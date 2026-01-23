專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
北海道交通2026: 自由行新手必睇！JR Pass、自駕、巴士全攻略
北海道，一個單聽名字就令人心動嘅地方！❄️ 冬天嘅粉雪世界、夏天嘅紫色薰衣草花海、秋天嘅漫天紅葉，再加埋一年四季都食到嘅頂級海鮮，真係諗起都想即刻飛！呢片日本最北嘅大地，足足有75個香港咁大，無論係壯麗嘅自然景色定獨特嘅城市風情，每年都吸引大批香港人去朝聖。
但北海道咁大，plan行程最頭痛嘅一定係交通！「點樣由A點去B點最快最抵？」、「JR Pass係咪必買？」唔使驚！Trip.com 為你準備好呢篇2026年最新嘅北海道交通終極懶人包，由JR、巴士到自駕，詳細拆解各樣交通工具嘅優劣，教你點樣配搭先最精明，幫你慳錢慳時間，輕鬆玩轉北海道！
🌟 北海道自由行必備推介 (出發前即刻Save低！)
🤔 出發前靈魂拷問：北海道交通，到底方唔方便？
計劃去北海道自由行，第一個彈出嚟嘅問題通常都係：「北海道交通其實方唔方便？」答案係：一半方便，一半挑戰，完全取決於你嘅行程點樣plan！
城市交通超方便： 喺札幌、函館、小樽呢啲主要城市，或者來往呢幾個城市之間，交通網絡非常發達。JR鐵路、地鐵、巴士又密又準時，穿梭市內景點絕對無難度。
郊區交通具挑戰： 但如果你想去遠啲，好似富良野嘅夢幻花田、美瑛嘅拼布之丘，或者道東地區嘅國家公園秘境，公共交通班次就會疏落好多，甚至去唔到。呢個時候，自駕遊嘅自由度就大派用場！
唔使擔心！呢篇攻略會深入分析各種交通方式，由JR Pass點樣回本，到冬天自駕有咩要注意，保證你睇完之後，無論係城市快閃定鄉郊深度遊，都搵到最啱你嘅交通方案！
✈️ 香港點去北海道？機場出札幌市區教學
由香港出發，搭飛機係去北海道最直接嘅方法，絕大部分國際航班都會降落喺札幌嘅新千歲機場 (CTS)。
直航航班： 國泰航空同香港航空都有提供香港直飛札幌嘅航班，航程大約5個鐘。記得提早用 Trip.com 格價同預訂機票，尤其係冬夏旺季，早買多數有平！
轉機航班： 如果想慳多少少，或者旺季直航full booking，可以考慮經東京（成田/羽田）或大阪（關西）轉內陸機，航班選擇更多，價錢可能更靈活。
🚐 新千歲機場 → 札幌市區交通二選一
一落機，就有兩個方法可以快速去到札幌市中心：
1. JR快速Airport號 (Rapid Airport)
圖片來源：北海道旅客鐵路公司官網
優點： 最快最穩陣，唔受塞車影響，大約36-43分鐘就到JR札幌站。
班次： 約12-15分鐘一班，非常密。
票價： 自由席單程1,230円。如果想舒服啲確保有位坐，可以加840円買「u-seat」指定席。
慳錢貼士： 如果你plan咗落機即刻開始用北海道鐵路周遊券 (JR Pass)，搭呢程車嘅自由席係完全免費，即刻慳返一筆！
2. 機場巴士 (Airport Limousine Bus)
優點： 比JR平少少，最大好處係可以直達市中心多個主要酒店區（例如薄野、大通公園），啱晒拖住大件行李嘅朋友，唔使喺車站搬上搬落。
車程： 約70-90分鐘，視乎路面情況。
票價： 單程約1,300円。
適合人士： 行李多、住喺巴士站附近，或者想慳多少少交通費嘅旅客。
🚗 北海道交通方式大比拼：JR、巴士、自駕點樣揀？
要玩得暢通無阻，就要識得揀啱嘅交通工具！
1. JR 鐵路：貫通北海道嘅交通命脈
JR係連接札幌、函館、旭川、釧路等大城市嘅骨幹，速度快、準時又舒服，尤其係冬天大雪，JR相對最可靠！
優點： 速度快、準時、座位舒適，受天氣影響較細，係冬季出遊最穩陣嘅選擇。
缺點： 票價最貴，而且鐵路網主要覆蓋大城市，好多郊外景點（如富良野花田、支笏湖）需要再轉巴士。
適合人士： 主要玩城市、會頻繁跨市移動，又想慳時間嘅旅客。配合「北海道鐵路周遊券 (JR Pass)」用，效益最高！
2. 巴士：深入秘境嘅最佳拍檔
巴士係填補JR網絡空隙嘅好幫手，想深度遊就唔可以無佢。
