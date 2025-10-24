北區收地有人遺下12隻龜 可憐龜龜在泥漿中掙扎求生

【動物專訊】收地下很多主人狠心遺棄所養動物，受害的不只貓狗，還有龜。救援動物機構「龜途」日前收到求助，指一個被收回的土地裡有12隻龜被遺留下來，缺水缺糧多天，龜途創辦人阿邦到場時發現被遺棄龜龜十分淒慘，不但十分消瘦，且全身鋪滿泥漿，他坦言：「我想如果過多幾日不接他們，他們都會死，這裡只餘很淺的泥漿，他們不死只是因為生命力強。」

龜途指，北部都會發展的收地位置，一些生命卻被遺忘在瓦礫之中，一群水龜陸龜，被遺棄在荒廢的石屎圍牆內，缺水缺糧多日。

阿邦當日救龜時帶備大型搜救裝備和照明系統，發現空置的現場有多隻龜龜，不少水龜在淺泥漿中尋找僅餘的水喝，弄得全身都被泥漿沾滿，多天缺糧缺水也讓他們變得很瘦，健康問題十分嚴重。阿邦坦言他們至今仍生存，只是因為他們生命力強。

獲救的龜龜包括一隻亞達伯拉象龜、一隻盾臂龜，及10隻水龜，水龜種類包括兩隻斑龜、一隻中華草龜和7隻巴西龜。阿邦指，水龜的健康情況比較嚴重，其中3隻龜十分瘦，不過繼續治療後已經漸漸康復，可以進食，沒有生命危險。而盾臂龜因為長期被困在石屎空間，殼的磨損十分嚴重。

阿邦表示，該位置只是一個石屎圍牆加水池，沒有寓所，估計是有人非法佔用來養龜，而龜主卻一直沒理會發展商有關交還土地時安置那些龜的要求，發展商惟有向他求助。他坦言，不知道那些龜被遺下了多久，但他從龜龜的狀態及水池變成泥漿，估計龜龜可能被遺棄至少半個月。

他表示，在收地下，很多不負責任的主人遺棄動物，受影響的不只貓狗，希望大家也注意龜龜被遺棄的問題。他寄語主人：「照顧他們一世是你的責任，如果你們走了，他們會怎樣？」

日前，動物福利關注聯盟與土木工程拓展署進行會議，商討收地行動下與政府建立合作機制拯救動物，會上提出建立溝通聯絡機制，由動物福利關注聯盟到發展區進行捕捉絕育、由顧問公司陪同動物救援團體到發展區設捕貓籠等。

有份參與會面的阿邦則在會上提出必須「超前部署」，除了普查與記錄動物外，亦應向受影響居民呼籲與教育，不要棄養。

北區收地，有人遺棄12隻龜，龜途阿邦日前前往救援。

原本的水池已變成淺泥漿，多隻龜在死亡邊緣。

龜龜被逼在泥漿中尋水喝，全身被泥漿覆蓋。

現場救起的象龜都變得很瘦。

龜龜十分飢餓。

龜途阿邦在現場救起12隻龜。

