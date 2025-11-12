最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
北士科房價4站差10萬！信義：這還有親民價
[NOWnews今日新聞] 受惠北士科與輝達設點議題，士林、北投一帶熱度持續上升，北投區更躍升2024年台北市前五大交易熱區之一。信義房屋唭哩岸店經理許人中表示，北投區屬台北市範圍，有捷運穿越，房價相較其他區域親民，吸引不少民眾來尋屋，其中，唭哩岸一帶不僅捷運到站就到家，生活機能與居住品質能同時兼備，成為有預算考量的首購族熱門選項之一。
許人中表示，北士科開發消息帶動了捷運士林站以北至北投站，輝達落腳更是激勵士氣。士林與芝山坐擁夜市、百貨，而石牌有榮總、振興等醫療資源，屬於熱鬧且商業氣息濃厚區域，就台北市地政局資料顯示，士林站周邊近一年平均交易單價來到75萬，今年以來30年以上老公寓更站上7字頭；而越往北的唭哩岸、奇岩、北投則較偏住宅區，較為寧靜，30年以上老公寓約6字頭，吸引不少首購族來尋屋。
不若奇岩重劃區多以大坪數、總價高的產品為主，許人中分析，唭哩岸與北投環境較為相似，但相較於北投有溫泉的話題，以住宅為主的唭哩岸顯得較為低調；唭哩岸有傳統市場、尊賢街市集生活圈等，因開發得早，雖然生活機能在北投區屬比較傳統的，但仍十分充足。此外，唭哩岸不僅有地區運動中心，更鄰近大屯山系，享有軍艦岩等親山步道，可沿路步行至新北投丹鳳山，是許多民眾熱愛休閒踏青之處。
許人中提到，相較士林到北投沿線其他地區，唭哩岸整體房價也較親切些；唭哩岸物件以中古公寓居多，屋齡約落在48-53年左右，單價60多萬至70萬，物件坪數大概25坪到30坪，2-3房，總價約落在1700-2000萬之間，並且整個紅線沿線大概就唭哩岸到站就到家，同時又屬於石牌國中、石牌國小跟立農國小等知名學校學區，因此整體客群以自住為主的小家庭為主。
許人中表示，輝達終於拍板落定北士科T17、T18，預料北投、士林一帶仍會持續受關注，但距離實際建設到進駐以及其他企業遷入還有一段時間，近期買方依舊以自住、首購為主，這類剛性需求族群大多誠意足、願溝通，有意出售的屋主可多聊聊，為心愛的房屋找到下一個愛護者；許人中同時也建議有剛性需求的買方多看屋、多談談，都有機會以符合預算的價格入手。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
房市／大有商圈老牌百貨將拆除 信義房屋分析在地優勢
房市／斯文整宅招商成功 信義房屋專家看好區域翻新
房市／21年投入5.2億！信義房屋「社區一家」提案件數創新高
其他人也在看
深井青馬橋全海景三房不足「4球」沽 外區客唔介意一因素照買(有圖)｜二手樓成交
減息刺激買家入市意欲，二手市場交投顯著增加。晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，該行最新促成深井臨海屋苑麗都花園1座低層A室成交，單位實用面積約570方呎，三房兩廳設計，外望青馬橋全海景，以398萬元沽出，呎價約6,982元。 據了解，新買家為外區用家，單位雖然屬於低層，不過能夠以400萬元內可購買三房及擁有全海景單am730 ・ 1 天前
柏景峰首批150伙開價曝光 一房423萬起 呎價創九龍市區九年新低
