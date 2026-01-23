北海道交通2026: 自由行新手必睇！JR Pass、自駕、巴士全攻略

北海道交通終極攻略

北海道，一個單聽名字就令人心動嘅地方！❄️ 冬天嘅粉雪世界、夏天嘅紫色薰衣草花海、秋天嘅漫天紅葉，再加埋一年四季都食到嘅頂級海鮮，真係諗起都想即刻飛！呢片日本最北嘅大地，足足有75個香港咁大，無論係壯麗嘅自然景色定獨特嘅城市風情，每年都吸引大批香港人去朝聖。

但北海道咁大，plan行程最頭痛嘅一定係交通！「點樣由A點去B點最快最抵？」、「JR Pass係咪必買？」唔使驚！Trip.com 為你準備好呢篇2026年最新嘅北海道交通終極懶人包，由JR、巴士到自駕，詳細拆解各樣交通工具嘅優劣，教你點樣配搭先最精明，幫你慳錢慳時間，輕鬆玩轉北海道！

廣告 廣告

使用優惠碼

*此優惠券將在領取後在帳戶中使用。

🌟 北海道自由行必備推介 (出發前即刻Save低！)

🤔 出發前靈魂拷問：北海道交通，到底方唔方便？

北海道交通指南

計劃去北海道自由行，第一個彈出嚟嘅問題通常都係：「北海道交通其實方唔方便？」答案係：一半方便，一半挑戰，完全取決於你嘅行程點樣plan！

城市交通超方便： 喺札幌、函館、小樽呢啲主要城市，或者來往呢幾個城市之間，交通網絡非常發達。JR鐵路、地鐵、巴士又密又準時，穿梭市內景點絕對無難度。

郊區交通具挑戰： 但如果你想去遠啲，好似富良野嘅夢幻花田、美瑛嘅拼布之丘，或者道東地區嘅國家公園秘境，公共交通班次就會疏落好多，甚至去唔到。呢個時候，自駕遊嘅自由度就大派用場！

唔使擔心！呢篇攻略會深入分析各種交通方式，由JR Pass點樣回本，到冬天自駕有咩要注意，保證你睇完之後，無論係城市快閃定鄉郊深度遊，都搵到最啱你嘅交通方案！

✈️ 香港點去北海道？機場出札幌市區教學

由香港出發，搭飛機係去北海道最直接嘅方法，絕大部分國際航班都會降落喺札幌嘅新千歲機場 (CTS)。

直航航班： 國泰航空同香港航空都有提供香港直飛札幌嘅航班，航程大約5個鐘。記得提早用 Trip.com 格價同預訂機票，尤其係冬夏旺季，早買多數有平！

轉機航班： 如果想慳多少少，或者旺季直航full booking，可以考慮經東京（成田/羽田）或大阪（關西）轉內陸機，航班選擇更多，價錢可能更靈活。





🚐 新千歲機場 → 札幌市區交通二選一

一落機，就有兩個方法可以快速去到札幌市中心：

1. JR快速Airport號 (Rapid Airport)

北海道交通 | JR快速Airport號 (Rapid Airport)

圖片來源：北海道旅客鐵路公司官網

優點： 最快最穩陣，唔受塞車影響，大約36-43分鐘就到JR札幌站。

班次： 約12-15分鐘一班，非常密。

票價： 自由席單程1,230円。如果想舒服啲確保有位坐，可以加840円買「u-seat」指定席。

慳錢貼士： 如果你plan咗落機即刻開始用北海道鐵路周遊券 (JR Pass)，搭呢程車嘅自由席係完全免費，即刻慳返一筆！





2. 機場巴士 (Airport Limousine Bus)

北海道交通 | 機場巴士 (Airport Limousine Bus)

