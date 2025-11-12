北士科房價4站差10萬！信義：這還有親民價

▲信義房屋唭哩岸店經理許人中表示，唭哩岸一帶不僅捷運到站就到家，生活機能與居住品質能同時兼備，成為有預算考量的首購族熱門選項之一。（圖／信義房屋）

[NOWnews今日新聞] 受惠北士科與輝達設點議題，士林、北投一帶熱度持續上升，北投區更躍升2024年台北市前五大交易熱區之一。信義房屋唭哩岸店經理許人中表示，北投區屬台北市範圍，有捷運穿越，房價相較其他區域親民，吸引不少民眾來尋屋，其中，唭哩岸一帶不僅捷運到站就到家，生活機能與居住品質能同時兼備，成為有預算考量的首購族熱門選項之一。

許人中表示，北士科開發消息帶動了捷運士林站以北至北投站，輝達落腳更是激勵士氣。士林與芝山坐擁夜市、百貨，而石牌有榮總、振興等醫療資源，屬於熱鬧且商業氣息濃厚區域，就台北市地政局資料顯示，士林站周邊近一年平均交易單價來到75萬，今年以來30年以上老公寓更站上7字頭；而越往北的唭哩岸、奇岩、北投則較偏住宅區，較為寧靜，30年以上老公寓約6字頭，吸引不少首購族來尋屋。

廣告 廣告

不若奇岩重劃區多以大坪數、總價高的產品為主，許人中分析，唭哩岸與北投環境較為相似，但相較於北投有溫泉的話題，以住宅為主的唭哩岸顯得較為低調；唭哩岸有傳統市場、尊賢街市集生活圈等，因開發得早，雖然生活機能在北投區屬比較傳統的，但仍十分充足。此外，唭哩岸不僅有地區運動中心，更鄰近大屯山系，享有軍艦岩等親山步道，可沿路步行至新北投丹鳳山，是許多民眾熱愛休閒踏青之處。

許人中提到，相較士林到北投沿線其他地區，唭哩岸整體房價也較親切些；唭哩岸物件以中古公寓居多，屋齡約落在48-53年左右，單價60多萬至70萬，物件坪數大概25坪到30坪，2-3房，總價約落在1700-2000萬之間，並且整個紅線沿線大概就唭哩岸到站就到家，同時又屬於石牌國中、石牌國小跟立農國小等知名學校學區，因此整體客群以自住為主的小家庭為主。

許人中表示，輝達終於拍板落定北士科T17、T18，預料北投、士林一帶仍會持續受關注，但距離實際建設到進駐以及其他企業遷入還有一段時間，近期買方依舊以自住、首購為主，這類剛性需求族群大多誠意足、願溝通，有意出售的屋主可多聊聊，為心愛的房屋找到下一個愛護者；許人中同時也建議有剛性需求的買方多看屋、多談談，都有機會以符合預算的價格入手。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

房市／大有商圈老牌百貨將拆除 信義房屋分析在地優勢

房市／斯文整宅招商成功 信義房屋專家看好區域翻新

房市／21年投入5.2億！信義房屋「社區一家」提案件數創新高