北大嶼山公路的士撞工程車 的士男乘客頭部撞向擋風玻璃身亡
【Now新聞台】機場有的士失事撞向箭嘴工程車，乘客頭部撞向擋風玻璃，送院不治，的士及工程車司機亦受傷。
網上片段見到，的士車頭冒煙起火，有人協助車內人士離開車廂，乘客倒臥在工程車車頭位置，的士車頭嚴重毀爛，擋風玻璃碎裂。
早上九時許，該輛載客新界的士沿北大嶼山公路往機場方向行駛，駛到近東涌東薈城對開懷疑收掣不及，撞向停在快線一輛箭嘴工程車。的士男乘客頭部撞向擋風玻璃重創，送往北大嶼山醫院，搶救後證實不治。的士司機亦受傷，送往瑪嘉烈醫院時要用頸箍固定頭部，工程車司機清醒送院。
警方封鎖一段路面調查意外原因，現場交通一度受阻。
【Now新聞台】《運輸策略藍圖》提出今年中起，會在一條小巴路線測試需求導向公共交通模式，讓乘客透過應用程式預約上車。有小巴營辦商表示初步打算，在來往荃灣至佐敦線試行，相信可善用閒置小巴。 佐敦白加士街、寧波街一帶，是多條紅色小巴線的起點，不過在繁忙時間乘客想找車上都未必容易，用科技可否幫到手?毛小姐：「不知道小巴(司機)是不是真的看到(應用程式)就會來，我到平時特定的小巴站，車就肯定會來。寧願在街等已經習慣了。」趙先生：「多數都是長者不會懂得用應用程式你怎樣知道?時間更長，你排隊每個人逐個上，我如何證明已經預約?」有小巴營辦商得到智慧交通基金的資助，聯同研發公司合作，計劃試推需求導向公共交通模式，預計年中開始先在佐敦荃灣線推網約載客服務，乘客可在應用程式預約上落車地點，預料會有不多於10架小巴參與測試，每位收費較現時車費貴不超過一成，又指商會現時有約600部小巴，但有200多部都是閒置中，希望透過預約服務改善生意同時，確保預留座位的乘客上到車，不過實際操作仍有待解決。公共小巴車主司機協進會主席張漢華：「電話留位因為每一條線它未必有負責人接聽電話，或者司機、站長接未必如乘客講這麼明白。那個位置可能有四、五、六個人站在這裡，我就是不知道有哪一個是留位，一衝上車有五、六個人爆了棚，第六個留位上不到車他會埋怨我們，艱難在於這個問題。希望吸引乘客知道有這個網上服務後，鼓勵多一些乘搭意欲。」商會希望服務普及後，會有更多紅色小巴線加入預約服務。運輸署回覆指希望新安排可以在現行公共交通服務之上，因應需求彈性採用更有效率的路線，以及靈活編配班次，更好照顧乘客需求，會在測試期間，檢視當中的技術問題。
港鐵灣仔站附近阻礙路軌物件已被移除 港島綫列車服務逐步回復正常
【Now新聞台】港鐵表示，灣仔站附近阻礙路軌物件已移除，港島綫列車服務逐步回復正常。在灣仔站往堅尼地城月台，有工程人員在車尾位置搶修，移除阻礙路軌的物件。而在北角站往上環的月台，有乘客等車期間才知道服務暫停，不少轉綫的乘客決定離站，出閘位塞滿人，出閘不扣減車費。港鐵指，港島綫上環至鰂魚涌站列車服務一度暫停，來往堅尼地城至上環及來往鰂魚涌至柴灣站，行車時間亦一度較長。
