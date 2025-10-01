中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
怕生男孩如何變身影歌雙霸！ 北村匠海雙面人生的真相！
東京男孩的意外星途
一個東京出生的男孩，差點被取名叫「鯉太郎」，卻成了演藝圈的閃亮新星！北村匠海，1997年11月3日生，169公分的他，2008年靠電影《DIVE!!》一腳踏進螢幕世界！😎
2011年加入ダンスロックバンド「DISH//」，當主唱兼吉他手，2013年正式出道。從童星到搖滾歌手，他還在2025年當上導演！這位愛看鯊魚影片的怕生男孩，到底怎麼變成全能偶像的？
小松潤替身的驚豔蛻變
說到北村匠海的爆紅，2013年是個大轉折！他在《向陽處的她》演松本潤的童年，演技逼真到被封「小松潤」！🎥
2017年，他跟濱邊美波在《我想吃掉你的胰臟》（KIMI-001）雙主演，飾演害羞的志賀春樹，
感動得觀眾淚流滿面，還抱回第41回日本アカデミー賞新人俳優獎！2025年，他更挑戰NHK晨間劇《あんぱん》（3月31日起），演柳井嵩，跟今田美桜搭檔，粉絲已經在尖叫：「這對CP我先嗑了！」
IG上的攝影暖男
北村匠海的Instagram@take_me_1103有133.4萬粉絲，簡直是熱度炸裂！他愛po攝影作品和劇組花絮，2025年9月《あんぱん》最終回的幕後照一出，馬上收穫幾萬讚，
粉絲狂留言：「嵩くん帥到沒天理！」「跟今田美桜超配！」😍 DISH//的X帳號@dish_info也常分享他的動態，像新歌《躍りゃんせ》配信消息就衝破10萬觀看，
網友直喊：「匠海的聲音聽了心動！」他2017年的攝影展「北村匠海 20歳記念展 ーハタチワタシー」更是讓大家看到他文青的一面！
從演員到導演的瘋狂挑戰
北村匠海不只會演戲，還跨界當導演！2025年，他的短片《世界征服やめた》（2月7日公開）由他親自企劃、編劇、執導，展現超強才華！🎬
他在2025年映画ナタリー訪談中說：「這是我20年演員路的大總結，導演視角讓我超興奮！」他還主演《愚か者の身分》，這部片入選釜山電影祭，粉絲在X上喊：「匠海的演技又要讓我淚崩了！」
DISH//的搖滾靈魂
作為DISH//的主唱，北村匠海的音樂魅力無人能擋！2013年樂團正式出道，2025年的《躍りゃんせ》讓粉絲聽得熱血沸騰！🎸 他的應援色是藍色，配上格子花紋，超有辨識度！
他在2025年smart Web訪談中笑說：「音樂是我放鬆的方式，跟DISH//的兄弟們一起，感覺像充電。」
粉絲在X上留言：「匠海的歌聲每次都讓我起雞皮疙瘩！」更別提他跟團員矢部昌暉還是遠房親戚，這緣分也太妙了吧！
怕生暖男的搞怪日常
別看北村匠海螢幕上帥氣十足，他私下可是個超怕生的男孩！😅 他在2019年《櫻井・有吉 THE夜會》透露，常跟新田真劍佑吃沖繩料理，還跟伊藤健太郎聊人生大小事。
他超愛《天空之城》，還因為怕鯊魚才迷上看鯊魚影片，這反差萌讓粉絲笑到不行！2023年ORICON NEWS訪談中，他說：「演《幽☆遊☆白書》的幽助時，聲音表演真的好難但好爽！」網友留言：「匠海這怕生個性，怎麼這麼討喜！」
Japhub小編有話說
北村匠海從童星到影歌雙棲，還跨界當導演，簡直是演藝圈的超級英雄！🌈 他的催淚演技、搖滾嗓音，還有那份害羞的真誠，你是不是也完全被他迷倒了？
不管是《我想吃掉你的胰臟》的感動瞬間，還是《あんぱん》的溫暖笑容，快來留言告訴我們，你最愛匠海的哪個角色？或者2025年的新片你最想看哪一部？
