北大台北校區BOT啟動！這商圈5年內滿血回歸

[NOWnews今日新聞] 台北大學台北校區位於民生東路蛋黃區，共分為民生與建國兩處，自校本部遷至三峽以來僅剩進修部於此。為活化校地使用，校方將兩處以產學合作名義辦理BOT案，分別由宏匯集團及國泰產業研發中心拿下，工程於近日陸續啟動。信義房屋在地專家表示，台北大學BOT案不僅能為商圈帶來嶄新面貌，依公開規劃將有校友會館、多功能運動館、產學合作中心等建設，外界推估將帶來新的人口紅利為周遭的興安街商圈注入強心針。

興安商圈位於民生東路三段、興安街、長春路、遼寧街、復興北路間，發展已久，有傳統市場、超市，也有許多小吃、診所，因周遭商辦林立，聚集許多銀行；交通除了捷運文湖線、松山新店線，亦有綿密的公車網絡，更有車班可直達桃園機場，生活機能一應俱全。

信義房屋復興南京店專案經理連晏辰表示，早期商圈由興安當地住戶、北大的學生族群、周遭上班族撐起在地需求，但在北大校本部遷至三峽後人流銳減，主力客群僅剩附近上班族和興安當地住戶。近年隨著周遭商辦陸續都更、辦公人口流動，商業活動較顯冷清，但地段好、上班族多，居住需求熱度不墜；客群多為有地緣性的上班族、長庚醫護，另因此處有航空公司設置通勤點，亦吸引不少航空從業人員入住。

物件部分，興安商圈巷弄內以老舊公寓居多，居民多以在地人為主；興安街上更有一處較特別的街廓皆為低矮平房，是在地的小吃聚落；因開發時間比較早，此區屋齡普遍40年上下，近年陸續有都更話題。

目前商圈內詢問度最高、也是入住人數最多的社區為興安華城，量體共2000戶左右，格局包含2-4房，權狀坪數在25-45坪，屋齡40年左右，有車位可供居民抽籤使用，屬於單純住宅區，總價落在2500萬-3500萬。社區機能好、交通方便，價位尚屬購屋小家庭能接受的範圍，吸引不少公寓換電梯的換屋族；除了鄰近上班族之外，更有內科族指名看房。

連晏辰分析，興安商圈近年除了北大校舍BOT、校區對面的低矮平房亦已拆除，周遭同步有住家陸續開始都更改建；鄰近的民生東路三段也有西華飯店、國泰環宇等大樓的改建正如火如荼進行中，相關建設預計5年內將化身頂級商辦和豪宅華麗回歸；其中國泰環宇即將完工，興安商圈一帶整體街區風貌逐漸改變。

連晏辰認為，北大兩處校區部分，由宏匯取得的北大民生校區已拆除完畢，為新建工程做準備；而國泰人壽攜手永聯物流，成立國泰產業研發中心聯手標下的建國校區，則於今年第一季正式上樑、預計於2026年10月進入營運期，料將帶來為數不小的就業機會。隨著各項建案陸續完工，新的就業人口進入或暫時因商辦改建遷移的上班族回籠；同時，民生汐止線日前傳出規劃設站於北大附近，都市計畫加上交通建設，不僅將刺激商業活化，也將推升鄰近居住需求。

