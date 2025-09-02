北歐島嶼想吃「熱外賣」好難！推無人機送餐

▲挪威一家新創公司「Aviant」與外送平台合作，推出無人機外送服務。（圖／取自aviant官網）

[NOWnews今日新聞] 叫外賣在台灣算是相當方便的事，吃到熱騰騰的外賣並不難，在城市尤其如此。不過在瑞典、挪威、芬蘭等北歐國家，因為湖泊跟島嶼眾多，即便有渡輪和橋樑維繫交通運輸功能，往返也相當費時，所以對於島嶼居民而言，幾乎吃不到熱的外送食物，挪威一家新創公司「Aviant」希望改變這種狀況，並嘗試在瑞典的韋姆德島（Värmdö）建立無人機送餐服務。

根據《BBC》報導，韋姆德距離斯德哥爾摩（Stockholm ），直線距離僅8英里（13公里），可搭乘汽車、公車和渡輪抵達，但幾乎沒有熱食外賣可供選擇，事實上，按照Aviant聯合創始人兼執行長法格恩內斯（Lars Erik Fagernæs）的說法，斯德哥爾摩附近的島嶼，大部分區域都是外送平台不提供服務的範圍。

今年2月開始，Aviant已著手在韋姆德島的主要城鎮-古斯塔夫斯貝格（Gustavsberg）及周邊地區，利用無人機技術，讓居民可以直接訂購連鎖速食店「Bastard Burgers」的新鮮漢堡，因為無人機取代了雇用司機所需的費用，所以成本與一般的外送差不多。

目前，Aviant還處於測試階段，每週只做10單生意，一邊觀察運作是否正常，因為該服務無法一次到位，需要進行多次試驗，以確保食物在最長10分鐘的飛行時間內，還可以保持熱度和新鮮度：「一開始薯條都濕透了....但我們改良了裝漢堡的隔離容器，現在即使在冬季，漢堡送到嘴裡也是熱乎乎的。」

該計劃將隨著時間的推移而擴大規模，目標是2年內擴展到斯堪地那維亞半島約40個基地。Aviant公司也計劃在挪威的內索登半島（Nesodden）推出類似服務，表面看，內索登半島距離首都奧斯陸（Oslo）僅4英里（約6.5公里），但路程卻需要花上29英里（約47公里）。

至於天氣影響，法格恩內斯坦言，強風偶爾會導致無人機停飛，但他預計這項服務的正常運作時間將達到90%。

原文報導：Will drones deliver your next hot food order?

更多 NOWnews 今日新聞 報導

影／越南放牛童遭湍急河水困住！農夫出動無人機救援 驚險畫面曝

不滿擦撞直接下車理論！河北動物園遊客 險成老虎「美味外賣」

一起呼搭啦？西班牙男遊非「朝象鼻灌啤酒」被圍剿 網怒：趕出去