本港銀行上月宣布減息後，樓市氣氛持續升溫。由信和置業、資本策略及港鐵聯手發展的油塘新盤「柏景峰」，昨日(11日)公布首張價單，首批推出150伙，折實平均呎價約14,588元，開價較同區新盤低廉，並創九龍市區新盤九年以來新低。一房戶折實入場價為423.64萬元，屬市區罕見低門檻新盤。閱讀更多：【屯門臨海盤熱賣】黃金海灣．珀岸加推74伙 本周六推售152伙應市天璽‧天2期首推118伙 653萬入場 折實均呎25,280元首批主打一至兩房 折實售價由423萬至659萬不等首批150伙，包括41伙一房、109伙兩房，面積介乎293至431方呎，120天即供設有樓價15%折扣，折實價介乎423.64萬至659.34萬元，折實呎價13,513至15,298元，折實平均呎價約14,588元。一房入場單位為第3座6樓C7室，面積293平方呎，折實售價423.64萬元，折實呎價14,459元；而兩房入場單位則為第1座6樓A9室，實用面積370平方呎，折實價499.97萬元，折實呎價為13,513元。柏景峰首批折實呎價創九龍市區九年新低 較朗譽及親海駅I為低對比同區各新盤首批開價，鄰近的朗譽於2022年128Hse.com ・ 1 小時前
中環威靈頓街全幢綜合住宅大廈招標放售 巿場估值2.5億元
高力獲業主委託為首席代理，以公開招標形式出售香港中環威靈頓街108/110號全幢綜合住宅大廈。AASTOCKS ・ 2 天前
《港樓》油塘柏景峰首推150伙 折實價423.64萬元起
信置(00083.HK)、資本策略地產(00497.HK)及港鐵(00066.HK)合作發展的油塘柏景峰今日(11日)開價。首張價單涉及150伙，扣除最高折扣優惠15%後，折實售價423.64萬起。項目或於下周開售。 信置執行董事田兆源表示，150個單位包括41個一房及109個兩房單位，實用面積由293至431平方呎。折實售價423.64萬至659.34萬元，折實呎價介乎13,513至15,298元，折實均呎14,588元。 最低售價的單位為3座6樓C7單位，實用面積293平方呎，採一房(開放式廚房)間隔，折實售價423.64萬元，折實呎價14,459元；最低呎價為1座6樓A9單位，實用面積370平方呎，採兩房(開放式廚房)間隔，折實售價499.97萬元，折實呎價13,513元。 田兆源指，項目將於明日(12日)開放示範單位予公眾參觀，預料買家之中，用家佔七成，投資者則佔三成。他預告，項目有加價空間。(sl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 22 小時前
粉嶺昌盛苑C座中層3房戶 居二市場價$428萬成交 (另有本日最新成交)
粉嶺昌盛苑C座中層3房戶 居二市場價$428萬成交 中原地產 - 周志華經理表示，減息帶動下，近期入市氣氛向好，粉嶺上水區本月暫錄約45宗二手成交，較上月同期增加約1倍，其中粉嶺居屋昌盛苑暫最新錄得C座中層07室，單位實用面積650平方呎，3房間隔，開價約$460萬，日前議價後以居二市場價$428萬獲承接，實用面積平均呎價$6585。周志華指，新買家為年輕白居二客，本居於外區，見屋苑環境舒適，價錢合理，即購入單位作自住之用。據了解，原業主於2000年以$106萬購入上址，持貨25年，現轉手賬面獲利$322萬離場，單位期內升值304%。 延伸閱讀: 昌盛苑 粉嶺 上水 馬鞍山銀湖．天峰3房套議價後以$1,128萬易手 中原地產-胡耀祖經理表示，日前促成馬鞍山銀湖．天峰7座高層C室，實用面積762平方呎，建築面積999平方呎，3房連套房間隔，開價約$1,180萬，議價後以$1,128萬易手，實用面積平均呎價$14,803。 延伸閱讀: 馬鞍山 屯門新屯門中心2房以月租$1.28萬租出 租金回報率高達3.4厘 祥益地產-黃慶德董事表示，成交單位為屯門新屯門中心2座高層A室租賃成交，實用面積528Hse.com ・ 1 天前
宏安北角101 KINGS ROAD加推26伙 現樓示位首度亮相 入場價1,173.9萬
