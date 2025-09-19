她如何從模特兒變演技女王？ 北川景子的魅力真相全揭秘！

街頭被挖角，模特兒路開啟 😝

嘿，你能想像一個在神戶街頭晃蕩的女孩，怎麼就變成日本娛樂圈的超級icon了嗎？北川景子，1986年8月22日生，兵庫縣神戶人，160公分的她帶著O型血的元氣，

還有那張讓人看了就尖叫的童顏！😍 小時候她經歷阪神大震災，夢想當精神科醫生，因為覺得醫院超有愛。高中在大阪女學院選理科，卻對考試分數遊戲超無感。

沒想到高二被星探看中，2003年變成《Seventeen》專屬模特兒，同年10月跳進《美少女戰士セーラームーン》，演火野レイ（セーラーマーズ），直接女優出道！粉絲在X上喊：「景子醬的セーラーマーズ是青春回憶，現在還在loop！🌙」

從新人到螢幕女王，演技開外掛 🎥

北川景子的演藝路簡直像在飆車！2006年她初登大銀幕演《間宮兄弟》，同年主演《チェリーパイ》，還衝進好萊塢《ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT》，為了這部狂練英語，

拍完後一個人跑去洛杉磯學兩個月，膽子超大！2007年《モップガール》（NTV）是她第一部主演劇，拿下日劇學院賞新人獎，業界誇她氣場無敵。😎

2008年《太陽と海の教室》（CX，月9）站穩一線，2011年《LADY〜最後の犯罪プロファイル〜》（TBS）首度ゴールデン主演。

2015年《探偵の探偵》（CX）她練キックボクシング，動作戲帥翻，抱走コンフィデンスアワード主演女優賞。2016年婚後《家売るオンナ》（NTV）收視爆高，

2018年NHK大河《西郷どん》演天璋院篤姫，首戰大河圈粉無數。2023年デビュー20周年，她在《どうする家康》演お市の方兼茶々，

雙重角色讓粉絲在X喊：「景子醬這演技是開掛了吧！📺」她的劇約50部、電影40部，每部都在秀進化！

DAIGO的幸福另一半，當媽超有愛 💖

北川景子的私生活甜到冒泡！2016年1月11日，她跟BREAKERZ主唱DAIGO閃婚，挑11:11入籍，浪漫指數爆表！

4月29日辦婚禮，めざましmedia 2025年訪談她笑說：「DAIGO的語氣讓我變溫柔了。」

2020年9月生下女兒，產後兩個月拍《ドクター・デスの遺産-BLACK FILE-》（東宝），2021年《リコカツ》產後7個月主演，TVer再生破紀錄！

2023年9月宣布懷第二胎，2024年1月生下兒子，現在是兩個寶的超幸福媽媽。

2025年忙到炸，螢幕霸主不停歇 🚀

2023年北川景子迎20周年，NHK大河《どうする家康》演お市の方兼茶々，月9《女神の教室〜リーガル青春白書〜》（CX）初主演，10月4日出写真集《「37」20th anniversary》，

她說這是「最後一本」，神戶拍攝超有回憶。2024年她接電影《ラーゲリより愛を込めて》、《ファーストラヴ》、《響 -HIBIKI-》、《ドクター・デスの遺産－BLACK FILE－》（東宝），每部都秀演技。

2025年她行程滿檔！電影《ナイトフラワー》（11月28日，主演永島夏希，演毒販媽媽），電視劇《花のれん》，《あなたを奪ったその日から》，NHK朝日劇《ばけばけ》。

X上9月15日她po《ナイトフラワー》取材，與佐久間大介聊：「さっくん開動啦！好想看！」粉絲回：「景子醬的朝日劇肯定神作，鎖定了！😍」她還連載《COTTON TIME》，生活忙到飛起！

X上的暖心大姐，親民到爆 📱

北川景子在社群超親切！X @KKeiko_official 有637.8K粉絲，Bio寫「Instagramやってません」，低調又真。9月17日po MIKIMOTO Paris活動影片；9月16日與菊地亜美合照，聊媽媽經：「女兒們也好麻吉！」；

9月15日《ナイトフラワー》取材，po搞笑「画伯共作」（#壁もいかれてた）。粉絲留言：「景子醬的畫畫太可愛，日常好暖！😂」她在モデルプレス說跟DAIGO不吵架：「他讓我氣不起來！」

Japhub小編有話說

看完北川景子的進化史，是不是覺得她就是娛樂圈的無敵存在？從模特兒到大河女王，再到甜蜜媽媽，每一步都超吸睛！😉

《ナイトフラワー》和《ばけばけ》絕對要追，她跟DAIGO的愛情故事也好療癒。小編超愛她的真心，你最迷景子醬哪一面？快來留言跟Japhub小編分享吧！