容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
北士科房價4站差10萬！信義：這還有親民價
[NOWnews今日新聞] 受惠北士科與輝達設點議題，士林、北投一帶熱度持續上升，北投區更躍升2024年台北市前五大交易熱區之一。信義房屋唭哩岸店經理許人中表示，北投區屬台北市範圍，有捷運穿越，房價相較其他區域親民，吸引不少民眾來尋屋，其中，唭哩岸一帶不僅捷運到站就到家，生活機能與居住品質能同時兼備，成為有預算考量的首購族熱門選項之一。
許人中表示，北士科開發消息帶動了捷運士林站以北至北投站，輝達落腳更是激勵士氣。士林與芝山坐擁夜市、百貨，而石牌有榮總、振興等醫療資源，屬於熱鬧且商業氣息濃厚區域，就台北市地政局資料顯示，士林站周邊近一年平均交易單價來到75萬，今年以來30年以上老公寓更站上7字頭；而越往北的唭哩岸、奇岩、北投則較偏住宅區，較為寧靜，30年以上老公寓約6字頭，吸引不少首購族來尋屋。
不若奇岩重劃區多以大坪數、總價高的產品為主，許人中分析，唭哩岸與北投環境較為相似，但相較於北投有溫泉的話題，以住宅為主的唭哩岸顯得較為低調；唭哩岸有傳統市場、尊賢街市集生活圈等，因開發得早，雖然生活機能在北投區屬比較傳統的，但仍十分充足。此外，唭哩岸不僅有地區運動中心，更鄰近大屯山系，享有軍艦岩等親山步道，可沿路步行至新北投丹鳳山，是許多民眾熱愛休閒踏青之處。
許人中提到，相較士林到北投沿線其他地區，唭哩岸整體房價也較親切些；唭哩岸物件以中古公寓居多，屋齡約落在48-53年左右，單價60多萬至70萬，物件坪數大概25坪到30坪，2-3房，總價約落在1700-2000萬之間，並且整個紅線沿線大概就唭哩岸到站就到家，同時又屬於石牌國中、石牌國小跟立農國小等知名學校學區，因此整體客群以自住為主的小家庭為主。
許人中表示，輝達終於拍板落定北士科T17、T18，預料北投、士林一帶仍會持續受關注，但距離實際建設到進駐以及其他企業遷入還有一段時間，近期買方依舊以自住、首購為主，這類剛性需求族群大多誠意足、願溝通，有意出售的屋主可多聊聊，為心愛的房屋找到下一個愛護者；許人中同時也建議有剛性需求的買方多看屋、多談談，都有機會以符合預算的價格入手。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
房市／大有商圈老牌百貨將拆除 信義房屋分析在地優勢
房市／斯文整宅招商成功 信義房屋專家看好區域翻新
房市／21年投入5.2億！信義房屋「社區一家」提案件數創新高
其他人也在看
The North Face雙11減價低至半價！灰色百搭衛衣低至$334、人氣風樓「骨折價」低至$771｜雙11優惠2025
雙11優惠來了！最近天氣時晴時雨，最適合入手一些輕便又透氣的機能服飾，應付突如其來的天氣變化！Yahoo購物專員發現英國大型網購平台ASOS近日突發推出大減價，人氣戶外品牌The North Face限時低至5折，當中多款風褸、衛衣等應季單品都有平，而且價錢比平時平一大截，性價比極高！The North Face近年成功打破老土的舊印象，結合時尚與實用，成為潮人日常造型的必備品牌。各位想趁優惠入手幾件百搭單品？今次ASOS雙11優惠跳樓價限時優惠絕對是入手好機會！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
中山爛尾樓 港人爆集體北上維權 發展商被立案執行逾億元
港府致力推廣大灣區，吸引不少市民北上置業退休養老，然而爛尾樓問題卻困擾港投資者連番「中伏」。根據YouTube樓市頻道N+近日上載的影片，人稱「小香港」的中山三鄉，再度爆出香港業主集體北上維權案，數十名港人「隔山買牛」一個「錢寓」樓盤後數年仍未收樓。翻查資料，該發展商曾停工停產、拖欠民工工資，內部通告「逼近生死邊緣」，本月初遭立案「被執行」逾億元人民幣，業主們隨時血本無歸Yahoo財經 ・ 1 天前
立法會選舉．新界西南︱選舉論壇「打氣團」長者為主 無人質詢對手 郭芙蓉：我喺荃灣「七街瞓」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉投票在即，新界西南選區今早於荃灣大會堂舉辦首場立法會選舉論壇。論壇以「愛國者同心治港」爲主題。論壇環節包括自我介紹、介紹政綱等，每名候選人可邀100名觀眾或義工到場、外加50名「打氣團」。介紹政綱後各設30秒打氣時間。Yahoo新聞 ・ 1 天前
