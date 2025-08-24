北京長安街沿途擺放十組大型紀念抗戰主題花壇 吸引民眾拍照留念

今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，距離9月3日北京閱兵還有一個多星期，北京市面洋溢紀念抗戰的氣氛，長安街沿途擺放了十組大型主題花壇，吸引北京市民及遊客拍照留念。 在建國門長安大戲院前，有巨型花壇，寫有「隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」字樣，吸引不少市民及遊客。北京居民呂先生形容，花壇具紀念意義，即使較國慶主題花壇簡約，但晚上亮燈亦好看。 東單、西單及復興門的大型主題花壇，包括有「銘記歷史，緬懷先烈」字樣，以及保衛華北、長城等抗戰元素，亦有以不同顏色的植物併湊出不同職業打扮的人像，象徵國家因各行各業的努力而欣欣向榮；另有花壇含「雪龍2」號破冰船及機械人等元素，象徵科技強國。 居民李女士說，十分期待閱兵，可向世界展示國家的強大。來自山東的旅客孟女士則形容，花壇亮燈後效果震撼，打算閱兵後帶小朋友前來欣賞並教育有關抗戰的歷史。 北京市政府發通告提醒，為保證紀念活動飛行活動的安全，即日起至9月3日午夜，除了籌辦組織的飛行活動，以及和平鴿、氣球等專項放飛活動外，東城、西城、朝陽等9個區的行政區域，禁止升放無人機、風箏、氣球、孔明燈等。