高速巴士： 連接主要城市，價錢比JR平三至五成，部分仲有通宵巴士，慳返晚住宿費！
路線巴士： 去滑雪場、秘境溫泉、偏遠景點嘅唯一公共交通選擇，路線網絡夠晒廣。
優點： 路線覆蓋面廣，夠晒深入，而且車費平，係慳錢恩物。
缺點： 車程長，班次較疏，冬天容易因大雪而延誤或停駛。
適合人士： Budget有限嘅背包客、想喺特定區域（如富良野、美瑛）深度遊嘅朋友。
3. 自駕遊：享受終極自由嘅選擇
想體驗終極自由，隨時停車影靚相？自駕遊絕對係你嘅不二之選！
優點： 行程彈性極高，想去邊就去邊，發掘地圖上無嘅秘境都得！帶住一家大細或者大量滑雪裝備就最方便。
缺點：
成本高： 租車費、保險、油費、高速公路費（ETC）、泊車費加埋都唔少。
冬季雪駕極具挑戰： 北海道冬天（約11月至4月）路面會結冰，無豐富雪地駕駛經驗嘅朋友絕對唔好輕易嘗試，安全至上！
適合人士： 追求極致自由、鍾意攝影、家庭旅客，以及有豐富雪地駕駛經驗嘅朋友。
【北海道自駕遊】北海道租車自駕遊！新手必看租車流程+北海道駕駛須知 行程推薦
4. 內陸機：慳時間嘅長途移動方案
如果想由札幌去道東嘅釧路或者道北嘅稚內，搭內陸機係最慳時間嘅方法。例如札幌飛釧路只需約45分鐘，搭JR要成5個鐘！
優點： 極速！大幅縮短長途移動時間。
缺點： 成本最高。
適合人士： 行程緊密、Budget充裕，想用錢買時間嘅旅客。
🗺️ 一圖睇晒！北海道主要交通路線圖解析
1. 北海道JR路線圖：掌握交通大動脈
可以將北海道嘅JR網絡想像成一個以札幌為中心，向四方八面伸展嘅網絡。
圖片來源：北海道旅客鐵路公司官網
札幌 ↔ 小樽： 搭JR快速Airport號約32分鐘，即日來回超方便。
札幌 ↔ 函館： 搭特急「北斗號」約3.5至4小時，係連接道央同道南嘅主要路線。
札幌 ↔ 旭川： 搭特急「丁香號」或「神威號」約1小時25分鐘，係去旭山動物園、富良野、美瑛嘅重要中轉站。
札幌 ↔ 釧路： 搭特急「大空號」約4.5小時，係通往道東大自然嘅主要鐵路。
2. 札幌地鐵圖：遊走市內無難度
札幌係北海道唯一有地鐵嘅城市，有三條線，覆蓋晒市內主要景點。
圖片來源：札幌市交通局官網
南北線 (綠色)： 連接JR札幌站、大通（購物區）、薄野（不夜天）。
東西線 (橙色)： 可到圓山公園（北海道神宮）、宮之澤（白色戀人公園）。
東豐線 (藍色)： 可到福住站（札幌巨蛋）。
轉車核心： 大通站係三線交匯嘅超級樞紐，去邊都咁方便。
3. 函館市電圖：搭叮叮感受懷舊風情
函館嘅路面電車（市電）本身已經係一道風景！搭住佢穿梭元町、五稜郭等景點，充滿懷舊味道。
圖片來源：鐵道趣味
主要路線： 主要分2號同5號系統，覆蓋函館站前、五稜郭公園前、十字街（近金森紅磚倉庫）、湯之川溫泉等主要景點。
慳錢必買： 市電一日乘車券只係600円，一日內搭3次以上已經回本，遊覽函館必備！
💰 慳錢必備！2026北海道交通神卡 & Pass全攻略
要精明且有效率地暢遊北海道，善用各種交通卡與優惠票券絕對是必修課。以下為您整理2026年最值得關注、最能幫助您節省交通開支的選擇，讓您的北海道交通更為順暢。
1. 交通IC卡 (Suica、Kitaca等)：一卡在手，暢通無阻
就好似香港嘅八達通，拍一拍就搭得車、買到嘢，超級方便！
重要貼士： 香港人唔使特登買北海道嘅Kitaca！你手上張西瓜卡 (Suica)、Pasmo、ICOCA等全國通用嘅IC卡，喺北海道一樣用得！無論係搭JR、地鐵、巴士定便利店買嘢都通行無阻。
注意： IC卡唔可以用嚟搭高速巴士、劃位嘅JR特急列車，亦唔可以跨區（如由北海道搭去本州）。
圖片來源：Flickr
2. 北海道鐵路周遊券 (JR Pass)：長途移動慳錢王牌
呢張專為遊客而設嘅Pass，係玩盡北海道嘅關鍵！
涵蓋範圍： 指定日數內無限次任搭JR北海道所有線路嘅列車（特急指定席都得，但北海道新幹線除外）同部分JR巴士。
種類與價格參考：
北海道鐵路周遊券 (Hokkaido Rail Pass): 5日券 (21,000円) / 7日券 (27,000円) / 10日券 (33,000円)
東日本・南北海道鐵路周遊券：適合會由東京經東北玩到函館嘅朋友。
點樣計返唔返到本？
超簡單！只要你行程中搭JR長途車嘅總車費貴過張Pass就抵返。