宏安地產（01243）旗下北角住宅項目101 KINGS ROAD即將完成收樓，發展商最新加推第7號價單，涉及26個單位，折實售價由1,173.9萬元起，部分單位價錢較年初微升2%。加推26伙 回應市場需求宏安地產營業及市務總經理黃文浩表示，是次加推的第7號價單共涵蓋26個單位，其中包括22個兩房梗廚單位及4個三房單位。值得一提的是，兩房梗廚的D單位為項目自推出以來首次面世。黃文浩指出，兩房梗廚戶型一直是項目中最受歡迎的單位之一，是次加推正是為了回應市場對這類單位的殷切需求。閱讀更多：宏安大角咀Larchwood萬呎巨舖8750萬沽 較市傳洽購價低42%鰂魚涌新盤FINNIE推售在即 主打90伙中小型戶 宏安去年以4.3億接「越南朱」貨按照最高總折扣率27%計算，第7號價單折實售價由1,173.9萬元至1,617.7萬元不等。發展商已同步上載最新銷售安排，當中11個單位將於本周五（14日）以先到先得形式發售。現樓示位 首次公開亮相根據價單資料顯示，是次加推的20樓A室為3房單位，實用面積549平方呎，定價2,216萬元，折實售價約1,617.7萬元，折實呎價33,441元。相比樓上2128Hse.com ・ 1 天前
何文田 欣圖軒｜九龍豪宅區「夾屋王」 兩房呎價約1.3萬元
景觀上欣圖軒較其他「夾屋」都要遜色，但若以地段來看，它卻相對優勝；更在某程度上，造就它成為「夾屋王」。28Hse.com ・ 22 小時前
高先電影院現址放售 意向價1.3億較九年前買入價低63%
世邦魏理仕獲委任為獨家代理，出售堅尼地城吉席街2號海怡花園第三座地下商舖1(i)號及商舖1(ii)號及一樓全層，涉及約1.4萬呎罕有臨街商舖。物業將以現狀連現有租約，透過私人協議形式出售，意向售價1.3億元(每平方呎約9,337元)。據《明報》報道，業主於2016年以約3.55億元向「海味大王」庾柱林或相關人士購入，現放售價較九年前購入價低約2.25億元或63%。AASTOCKS ・ 22 小時前
上環信德中心西翼中層戶4,753萬沽 呎價跌至1.2萬 重回15年前水平
上環核心甲級商廈物業重現新低價成交。消息指出，杭品生活科技（01682）旗下全資附屬公司以4,753.2萬元購入上環信德中心西翼22樓4及5室，單位互相相連，建築面積約3,961平方呎，呎價約12,000元，創下該廈自2010年以來呎價新低，樓價水平幾乎回到15年前。更多消息：中環安蘭街樓上舖呎價3.9萬直插至1.3萬 12年勁跌近七成 內地客蝕6,206萬離場｜柬埔寨富商接貨麥當勞1億沽西環士美菲路舖位 持貨34年勁升 4倍｜旺角西洋菜南街地庫低標價3成 回報率高達6.8厘中原（工商舖）寫字樓部高級區域營業董事蔡德寶表示，今次成交買家為杭品生活科技旗下金高峰服裝國際有限公司，作為集團自用辦公室。集團現時辦公室位於同廈33樓9室，是次購入料屬整合用途，以長線營運為主。資料顯示，物業由有「農地大王」之稱的投資者邱志堅或相關人士持有，於2007年12月以3,747萬元購入，持貨近18年後沽出，帳面獲利1,006.2萬元，升值約26.9%。業界認為，成交價反映現時甲級寫字樓市場主要由自用買家支撐，投資需求仍偏弱。另方面，西環堅尼地城近日亦有大型商舖放售，現由高先電影院承租的物業重現市場。據世28Hse.com ・ 5 小時前
《港樓》大埔天賦海灣五房雙套月租6萬租出 租金回報3.3厘
中原地產徐家倫表示，大埔白石角天賦海灣最新錄1期9座低層A室租賃成交，單位實用面積1,975平方呎，五房連雙套房及工人套房間隔，業主原叫價月租約6.2萬元，議價後以6萬元租出，平均實用呎租約30.3元。 據悉，新租客為外區家庭，本居於九龍區，見屋苑環境舒適，即租入單位自用。而業主於2025年以2,200萬元購入單位，是次租出單位可享約3.3厘租金回報。(hc/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 23 小時前
《港樓》粉嶺北映薈日內上載首張銷售安排 周六招標形式出售30伙