優點： 比JR平少少，最大好處係可以直達市中心多個主要酒店區（例如薄野、大通公園），啱晒拖住大件行李嘅朋友，唔使喺車站搬上搬落。

車程： 約70-90分鐘，視乎路面情況。

票價： 單程約1,300円。

適合人士： 行李多、住喺巴士站附近，或者想慳多少少交通費嘅旅客。

Shop Now

🚗 北海道交通方式大比拼：JR、巴士、自駕點樣揀？

要玩得暢通無阻，就要識得揀啱嘅交通工具！

1. JR 鐵路：貫通北海道嘅交通命脈

JR係連接札幌、函館、旭川、釧路等大城市嘅骨幹，速度快、準時又舒服，尤其係冬天大雪，JR相對最可靠！

優點： 速度快、準時、座位舒適，受天氣影響較細，係冬季出遊最穩陣嘅選擇。

缺點： 票價最貴，而且鐵路網主要覆蓋大城市，好多郊外景點（如富良野花田、支笏湖）需要再轉巴士。

適合人士： 主要玩城市、會頻繁跨市移動，又想慳時間嘅旅客。配合「北海道鐵路周遊券 (JR Pass)」用，效益最高！

北海道交通 | JR 鐵路

JR PASS 北海道札幌-富良野區域鐵路周遊券4日 (電子票)，低至HK$543(1063人已購)

JR PASS 北海道札幌-登別區域鐵路周遊券4日 (電子票)，低至HK$493(595人已購)

【官方票】 JR PASS 北海道鐵路周遊券5/7/10日（電子兌換券），低至HK$1,085(14854人已購)

2. 巴士：深入秘境嘅最佳拍檔

巴士係填補JR網絡空隙嘅好幫手，想深度遊就唔可以無佢。

北海道交通 | 巴士 (高速巴士/路線巴士)

高速巴士： 連接主要城市，價錢比JR平三至五成，部分仲有通宵巴士，慳返晚住宿費！

路線巴士： 去滑雪場、秘境溫泉、偏遠景點嘅唯一公共交通選擇，路線網絡夠晒廣。

優點： 路線覆蓋面廣，夠晒深入，而且車費平，係慳錢恩物。

缺點： 車程長，班次較疏，冬天容易因大雪而延誤或停駛。

適合人士： Budget有限嘅背包客、想喺特定區域（如富良野、美瑛）深度遊嘅朋友。





北海道滑雪場巴士票【新千歲機場／札幌／留壽都／二世古／富良野／TOMAMU／洞爺湖／登別／旭川】，低至HK$173(257人已購)

北海道出行超便利丨札幌市區 - 美唄Snowland 接駁巴士，低至HK$282(3人已購)

北海道滑雪巴士 丨二世古滑雪度假區 - 新千歲機場（CTS）接駁巴士，低至HK$296(230人已購)

3. 自駕遊：享受終極自由嘅選擇

想體驗終極自由，隨時停車影靚相？自駕遊絕對係你嘅不二之選！

優點： 行程彈性極高，想去邊就去邊，發掘地圖上無嘅秘境都得！帶住一家大細或者大量滑雪裝備就最方便。

缺點：

成本高： 租車費、保險、油費、高速公路費（ETC）、泊車費加埋都唔少。 冬季雪駕極具挑戰： 北海道冬天（約11月至4月）路面會結冰，無豐富雪地駕駛經驗嘅朋友 絕對唔好 輕易嘗試，安全至上！

