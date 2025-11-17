北川景子找渋谷龍太救場！ 一天四雜誌封面轟炸後首爆！

雜誌封面一天四炸

11月7號這天，北川景子直接霸佔LEE、InRed、日經WOMAN、kodomoe！

LEE照裡她戴毛帽圍圍巾，笑說「這毛衣我私下也穿爛」；InRed換酒紅大衣比V，氣場直接滿格。

粉絲看傻：「一天四本，誰扛得住啦～」她還轉發粉絲看《ナイトフラワー》的感想：「握拳看到結束，親子超催淚！」回得超甜：「謝啦！快拉朋友一起看！」😉

朝ドラ乞丐妝髒到爆表

《ばけばけ》第六週，北川景子演的雨清水タエ直接髒到認不出！黃屋前坐著，灰和服配泥巴臉，工作人員拿工具連指甲縫都刷黑，她笑說：「髒了還覺得不夠，鏡頭一照又加料！」🤪

X這組幕後照一丟，兩萬四千讚秒殺。粉絲留言：「這哪是女神，根本奧斯卡落魄獎！」有人還挖：「如果タエ沒兒子，可能直接自盡了吧？」

《ナイトフラワー》倒數歌唱驚喜

11月28號上檔的《ナイトフラワー》，北川景子頭一遭唱歌，緊張到找SUPER BEAVER渋谷龍太討救兵！渋谷メイキング裡戴墨鏡耍酷，車內盯夜景超有戲，

北川轉發：「他說這是亮點，我等不及了！」😎 海報藍綠髮少女抱團，網友敲碗：「這反差要多猛？」大阪11月20號舞台問候抽票開跑，粉絲搶到崩潰。

DAIGO挺腰讓她飛大阪

Crank-in!專訪爆料，北川景子本來猶豫大阪拍《ばけばけ》，DAIGO一句「去啊，我挺你」直接推她上路！當媽後她丟三個執念：「時間別浪費，髒亂隨便，孩子開心就好。」

粉絲聽完鼻酸：「這老公也太會！」Woman type裡她補刀：「以前完美到偏執，現在學會鬆手。」網友評：「這媽媽味演得太真，報知獎預訂！」

板垣李光人繪本超萌互動

《ばけばけ》裡演兒子的板垣李光人出繪本了！北川景子轉發：「我家兩個小鬼看呆，畫美翻！」還開玩笑：「現場要我讀給你聽嗎～」😆

板垣秒回：「拜託！」粉絲嗑爆：「這母子檔我磕！」11月11號報知電影獎公布，《ナイトフラワー》入圍五項，她直呼：「🎉🎉🎉」圈內人說：「她從偶像變實力，獎項穩穩的。」

社群熱度完全失控

X追蹤64萬5千，每篇貼文隨便破萬讚！#北川景子 #ばけばけ #ナイトフラワー 標籤燒起來，粉絲刷：「乞丐妝也美到犯法」「DAIGO後援會報到」。

IG 1.7萬人瘋傳雜誌照：「20年還在頂峰，基因給孩子直接贏！」Oricon「想變成臉」她拿八冠，網友笑：「下一代直接開外掛！」

媽媽角色後討論更瘋，有人說：「看她演媽，連我都想當好父母了。」

Japhub小編有話說

北川景子用髒妝、歌聲、媽媽心，證明女神也能超親民！從水手火星到晨間劇，她一直在蛻變。

這回《ナイトフラワー》倒數、《ばけばけ》高潮，小編爆米花備好，追劇追到天亮囉～