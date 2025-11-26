珠海長隆飛船酒店買2送2
北愛「安德魯王子路」將改名
（法新社北愛爾蘭卡里福古25日電） 北愛爾蘭卡里福古鎮（Carrickfergus）地方議會今天投票決定，一條以前王子安德魯（Andrew）為名的街道將重新命名。
國王查爾斯三世（King Charles III）拔除胞弟安德魯的王子頭銜之後，「中東安特里姆」（Mid and East Antrim）成為英國首個決定從街道名稱中移除這位前王子名字的地方議會。
本月稍早，查爾斯三世正式因安德魯與性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係而剝奪其王室頭銜。
地方議會今天一致同意，將位於貝爾法斯特（Belfast）東北16公里的「安德魯王子路」（Prince Andrew Way）重新命名。
支持此舉的地方議員史肯納（Aaron Skinner）今天告訴法新社：「安德魯．蒙巴頓（Andrew Mountbatten ）不再代表卡里福古的價值觀。」
其他人也在看
立法會選舉2025｜周星馳支持吳傑莊贈對方「掂」字 萬綺雯拍片撐表弟沈豪傑｜Yahoo
立法會換屆選舉還有 1 個半星期就舉行，候選人持續推出選舉廣告宣傳，個別甚至找到城中名人和演藝界人士背書。在選舉委員會界別爭取連任的吳傑莊，昨日（25 日）在社交平台發帖文，表示獲得「星爺」周星馳支持參選立法會。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
宏緻苑「樓王」準業主：似中六合彩 彩虹邨重建戶成功揀樓感興奮
【on.cc東網專訊】「綠置居2024」今日(26日)揀樓，一眾揀樓人士早早便到現場排隊，氣氛熾熱。有成功揀得九龍灣宏緻苑「樓王」人士覺得似「中六合彩」，形容十分開心，認為屋苑地理位置優越，加上單位有「樓王」稱號故決定入手；有彩虹邨重建戶亦成功揀得大單位，對成為on.cc 東網 ・ 3 小時前
英移民改革計劃招反對 或為BNO持有人設過渡安排
【on.cc東網專訊】英國內政部上周公布移民改革計劃諮詢文件，其中港人透過英國國民（海外）護照（BNO）居英入籍的「5+1」計劃安排維持不變，但對英語能力、收入等要求改動則將適用於所有申請人。內政部移民及公民事務大臣塔普（Mike Tapp）周二（25日）表示，on.cc 東網 ・ 4 小時前
香港品牌｜香港茶餐廳名物 57年歷史「頂好大光麵」 宣佈下月結束營運
香港茶餐廳名物「頂好大光麵」宣佈，決定於下月結束營運，意味這個擁有57年歷史、堅持香港製造的即食麵品牌即將消息。其母公司金源食品有限公司並未詳細說明結束營運的具體原因，僅表示「味道會完結，但回憶會一直留著」。BossMind ・ 4 小時前
天氣｜周四周五早上清涼低至 16 度 日夜溫差大 下周初有一兩陣雨｜Yahoo
天文台預測，受到強烈東北季候風補充影響，未來一兩日廣東沿岸氣溫稍為下降，本港明早（27 日）最低氣溫為 17 度，周五（28 日）早上最低氣溫更只有 16 度，日夜溫差頗大，至於日間普遍晴朗及非常乾燥，相對濕度可低至百分之 30。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
從《翠絲》到《眾生相》的八年電影路 —— 專訪導演李駿碩
八年前，25歲的他憑短片《瀏陽河》贏得鮮浪潮大獎、同年開拍首部劇情長片《翠絲》，到28歲自編自導電影《濁水漂流》，更令他斬獲金馬獎「最佳改編劇本」殊榮。兩年前踏入電影圈第六個年頭，李駿碩在32歲之際送給自己一份禮物 —— 自資150萬元開拍電影《眾生相》，以半自傳形式記錄過去十年在交友軟件上與不同國籍男士的邂逅。電影尚未在香港正式上映，已在本屆金馬獎入圍最佳劇情片、最佳導演等五項提名。Yahoo新聞 ・ 59 分鐘前
《績後》一文綜合券商於阿里巴巴(09988.HK)公布季業績後最新評級、目標價及觀點
阿里巴巴(BABA.US)美股隔晚先升後跌2.3%，阿里巴巴-W(09988.HK)港股今早同樣低開2.4%報154港元，盤中曾低見153.4元一度下滑2.8%，半日收156元走低1.1%，成交額114.6億元。阿里巴巴管理層表示，電商客戶管理收入(CMR)主要受支付手續費與全站推技術影響，自去年9月起開始收取支付手續費，管理層預計下季電商CMR增速將會放緩。AASTOCKS ・ 3 小時前
立法會選舉｜投票活動及優惠總覽