金馬影后徐楓母子鍾情半山豪宅 湯臣集團太子爺斥1.18億購天御4房戶連車位
樓市回溫，有豪宅新盤獲名人承接，恒地與新世界合作發展的西半山天御一伙4房大宅及車位，新近以約1.18億沽出，買家為湯臣集團太子爺、金馬影后徐楓兒子湯子嘉。28Hse.com ・ 3 小時前
拍賣場撈筍盤丨元朗天台特色戶880萬推拍 單位8年貶值四成！
二手市場回暖，不少買家亦會於拍賣場尋找銀主筍盤入市。元朗峻巒Park Yoho一伙三房連天台特色戶，由銀主委託忠誠拍賣於周三（12/11）推出，開價880萬元，呎價約8,404元，較銀行估值折讓約32.3%，亦較8年前購入價貶值約40.5%。更多消息：康樂園「三屍劫殺案」凶宅大劈920萬無人要 拍賣行：「抵買，但遇唔啱客」｜同場15項物業全部流拍良景邨銀主盤101萬易手 五年蝕讓39%｜8.3萬首期入市 三度借財仔共150萬後爆煲上述單位為Park Yoho第1B期2A座頂層戶，實用面積1,047平方呎，屬三房一套連雙儲物室間隔，外連788平方呎天台及65平方呎平台。從拍賣行照片所見，單位內籠新淨，附豪華裝修，景觀開陽。據悉，原業主於2017年3月以1,480萬元購入該單位，並採用發展商提供的按揭計劃，3年後原業主將按揭轉至星展銀行，及於2023年底向財務公司再借款300萬元，惟資金鏈最終斷裂，未能如期供款，單位遂被銀主接收並安排拍賣。若單位以開拍價880萬元售出，則較8年前一手購入價折讓600萬元，樓價貶值約40.5%。拍賣行發言人指，單位最新銀行估價約1,300萬元，開拍價較估值低28Hse.com ・ 21 小時前
龍床盤再現！長沙灣幸薈最細135呎 同私家車車位一樣
益兆集團及俊和發展合作的長沙灣青山道項目命名為幸薈，剛剛上載售樓說明書，項目提供95個單位，面積由135至309平方呎，當中全盤有77伙，即達80%單位，面積小於280平方呎。不過由於幸薈屬於舊契項目，因此不受政府「限呎令」所限。閱讀更多：宏安北角101 KINGS ROAD加推26伙 現樓示位首度亮相 入場價1,173.9萬新界海景三房鬥平｜麗都花園4球有找 翠濤居呎價8字頭項目主打開放式戶型，佔全盤逾70%，亦有2房間隔及連平台或天台的特色戶型；發展商將於短期內公布最新部署及開放示範單位。全盤面積最細單位為2樓C室，實用面積最細只有135平方呎、外連39平方呎平台；戶外空間實質於「三合一露台」的戶外空間，合共約38平方呎相若，不過按照樓書平面圖所示，2樓C室平台則不設冷氣機平台，空間理應比「三合一露台」寬闊得多。而2樓特色單位設特高樓底，最高達約3.5米，可以充份運用樓底優勢，家具向高空發展。至於標準單位，面積最細為177平方呎；參考3樓C室、開放式間隔，外連「三合一露台」；露台面積為22平方呎、相連的工作平台面積則為16平方呎。最後與大家重溫龍床盤的由來。「龍床盤」一詞源於20128Hse.com ・ 21 小時前
西貢獨立屋業主不遵從僭建清拆令 被判罰款逾5萬元
【on.cc東網專訊】西貢一名獨立屋業主因不遵從根據《建築物條例》(第123章)發出的清拆令，於昨日(11日)在觀塘裁判法院被定罪及判罰款合共50,250元，當中30,250元屬就罪行持續的日數所判的罰款。on.cc 東網 ・ 3 小時前
立法會選舉2025｜港澳平：「沒有必贏更無躺贏」 政府派2萬元予長者中心接送投票｜Yahoo
立法會換屆選舉下月 7 日投票，港澳辦發表「港澳平」 署名文章，指今次選舉「競爭激烈程度顯著提升」，形容選民不僅是「有得選」，而且是「多樣選」，可「優中選」。文章並指，候選人要以政綱論高低，以能力決勝負，強調要堅決摒棄「山頭」「圈子」等陋習積弊。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