佳明集團(01271.HK)粉嶺聯和墟北映薈，今日(11日)將上載首張銷售安排，將於本周六展開首輪銷售，將以招標形式推售30伙，首批會先推出高層的標準單位 佳明集團營業及市務總監馮倩平表示，北映薈錄得近2,000人參觀示範單位。另外，項目今日亦會上載車位價單第1號，價格由125萬至130萬不等。 她續指，項目為住宅部分提供13個附設充電器之車位及2個電單車車位，現推出限量優惠。購入指定物業的買家以及指定車位之買家，如符合運輸署「一換一」計劃要求，可選獲贈一架總價值約15.5萬元「一換一」價格之比亞迪電動車一輛，或獲得同等價值的現金回贈。 美聯集團行政總裁(住宅)馬泰陽表示，據該行客源分佈，由於連日來項目備受關注，故長線投資客的佔比亦進一步上升，主要是項目坐擁北都優勢，以及鐵路效應帶動，往來大學亦非常方便，故租務潛力優厚，估計首批招標單位貨源中，投資客佔比較高，或有機會高近七成水平，此外項目亦吸引不少上車用家，佔用家比例約一半。(sl/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 21 小時前
粉嶺聯發街北映薈日內上載銷安 本周六以招標售30伙
佳明集團控股(01271.HK) 旗下粉嶺聯發街1號住宅項目「北映薈 Nexus Grand」將於日內上載首張銷售安排，並在本周六以招標形式出售30伙單位。首輪招標30伙單位中，包括一房及二房單位，實用面積介乎274至392平方呎。佳明集團營業及市務總經理馮倩平表示，該項目暫錄近2000查詢，其中用家七成，投資客三成。她指，項目租金回報可觀，料超4厘。美聯集團行政總裁（住宅）馬泰陽表示，是次由美聯物業獨家代理的「北映薈Nexus Grand」已吸引大批區內及區外有興趣人士查詢及前往現場及示範單位參觀，市場反應非常熱烈。據該行客源分佈，長線投資客的佔比亦進一步上升。他預計，首批招標單位貨源中，投資客佔比較高，或有機會高近7成水平，此外項目亦吸引不少上車用家，佔用家比例約一半。並預計首輪單位可「一Q清袋」該項目今日亦上載第 1 號車位價單，車位價格由125萬至130萬不等。項目自設 2 層地庫停車場，共為住宅部分提供 13 個附設專屬充電器之車位及 2 個電單車車位。項目現推出「Nexus Dream 明醒你」1+1=3 限量優惠，即購入指定物業的買家以及指定車位之買家，如符合運輸署「一換infocast ・ 21 小時前
《港樓》專才客零議價3.7萬租天璽兩房 呎租69.8元
香港置業表示，該行剛促成九龍站天璽一宗兩房單位租務成交，獲一名「高才通」專才以3.7萬元「零議價」承租，實用呎租約69.8元，屬市價水平。 上述租出單位為天璽星鑽璽高層J室，實用面積530平方呎，屬兩房間隔，向西南，享小海景。單位業主最初以3.7萬元放租約一個月後獲高才客洽詢。雙方零議價以3.7萬元承租，實用呎租約69.8元。據了解，新租客心儀單設有高級會所，故睇樓兩次後決定承租。 資料顯示，業主於2020年11月以約1,910萬元購入上述單位。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
《港樓》觀塘鴻圖道世紀工商中心1樓全層放售 意向價1.25億元
世邦魏理仕獲委任為獨家代理，出售觀塘鴻圖道46號世紀工商中心1樓全層，屬特大工業樓面，面積約48,952平方呎，大廈設6部貨梯，可容納40呎貨櫃車進出，意向價1.25億元。 世邦魏理仕香港資本市場部副董事狄文傑表示，現時該物業約七成面積已租予電腦配件商，為長期穩定租戶，若將剩餘位置以市價租出，預計回報率高達6.5%。世邦魏理仕香港資本市場部資深董事莫旺寧補充，以意向價計該物業呎價僅2,553元，以往2,000餘元呎價預算僅可購屯門、葵涌、粉嶺等非核心區物業，認為叫價遠低同區水平。(gc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
中環皇九地舖租金腰斬！女裝店7.5萬承租 貼近沙士後谷底水平！
