：唔再係普通嘅紅紅綠綠，呢度用咗大量嘅金屬感銀色同灰白色調，加上科技感十足嘅燈光，隨手一影都係「高級感」大片。
明星家庭最愛：因為私隱度高、環境靚，好多明星都會帶小朋友嚟呢度搞 Birthday Party 或者過週末，分分鐘隔離枱就係你見過嘅名星！
一站式玩樂體驗：入面有超夢幻嘅波波池、角色扮演區、超長滑梯同互動投影，設施保養得極之好，小朋友玩得開心，大人影相影得更開心。
🍽️ 顛覆想像嘅餐飲水準
好多親子餐廳嘅嘢食都係「普普通通」，但 Minimars 嘅餐點由賣相到味道都係 Fine Dining 級數。你可以一邊優雅咁嘆住咖啡食精緻西餐，一邊透過透明玻璃睇住小朋友喺入面放電，真正實現「大人 Chill、細路玩」。
遊樂亮點： 設有模擬超市、太空沙池、極速滑梯及換裝區。工作人員（Play Master）會主動陪玩，讓家長能安心用餐。
餐飲特色： 主打高品質西餐，澳洲和牛漢堡、松露薯條及各式低糖兒童餐評價極高。
地址： 北京市朝陽區酒仙橋路39號久隆百貨F2
人均消費： 約 ¥300 - ¥400 (需預約)
北京親子餐廳推薦 #2 KIDults 童伴兒親子餐廳
帶住仲未行得穩嘅「小 B」去旅行，搵餐廳最頭痛？KIDults 童伴兒親子餐廳 就係專門為你哋而設嘅避風港！呢度唔單止有大細路最愛嘅波波池，最貼心嘅係針對幼兒設有安全系數極高嘅玩樂區，等家長可以真正「解放雙手」，安安樂樂嘆返餐好。
🌈 點止波波池咁簡單？
幼兒專屬爬行區：唔使驚大仔大女撞到細 B！呢度特別設有小寶寶爬行專區，全區鋪晒厚實安全軟墊，仲有各種益智玩具，啱晒 0-2 歲嘅 BB 探索。
主題活動房：入面有海洋球、長滑梯同多個唔同主題嘅角色扮演房間，由小超市到醫生診所都有，小朋友可以玩足成個下晝。
🍱 媽咪最安心：營養滿分兒童餐
好多親子餐廳嘅兒童餐都係炸雞薯條，但 KIDults 走「健康路線」：
營養均衡：餐廳好講究「葷素搭配」，確保有足夠蛋白質同纖維，幫寶寶養成唔揀食嘅好習慣。
賣相吸引：精緻嘅造型令小朋友胃口大開，媽咪影相打卡之餘，亦唔使擔心仔女食得唔健康。
圖片來源：visitbeijing
地址：北京市朝陽區青年路7號達美中心商場 3 層
交通：乘坐地鐵 6 號線青年路站 A 口，步行約 5 分鐘
營業時間：10:00 - 21:00
招牌菜式：兒童營養套餐、牛排、鱈魚、沙拉、甜品
人均價格：約 ￥200 - ￥250
提前預約：建議提前預約，特別是週末及節假日，以免長時間等位
北京親子餐廳推薦 #3 Meland Club (芳草地店/五棵松店)
如果你喺北京搵緊一個最頂級、最靚、最可以令小朋友瘋狂嘅室內樂園，Meland Club 絕對係唯一答案。雖然佢嘅定位係室內遊樂園，但佢附屬嘅親子餐廳水準極高，完全唔輸畀出面嘅高級西餐廳，係家長實現「一站式放電兼歎大餐」嘅終極方案。
📍 藝術殿堂入面嘅樂園：芳草地店
推薦大家去位於僑福芳草地 (Parkview Green) 嘅分店。呢個商場本身就係北京嘅藝術地標，充滿住當代藝術裝置同設計感。Meland Club 進駐喺呢度，環境自然更加優雅，完全無一般遊樂場嘅嘈雜感，反而有一種奢華嘅夢幻氛圍。
🌈 點解 Meland Club 係親子界傳奇？
夢幻設計：入面好似一個超現實嘅童話世界，用色大膽得嚟極具藝術感，每個轉角都係打卡位。
超級迷宮與滑梯：幾層樓高嘅攀爬架、巨型波波池同埋刺激嘅滑梯，足以令小朋友玩足 3-4 小時都唔肯走。
高品質親子餐廳：Meland 嘅餐廳唔係只有意粉薯條，佢哋嘅菜式由選材到擺盤都非常有心思，無論係大人想食餐好，定係小朋友嘅營養餐，水準都係「天花板」級別。
遊樂亮點： 擁有數千平米的超大遊樂空間，高達數層的迷宮、模擬城市、水世界等，規模遠超一般親子餐廳。
餐飲特色： 餐廳環境彷彿愛麗絲夢遊仙境，提供精緻下午茶及正餐。玩累了直接在園區內用餐，無需外出，非常方便。
地址： 北京市朝陽區東大橋路 9 號僑福芳草地購物中心（或其他分店）
交通： 地鐵 6 號線「東大橋」站
人均消費： 門票+餐飲約 ¥400+
常見問題
Q1：幾月去北京親子遊最好？
A： 春秋兩季（4月-5月，9月-10月） 係最佳時機。
春天： 可以睇到頤和園同故宮開花，天氣涼爽。
秋天： 北京嘅秋天最靚，可以去長城睇紅葉，氣候最乾爽舒服。
溫馨提示： 夏天（7-8月）會比較熱同埋多雷雨，冬天（12-2月）雖然凍但可以玩雪，如果帶住幼童，春秋季出發體感最正！
Q2：帶住小朋友點搭車？有冇親子交通卡？
A： 北京交通非常發達，建議首選地鐵：
交通卡： 建議直接喺手機 Wallet 加入「北京交通一卡通」，或者用支付寶/微信支付內嘅乘車碼，一掃即入，唔使喺現場排隊買飛。
嬰兒車友善： 大部分地鐵站都設有無障礙電梯同埋通道，推住嬰兒車都好方便。
叫車服務： 建議下載「滴滴出行 (DiDi)」，如果一家大細可以叫「六座商務車」，坐得舒服又唔使喺街度等。
Q3：北京親子遊行程點排最好？（5日4夜精華版）
A： Trip.com 編輯為你推薦呢套「唔行冤枉路」行程：
Day 1：香港出發 ➔ 北京 ➔ 王府井/東單（入住酒店）
晏晝到埗，去王府井行吓，感受京城氣氛，食餐北京烤鴨。
Day 2：文化與藝術 ➔ 故宮 ➔ 景山公園 ➔ 僑福芳草地 (Meland Club)
朝早去紫禁城睇歷史，下晝去 Meland 放電兼食高品質親子晚餐。
Day 3：夢幻之旅 ➔ 北京環球度假區 (全日)
住園區酒店尊享優先入園，玩盡哈利波特同 Minions。
Day 4：自然與科普 ➔ 北京動物園 (睇萌蘭熊貓) ➔ 北京天文館 ➔ 泡泡瑪特樂園
集中喺朝陽區同西城區，玩得輕鬆又多打卡位。
Day 5：古蹟挑戰 ➔ 八達嶺長城 ➔ 準備返香港
朝早去長城做好漢，下晝搭高鐵或飛機返香港。
*Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
