北極三種海豹瀕臨滅絕 全球半數鳥類數量下降 綠海龜由「瀕危」降至「無危」︱Yahoo

北極海豹

【Yahoo新聞報道】國際自然保護聯盟（IUCN）最新《瀕危物種紅色名錄》顯示，隨着海冰融化及森林砍伐持續加劇，全球逾四分之一的動植物及真菌面臨滅絕風險，其中北極三種海豹正瀕臨滅絕，而全球約一半鳥類種群亦在下降。

最新《瀕危物種紅色名錄》於阿布扎比舉行的 IUCN 世界自然保育大會上發布，涵蓋 172,620 個物種，其中 48,646 個被列為受威脅物種。IUCN 物種生存委員會主席 Jon Paul Rodríguez 形容，紅色名錄如同「量體溫計」，反映地球生態系統正出現嚴重病徵。

北極升溫速度是全球平均的四倍

報告指出，北極的海豹依賴海冰繁殖、育幼及覓食，隨着當地升溫速度是全球平均的四倍，海冰迅速消退。鬚海豹被列為瀕危物種，髯海豹及豎琴海豹則屬近危物種。IUCN 專家指，海冰變薄亦威脅其他北極哺乳動物如海象及北極熊，恐導致整個食物鏈失衡。

挪威極地研究所生物多樣性研究主管 Kit Kovacs 表示，保護北極海豹「不僅關乎這些物種的生存，更關乎維持整個北極生態平衡」。

非洲中西部的黑盔犀鳥因棲地破壞及獵捕而陷入危機。

全球 61% 的鳥類正呈下降趨勢

除了海豹，報告亦對全球鳥類狀況進行重新評估。結果顯示，全球 61% 的鳥類正呈下降趨勢，較 2016 年的 44% 大幅上升，主因為農業擴張及伐木導致棲息地喪失。非洲西部、馬達加斯加及中美洲的熱帶雨林地區受影響最嚴重。

非洲中西部的黑盔犀鳥因棲地破壞及獵捕而陷入危機。研究指出，犀鳥每天可在每公里範圍內傳播多達 12,700 顆大型種子，對維持森林生態多樣性至關重要。

鳥類保育組織 BirdLife International 全球科學統籌 Ian Burfield 表示，數據反映「生物多樣性危機已達極深層次」，呼籲各國政府採取更強有力的保護措施。

綠海龜自 1970 年代以來種群增加約 28%。

綠海龜由「瀕危」降至「無危」

雖然整體情況令人憂慮，但報告亦帶來一線希望：綠海龜因長期保育行動而出現復甦跡象。該物種現已由「瀕危」降至「無危」，自 1970 年代以來種群增加約 28%。巴西、墨西哥、夏威夷及阿森松島的保育計劃尤其成功，一些地區的綠海龜數量已接近商業捕撈前水平。不過，牠們的棲息地仍受沿岸開發及氣候變化威脅。