【Now新聞台】立法會選舉12月7日舉行，為鼓勵及感謝市民踴躍投票，當日投票的選民會獲派發心意謝卡，而政府在12月6日及7日會舉辦「選舉繽紛日」，又會免費開放多項設施及提供優惠等，詳情如下：心意謝卡：為加強「投入選舉 共創未來」的立法會選舉信息，感謝市民踴躍投票，選民在12月7日在投票站投票後，會獲派發一張心意謝卡。選舉繽紛日：此外，即投票日前一日，即12月6日(星期六)，政府會舉辦「選舉繽紛日」，在全港各區舉行一系列多元化的活動，與眾同樂迎接選舉。活動內容豐富，其中包括：-西九文化區晚上舉辦「同心投票創未來大匯演」，匯聚各台藝人獻技、著名魔術師的大型幻術、大型舞蹈表演及互動環節，務求與民同樂，體現萬眾一心支持選舉。-於多處舉辦嘉年華，例如於大埔海濱公園舉行的公民教育嘉年華，以及於灣仔和北角海濱提供水陸體驗活動等。康文署亦會在六個場地舉辦「選舉樂繽紛」，推出充滿體育元素的互動活動。-於港九新界舉辦展覽及攤位遊戲，主題多元化。當中，環境及生態局會聯同九巴於荔枝角月輪街車廠展出古董巴士及電動巴士。-八個紀律部隊會在舉辦活動或開放轄下設施予公眾參觀，例如開放青衣消防局以及位於西貢、大美督now.com 新聞 ・ 1 小時前
上環信德中心銀主盤1.35億沽 原業主為洗米華前妻妹 8年間樓價腰斬
核心區甲廈錄得銀主盤大幅蝕讓個案，上環信德中心西座商廈單位今年8月淪為銀主盤，新近以約1.35億元沽出，較2017年購入價貶值約1.85億元或58%，據悉原業主為現正服刑的太陽城集團創辦人「洗米華」周焯華前妻楊素梅的妹妹楊素麗。更多消息：洗米華16項澳門物業被法院拍賣 底價1.17億｜與Mandy Lieu半山愛巢銀主賣唔出 12.8萬租予內地專才上環信德中心西翼中層戶4,753萬沽 呎價跌至1.2萬 重回15年前水平上述物業為上環信德中心西座15樓1501、1502、1510、1511、1512A及1512B室，建築面積約10,011平方呎，物業大部份單位坐享開揚維多利亞港海景及城市景觀。今年8月份淪為銀主盤，當時估值約1.4億元，呎價約1.4萬元。據最新市場消息，上述物業新近以約1.35億元沽出，成交呎價13,485元。至於原業主為目前正在停牌的先機企業或相關人士，該公司主要股東為楊素麗，即為周焯華前妻楊素梅的妹妹。先機企業或相關人士於2017年以逾3.2億元購入上述物業，當時呎價高達3.2萬元，創當時大廈呎價新高水平，最新成交價較2017年購入價貶值約1.85億元或58%。值得留28Hse.com ・ 3 小時前
新任「Dior公主」是她們！鄺玲玲、Orm，泰國GL界神顏CP「LingOrm」正式成為Dior品牌大使
泰國超人氣GL（Girls' Love）組合「LingOrm」（Lingling Sirilak Kwong與Orm Kornnaphat Sethratanapong）正式官宣成為Dior全球品牌大使！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
川普延後烏克蘭和平計畫期限：俄羅斯已願意讓步
美國總統川普宣布不再堅持烏克蘭和平計畫最後期限，美國與俄羅斯及烏克蘭的談判已有進展，川普特使將前往莫斯科協商，並與女婿庫什納共同參與和平計畫討論。鉅亨網 ・ 5 小時前
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
秦沛大仔姜文杰結婚三年報喜 晒超聲波照宣布太太懷孕：1+1=3
資深藝人秦沛大仔姜文杰現年45歲，於2022年與模特兒李泳淇（Rain）拉埋天窗。今日（26日），兩人於社交平台報喜宣布懷孕喜訊，上載與太太熱吻並手持超聲波照的相片，並配文「1+1=3」宣布懷孕喜訊，網民及圈中好友紛紛留言祝賀。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
【759阿信屋】一日限定優惠 三重縣白雞蛋10隻裝$22（只限26/11）
759阿信屋推出一日限定優惠，CP Selection泰國新鮮雞蛋(L)10隻裝 $20、三重縣白雞蛋10隻裝 $22、一斤澳洲草飼/穀飼急凍肥牛片 $128/2件、富士甚焙煎芝麻醬 $33.8/2件、OTTOGI不倒翁美味即食白飯 $19.9/3件！YAHOO著數 ・ 5 小時前
吳日言移英開餐廳 簽18年租約裝修現爭拗 拍片斥業主濫收清潔費
去年移居英國的41歲藝人吳日言，與丈夫Barry結婚後育有三名子女，一家人打算在當地落地生根，今年5月在英國倫敦西部雷丁（Reading）開餐廳，更表示與業主簽訂了長達18年的租約，以示有意長期經營。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Black Friday優惠2025｜銅鑼灣Mr. Steak a la minute自助餐買一送一！人均只需$210起歎新鮮生蠔/暖身羊腩煲/芝士焗龍蝦
想嘆新鮮海鮮和頂級肉類？銅鑼灣Mr. Steak a la minute帶來買一送一自助餐優惠！11月26日中午12點開始，上KKday入手優惠，低至每位$210起，任食雪花蟹腳、翡翠螺、刺身、美國燒牛肉及多款湯品，周末假期更有即開生蠔、養生燉湯、即燒美國極黑牛鐵板燒和Haagen-Dazs雪糕供應！此外，更開放聖誕自助餐預訂名額，感興趣就快手去預定啦！Yahoo Food ・ 4 小時前