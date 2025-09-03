北京閱兵之際 美國公務船疑穿越台海

【on.cc東網專訊】中國北京周三（3日）舉行抗戰勝利80周年閱兵之際，傳出一艘不明美國政府公務船穿越台灣海峽。

美國維珍尼亞州喬治梅森大學轄下「台灣安全通報」網站引述船舶自動識別系統（AIS）資料顯示，美國公務船周三上午7時抵達澎湖七美海峽中線海域，其海上移動服務標識為「999999999」，是海軍艦艇隱藏身份常用號碼。網站提到，上次偵測到不明美國政府公務船穿越台灣海峽是今年7月，當時兩岸及美方均未確認有關情況。

另外，台灣防務部門周三通報，周二（2日）清晨6時至周三清晨6時偵獲解放軍9架次軍機、5艘次軍艦和1艘次公務船於台灣周邊海空域活動，其中1架軍機飛越台海中線，進入台灣北部空域。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控應處。

