北市蛋黃區車位稀缺 「這類物件」有吸引力

▲根據統計，雙北擁車家庭自有車位比例低於4成，北市更只有27%，顯示車位供給量稀缺。（圖／信義房屋）

[NOWnews今日新聞] 行政院主計總處2024年家庭收支調查報告顯示，六都家庭之中，雙北擁有汽車比例雖然最低，但也有47%~48%；不過，礙於建築基地有限且寸土寸金，沒有規劃車位的中古華廈、公寓產品也較多，雙北擁車家庭自有車位比例低於4成，北市更只有27%。信義房屋房仲專家指出，北市蛋黃區住宅車位稀缺，是社區車位相對較多的軍國宅產品受歡迎的關鍵之一，再者就是鄰近公有停車場或河濱公園方便租賃車位的區段，家庭客接受度也更高。

信義房屋敦北南京店主任譚雅文以南京復興站一帶為例，此區公寓沒有附車位，中古華廈、大樓也不是每戶都有車位，平均2~3戶才會有一個車位，車位十分稀缺，因此，若是有停車需求的家庭客偏好此區物件，車位供給量相對較多的軍國宅就是一種選擇，例如近南京復興站的興安國宅、長寧大廈，或是往北其他軍國宅社區，且這類型產品室內空間也比較大，適合家庭居住。

▲興安國宅是車位供給量相對比較多的社區。（圖／信義房屋）

譚雅文表示，若無法買到有車位的產品，租賃車位也是一種選擇，可租賃車位在住家附近的公私有停車場，甚至是往東到塔悠路一帶河濱公園。不過，目前區域車位租金也不低，機械車位平均落在每月4000至5000元，坡道平面車位則都要5000元以上，普遍以8000至9000元之間為大宗。

譚雅文表示，所幸商圈機能便利，例如捷運南京復興站搭乘捷運板南線、文湖線都十分便利，南京東路上也有許多公車路線，可彌補停車位稀缺的缺點。因此，為生活機能或學區等優勢買進此區的家庭客，目前主力鎖定產品仍會是沒有車位的3房物件，包括屋齡40多年華廈，依坪數大小，總價約落在4000至5000萬，或是室內20至30坪公寓，總價約落在3000萬，而2房產品在此區相對少，主要是因早期房屋的規劃多是中大坪數所致。