中環核心地段舖市持續尋底，即使人流回升，租金仍顯疲弱。位於【皇后大道中九號】（簡稱「皇九」）的地舖，最新以每月約7.5萬元租出，創下該舖近20年低位。新租客為一家女裝店，租金較舊約大減約54%，亦是該地段多年首度跌穿10萬元關口。更多消息：希慎廣場全層112萬續租 較高峰期回落15% 低過12年前商廈落成時！二級歷史建築｜珠寶行月租100萬承接中環畢打行地舖 A&F曾月租7球搶舖 4年後敗走賠1.25億市場消息透露，成交舖位為皇后大道中九號嘉軒廣場地下G11號舖，建築面積約721平方呎，位於皇九正門入口旁，正面面向皇后大道中主幹道。該舖近年空置已久，過去兩年一直以每月約12.5萬元放租，惟多次無人問津。據悉，業主最終以7.5萬元租予一間女裝店，呎租約104元，較叫租低四成。以舖位地點計，屬中環少數能直面主街的門面舖之一，市場人士形容：「即使平租，也算搶得一個穩定租客，總算重啟人流。」嘉軒廣場基座設多個地舖，但大部分面向雪廠街，能直望皇后大道中大街的僅兩個，G11號舖為其中之一。資料顯示，該舖在2014年零售高峰期曾由法國珠寶品牌APM Monaco以每月27.5萬元租用，呎租高達38128Hse.com ・ 5 小時前
屯門浪濤灣17及18號屋銀主標售 意向價約為6600萬元
第一太平戴維斯(香港)獲委任為首席代理公開招標出售屯門青發街28號浪濤灣17及18號屋，總實用面積約4257平方呎，另設約1947平方呎特大花園。以現狀交吉出售，公開招標截止日期為2025年12月19日（星期五）中午12時正。物業為兩棟三層相連別墅，為5房(4套房)間隔，空間寬敞。設有兩個私家有蓋車庫，可容納約4至6輛車，並配備臨海特大花園，環境開揚，極適合家庭聚會、宴客或享受釣魚樂趣。屋苑會所設施完善，包括泳池、健身室、網球場、壁球場、燒烤場及高爾夫球練習場，滿足住戶多元化生活所需。第一太平戴維斯住宅銷售部資深董事張作基表示：「物業意向價約為6600萬港元，呎價約1.55萬港元，是次銀主盤價格具吸引力。近期豪宅市場錄得多宗成交，反映市場需求持續強勁。優質銀主物業可遇不可求，絕對是入市良機，值得把握。」第一太平戴維斯住宅銷售部助理董事勞家輝表示：「臨海相連別墅極為珍罕，市場供應極少。加上物業地段優越，環境清幽，坐擁永久無遮擋海景，兼具私隱與舒適，是市場上難得一見的優質選擇。」(BC)infocast ・ 21 小時前
《港樓》專才客1.68萬租利奧坊‧首隅一房 租金回報約3.9厘
香港置業表示，該行最新促成一宗該屋苑1房單位租務成交，獲專才客以1.68萬元承租，實用呎租約64.6元。 上述租出單位為利奧坊．首隅中層G室，實用面積約260平方呎，屬1房間隔，向東望開揚市景。業主以1.78萬元放租約20天後吸引專才客洽詢，經議價後決定以1.68萬元承租，實用呎租約64.6元。據悉，新租客為單身來港工作，心儀單位屬全新單位，採光度十足，而且方便前往旺角上班，故睇樓2次後決定承租。 資料顯示，業主於2025年5月以約517.9萬元購入上述單位，若以現時的租金水平計算，業主享回報約3.9厘。(ha/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
陳敏兒結婚紀念日撰文 心痛與廖啟智天人永隔「我早已白頭，可惜他未能到老」
唔少情侶都揀11月11日拉埋天窗，取其「一生一世」寓意。陳敏兒同廖啟智於1987年結婚時，都揀咗呢個日子。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
大陸紅毯「人人避迪麗熱巴」！業界承認：不敢把女星排在她前後 慘烈對比內幕曝光
大陸娛樂圈紅毯競爭激烈，有媒體爆料指出，部分藝人宣傳團隊在安排紅毯出場順序時，會特別擬定「避開名單」，其中迪麗熱巴被列為重點對象。據報導，有宣傳人員坦言，如果帶的是女藝人，誰都不想被排在迪麗熱巴前後：「那樣視覺衝擊太大，對比太慘烈了。」消息一出立刻引發熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
新聞女王2 ｜何依婷親解徐曉薇缺席原因：其實我也有努力爭取過
上一季飾演徐曉薇的何依婷（Regina）近日與網民大玩「你問我答」，她親自解釋曉薇將不會岀現於今季劇集內。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前