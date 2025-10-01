北捷老婦被踹在全球社群走紅！外媒也注意到

▲北捷婦人逼讓座遭一腳踹飛。（圖／翻攝自Threads）

[NOWnews今日新聞] 台北捷運近日發生一起肢體衝突事件，一名白髮老婦在周遭仍有座位的狀況下，逼迫一名坐在「優先席」的男子讓位，男子將手中紙袋交給旁邊乘客後，起身一腳踹飛老婦，引發熱議。這段畫面意外在社群平台被大量他國民眾轉發，討論讓座禮儀文化和大眾運輸潛規則。

北捷老婦逼讓位 男子優雅飛踢老婦引討論

這起事件發生在北捷淡水信義線開往淡水方向，車廂內尚有其他座位，老婦堅持要坐優先席，這名年輕人不願讓座，老婦先用手上的手提袋揮打年輕乘客，該年輕人先將手中提袋交給旁人保管，隨即一腳踹向老婦，旁邊乘客一陣驚呼。

老婦遭踹倒在對面座椅上，起身揚言報警，男子冷靜回應，「妳再來一次，妳再試試看一次、You can try one more time」；老婦突拋出一句「原來他是男的啦，我現在才知道他是很可怕的人」，就悻悻然離開。

外媒及全球社群關注台灣博愛座讓座

這起事件再度掀起大眾運輸博愛座和優先席是否必要的討論，因有部分長者非博愛座不坐，未料影片流出後，意外在國外社群平台引發熱烈迴響，包含美國、日本、新加坡、中國甚至使用俄語的網友都大量轉發這段影片，就連新加坡媒體《8視界新聞》以及《Mothership》也注意到這段爆紅的捷運搏鬥影片。

▲北捷老婦逼迫讓位反遭踹的事件，意外在國外社群掀起議論。（圖／翻攝自Threads）

許多國外民眾認為，「這名老婦可以友善地詢問，但她卻選擇最糟的方式，只好吃上一腳」、「我不是想冒犯任何尊敬老人的文化。但如果你是個老人，敢對我不尊重，你最好要知道，我會像這位年輕女士一樣展開報復...尤其是肢體上的接觸動作，絕不會被容忍。這位老太太是罪有應得。」

三宅一生品牌意外走紅

但也有人將目光放在男子拿著的HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE紙袋上，是已故日本設計師三宅一生旗下的品牌，男乘客的服裝穿著的是三宅一生旗下品牌「PLEATS PLEASE」的女裝系列，中性的剪裁加上貼合身體仍能舒展的彈性，在這場搏鬥中意外成為討論焦點。這段影片甚至被許多網友利用AI「魔改」成特效搏鬥畫面，變成迷因廣傳。

▲年輕男子不滿老婦逼迫讓位，一腳踹倒老婦，男子手上拿著的三宅一生品牌提袋意外在國外掀起討論。（圖／翻攝自Threads）

