機票優惠｜北京、重慶來回機票連稅$588起！連稅包23KG行李、2026年1月31日前出發

Trip.com又推出超抵機票優惠！適逢Trip.com 8周年，推出一連串機票優惠，經常北上的你，不妨去遠啲，可以考慮探索一下歷史文化之都北京，以及現代建築與老城交融之地重慶。 Trip.com將於10月14日9pm起推出一口價低至$588機票優惠，票價已連稅及23KG行李，可於2026年1月31日前出發！想知更多詳情，即看下文！
北京、重慶來回機票連稅低至$588
想北上探索內地城市，就要捉緊Trip.com優惠！Trip.com將於10月14日9pm及9:30pm推出中國國航香港來回北京、重慶經濟艙機票，9pm先推出一口價$588優惠，9:30pm再推出一口價$888優惠，價錢已連稅及23KG寄艙行李。出發日期由2025年10月14日起至2026年1月31日，旅行期以航班起飛當日計算最短為2天，最長為7天，大家可一探千年古都北京的長城、故宮、天安門廣場，或重慶的洪崖洞、磁器口古鎮、解放碑等人氣景點。想成功搶到優惠的話，記得下載定Trip.com APP，網頁版則未能提供優惠！
北京、重慶來回機票連稅$588
優惠推出日期：2025年10月14日9pm
旅遊日期：2025年10月14日至2026年1月31日
每張訂單只可使用一次特價機票優惠且每張訂單最多只能有一位乘客
推廣活動期間，通過APP頁面選擇含稅（含燃油費等稅費）588 HKD 預訂香港前往台北、附有「一口價」優惠標籤的限量來回經濟艙機票（僅限成人票）
可預訂日期及航班時間以頁面顯示為準
北京、重慶來回機票連稅$888
優惠推出日期：2025年10月14日9:30pm
旅遊日期：2025年10月14日至2026年1月31日
每張訂單只可使用一次特價機票優惠且每張訂單最多只能有一位乘客
推廣活動期間，通過APP頁面選擇含稅（含燃油費等稅費）888 HKD 預訂香港前往台北、附有「一口價」優惠標籤的限量來回經濟艙機票（僅限成人票）
可預訂日期及航班時間以頁面顯示為準
優惠低至33折 平均票價最平都要$1,654起
幫大家睇過近期票價，一張中國國航香港來回北京經濟艙機票，平均票價由$1,654起，連稅包23KG行李，如今低至$588就可飛去北京，變相優惠至少低至36折，超級抵買！至於飛去重慶的話，平均票價由$1,767起，優惠更低至33折，飛行時間更只需2小時35分鐘，不妨去探秘一下！