立法會選舉2025︱民建聯陳克勤疑借小學禮堂宣傳 校方聲明：不符借場原意 陳：溝通不足致誤會︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉下月 7 日舉行，今日起舉辦選舉論壇炒熱氣氛。其中報名參選新界東北地區直選的民建聯陳克勤，日前被指在大埔區一間小學禮堂疑作選舉宣傳。涉事學校事後發聲明表示，有團體借用場地作義工培訓，但加入宣傳活動，與學校借出場地的原意不符，並強調校方「無意參與或支持任何與候選人相關的選舉活動」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
中國出手！點名德國幫忙撤銷荷蘭對安世半導體「沒收令」
根據《路透》報導，中國商務部長王文濤周二 (11 日) 表示，希望德國能出面敦促荷蘭政府撤銷對中資晶片製造商安世半導體 (Nexperia) 的接管行動，呼籲歐洲在半導體供應鏈危機中「採取實際行動，糾正錯誤做法」。這是中國首次公開鉅亨網 ・ 12 小時前
王維基冀夥內地電商 打倒實體零售 HKTVmall維持領導地位須「大小通吃」
本港零售業面臨港人北上消費的挑戰，加上內地電商巨頭積極攻港，令本地網購市場出現更多變數。HKTVmall母企香港科技探索（1137.HK）副主席兼行政總裁王維基稱，不少人擔憂「三個巨無霸」（淘寶、京東、拼多多）來港，他卻「很想它們認真來香港」，因為它們有能力改變香港的消費模式，冀與HKTVmall合力「打倒」實體零售。他強調，HKTVmall會不斷求變，「一成不變會死的」，而HKTVmall要維持領導地位，需要「大小通吃」、加大投資。信報財經新聞 ・ 11 小時前
傳新世界鄭氏家族與潛在投資者注資談判陷入僵局
《彭博》引述消息人士報道，新世界(0017.HK)大股東鄭氏家族與潛在投資者之間就注資問題的談判陷入僵局，僵局是由於雙方在鄭氏家族願意為獲得資金而放棄多少控制權。AASTOCKS ・ 5 小時前
港發百億數碼綠債 全球最大 四幣種共獲1300億認購 超額12倍
港府昨日公布，發行第三批數碼綠色債券，金額達100億港元，發行總額創新高，4個幣種的債券總認購金額超過1300億元，意味超購約12倍，並為目前全球最大的數碼債券發行。與第二批一樣，今批數碼綠色債券同樣涵蓋港元、人民幣、美元及歐羅，但規模由第二批的60億港元，顯著擴大至100億港元，增幅近70%，而發行年期亦由2年，延長至最多5年。信報財經新聞 ・ 11 小時前
「幸薈」上載樓書主打開放式戶型佔全盤逾70% 特色戶實用最細135平方呎
益兆集團控股及俊和發展集團合作長沙灣「SOYO SQUARE幸薈」今日 宣布上載售樓說明書，共提供95個單位，標準單位實用面積介乎177平方呎至309平方呎的單位，主打開放式戶型，佔全盤逾70%，亦有2房間隔及連平台或天台的特色單位，適合不同家庭的需要。2樓及23樓的特色單位亦有特高的層與層之間高度，最高達約3.5米，可以充份運用上下空間。據「幸薈」提供戶型分布資料， 開放式即實用面積177至237平方呎，共68伙；2房(開放式廚房)，實用面積309平方呎 ，共17伙；另特色戶即實用面積135至309平方呎，共10伙。項目今日上載售樓說明書後，將會在短期內開放現樓示範單位及公布最新銷售部署。俊和成立於1968 年，屬亞洲聯合基建控股(00711.HK)主要成員 。(SY)infocast ・ 23 小時前
柏景峰位置及毗鄰物業首批呎價
自本港銀行上月宣布再減息後，樓市氣氛進一步升溫，惟大型新盤未有「高開」，仍然以吸引價搶客。信置（0083.HK）牽頭發展的油塘通風樓物業發展項目柏景峰提供748伙，屬近半年登場的全新盤之中規模最大，昨天公布首批150伙價錢，折實平均呎價14588元，創市區新盤逾9年以來首批折實平均呎價新低，亦相比鄰近新盤近期平均成交呎價低約5.1%，最快下周開售。信報財經新聞 ・ 11 小時前
立法會選舉．新界東北｜選舉論壇辯論每次僅 30 秒 多人問答未完被「叮」走 打氣團字牌後藏「貓紙」︱Yahoo
【Yahoo新聞】立法會選舉投票在即，第二場「愛國者同心治港」選舉論壇今（ 11 日）下午在新界東北選區的大埔東昌街體育館舉行。選區內共有 5 位候選人，包括兩名現任立法會議員陳克勤及李梓敬，三名區議員黃頴灝、古偉冰及鄧肇峰。辯論環節候選人多次互相提出質詢，惟每人每輪跟進發言僅得 30 秒，多人在提問或作答時間不夠被「叮」走。現場打氣團身著不同主題色背心，大聲呼叫口號，惟記者發現幾位候選人字牌後都寫有或貼有「貓紙」。Yahoo新聞 ・ 16 小時前