例子： 「札幌↔函館」來回特急已經約19,000円，再加一程「札幌↔旭川」來回 (約10,000円)，總共29,000円。買張5日券 (21,000円) 已經勁慳8,000円！所以只要你行程會跨越幾個城市，買JR Pass就絕對無錯！
購買及兌換：
出發前預購： 建議喺 Trip.com 呢啲網上平台買定，你會收到一張「交換證」。
抵達後兌換： 帶埋你本Passport同張「交換證」，去新千歲機場、札幌、函館等大站嘅「JR綠色窗口」或「外籍旅客服務處」，就可以換成實體Pass。
點樣劃位 (Book指定席)？
旺季搭長途車一定要劃位！你可以去「綠色窗口」搵職員幫手，或者用車站嘅「指定席售票機」自己搞掂，部分機器有中文介面，跟住指示撳就得，非常方便！
3. 其他精選票券
札幌地鐵專用1日乘車券： 平日830円，但週末同假日用「Donichika Ticket」只需520円！一日搭3次地鐵已經抵返。
札幌-小樽Welcome Pass： 約2,000円，包一張札幌地鐵一日券，同埋札幌至小樽JR線一日任搭。啱晒一日玩晒兩個地方嘅朋友。
地區限定巴士券： 喺富良野、美瑛呢啲地方，好多時都會有觀光巴士周遊券，想深度慢遊就記得去當地嘅觀光案內所問吓！
📱 自由行好幫手：北海道交通必備APP推薦
Google Maps： 初步規劃行程、自駕導航首選，夠晒直觀。但巴士資訊有時可能唔夠準確。
日本交通App (Jorudan / NAVITIME)： Plan鐵路行程嘅神器！提供超精準嘅班次、月台、轉車資訊同車費。最正嘅功能係可以篩選「適用於JR Pass嘅路線」，幫你將張Pass用到盡！建議下載有中/英文介面嘅版本。
實用資訊網站：
JR北海道旅客鐵路公司官網： 查詢列車時刻、運行狀況及票券資訊的最權威來源。
新千歲機場官網： 提供最新的航班動態及機場交通資訊。
唔想自己 plan 行程？等 Trip.com 幫你搞掂！即睇我哋為你精選嘅北海道熱門行程，輕鬆出發！
🎉 北海道交通總結：聰明組合，玩盡每個角落！
總括嚟講，plan北海道交通嘅精髓在於「靈活配搭」：
長途靠JR Pass： 以「北海道鐵路周遊券」作為跨市移動骨幹，慳錢又有效率。
市內用IC卡： 一張Suica（西瓜卡）在手，應付晒札幌、函館市內嘅地鐵、巴士、叮叮車，方便快捷。
郊區靠巴士： 以「路線巴士」深入JR去唔到嘅景點。
自由靠自駕： 非冬季兼有雪駕經驗，就租車享受最高自由度。
只要掌握以上原則，再善用呢篇攻略提供嘅資訊，就算北海道幾大都好，你都可以輕鬆玩轉！快啲上 Trip.com 開始策劃你嘅2026北海道夢幻之旅啦！
🙋♀️ 北海道交通 | 常見問題 Q&A
Q1: 北海道幾月去最好玩？
A: 北海道四季都有唔同玩法！
夏季 (6-8月)： 天氣涼爽，去富良野睇薰衣草花海嘅最佳季節。
秋季 (9-10月)： 滿山紅葉，氣候舒服，最啱行山同浸溫泉。
冬季 (12-2月)： 世界級粉雪天堂，滑雪、玩雪、參加冰雪節慶典嘅旺季。
春季 (4-5月)： 4月底到5月初可以追櫻花，遊客相對較少，可以靜靜地享受。
Q2: 去北海道要用咩交通卡？
A: 最方便一定係全國通用嘅IC卡！如果你有東京嘅Suica (西瓜卡) 或大阪嘅ICOCA，喺北海道大部分地方都用得，唔使特登買新卡。如果行程需要長途移動，就一定要根據行程買北海道鐵路周遊券 (JR Pass)。
Q3: 第一次去北海道，應該去邊啲地方？
A: 第一次去，建議集中玩交通比較方便嘅「道央」同「道南」地區。經典路線包括：札幌（城市購物美食）、小樽（運河懷舊）、登別（地獄谷溫泉）、洞爺湖（湖景煙火）同函館（百萬夜景），呢條路線可以一次過體驗北海道嘅精華！
Q4: 跟團去北海道5日要帶幾多日圓現金？
A: 如果團費包咗大部分食宿交通，建議每日預算約5,000至10,000円，用嚟食午餐、小食、買手信同雜費。5日行程準備約30,000至50,000円現金，再配合信用卡使用就最穩陣。
Q5: 冬天去北海道，應該揀咩交通工具？
A: 冬天遊北海道，首選JR鐵路！因為JR受大雪影響相對細，係最穩定嘅城際交通。巴士容易因暴雪封路而延誤或停駛。強烈不建議無豐富雪地駕駛經驗嘅遊客喺冬天自駕，因為路面結冰非常危險！
