北愛「安德魯王子路」將改名

【Now新聞台】立法會選舉12月7日舉行，為鼓勵及感謝市民踴躍投票，當日投票的選民會獲派發心意謝卡，而政府在12月6日及7日會舉辦「選舉繽紛日」，又會免費開放多項設施及提供優惠等，詳情如下：心意謝卡：為加強「投入選舉 共創未來」的立法會選舉信息，感謝市民踴躍投票，選民在12月7日在投票站投票後，會獲派發一張心意謝卡。選舉繽紛日：此外，即投票日前一日，即12月6日(星期六)，政府會舉辦「選舉繽紛日」，在全港各區舉行一系列多元化的活動，與眾同樂迎接選舉。活動內容豐富，其中包括：-西九文化區晚上舉辦「同心投票創未來大匯演」，匯聚各台藝人獻技、著名魔術師的大型幻術、大型舞蹈表演及互動環節，務求與民同樂，體現萬眾一心支持選舉。-於多處舉辦嘉年華，例如於大埔海濱公園舉行的公民教育嘉年華，以及於灣仔和北角海濱提供水陸體驗活動等。康文署亦會在六個場地舉辦「選舉樂繽紛」，推出充滿體育元素的互動活動。-於港九新界舉辦展覽及攤位遊戲，主題多元化。當中，環境及生態局會聯同九巴於荔枝角月輪街車廠展出古董巴士及電動巴士。-八個紀律部隊會在舉辦活動或開放轄下設施予公眾參觀，例如開放青衣消防局以及位於西貢、大美督

now.com 新聞 ・ 1 小時前