適合人士： 追求極致自由、鍾意攝影、家庭旅客，以及有豐富雪地駕駛經驗嘅朋友。





Trip.com 即日起租車可享 8% 優惠

（小貼士：預訂時留意 Trip.com 的優惠活動，點選複製優惠代碼，在付款頁輸入即可輕鬆享優惠！）

優惠碼：TRIPCAR8

👉 預訂 Trip.com 租車

北海道租車，價格低至 HK$213.65

【北海道自駕遊】北海道租車自駕遊！新手必看租車流程+北海道駕駛須知 行程推薦

4. 內陸機：慳時間嘅長途移動方案

如果想由札幌去道東嘅釧路或者道北嘅稚內，搭內陸機係最慳時間嘅方法。例如札幌飛釧路只需約45分鐘，搭JR要成5個鐘！

優點： 極速！大幅縮短長途移動時間。

缺點： 成本最高。

適合人士： 行程緊密、Budget充裕，想用錢買時間嘅旅客。





🗺️ 一圖睇晒！北海道主要交通路線圖解析

1. 北海道JR路線圖：掌握交通大動脈

可以將北海道嘅JR網絡想像成一個以札幌為中心，向四方八面伸展嘅網絡。

北海道交通 | 北海道JR路線圖

圖片來源：北海道旅客鐵路公司官網

札幌 ↔ 小樽： 搭JR快速Airport號約32分鐘，即日來回超方便。

札幌 ↔ 函館： 搭特急「北斗號」約3.5至4小時，係連接道央同道南嘅主要路線。

札幌 ↔ 旭川： 搭特急「丁香號」或「神威號」約1小時25分鐘，係去旭山動物園、富良野、美瑛嘅重要中轉站。

札幌 ↔ 釧路： 搭特急「大空號」約4.5小時，係通往道東大自然嘅主要鐵路。





2. 札幌地鐵圖：遊走市內無難度

札幌係北海道唯一有地鐵嘅城市，有三條線，覆蓋晒市內主要景點。

北海道交通 | 札幌地鐵圖

圖片來源：札幌市交通局官網

南北線 (綠色)： 連接JR札幌站、大通（購物區）、薄野（不夜天）。

東西線 (橙色)： 可到圓山公園（北海道神宮）、宮之澤（白色戀人公園）。

東豐線 (藍色)： 可到福住站（札幌巨蛋）。

轉車核心： 大通站係三線交匯嘅超級樞紐，去邊都咁方便。





3. 函館市電圖：搭叮叮感受懷舊風情

函館嘅路面電車（市電）本身已經係一道風景！搭住佢穿梭元町、五稜郭等景點，充滿懷舊味道。

北海道交通 | 函館市電路線圖

圖片來源：鐵道趣味

主要路線： 主要分2號同5號系統，覆蓋函館站前、五稜郭公園前、十字街（近金森紅磚倉庫）、湯之川溫泉等主要景點。

慳錢必買： 市電一日乘車券只係600円，一日內搭3次以上已經回本，遊覽函館必備！

💰 慳錢必備！2026北海道交通神卡 & Pass全攻略

要精明且有效率地暢遊北海道，善用各種交通卡與優惠票券絕對是必修課。以下為您整理2026年最值得關注、最能幫助您節省交通開支的選擇，讓您的北海道交通更為順暢。

1. 交通IC卡 (Suica、Kitaca等)：一卡在手，暢通無阻

就好似香港嘅八達通，拍一拍就搭得車、買到嘢，超級方便！

重要貼士： 香港人唔使特登買北海道嘅Kitaca！你手上張 西瓜卡 (Suica) 、Pasmo、ICOCA等全國通用嘅IC卡，喺北海道一樣用得！無論係搭JR、地鐵、巴士定便利店買嘢都通行無阻。

注意： IC卡唔可以用嚟搭高速巴士、劃位嘅JR特急列車，亦唔可以跨區（如由北海道搭去本州）。

北海道交通 | 交通IC卡 (一卡通行)

圖片來源：Flickr

2. 北海道鐵路周遊券 (JR Pass)：長途移動慳錢王牌

呢張專為遊客而設嘅Pass，係玩盡北海道嘅關鍵！

涵蓋範圍： 指定日數內無限次任搭JR北海道所有線路嘅列車（特急指定席都得，但北海道新幹線除外）同部分JR巴士。

種類與價格參考：

北海道鐵路周遊券 (Hokkaido Rail Pass): 5日券 (21,000円) / 7日券 (27,000円) / 10日券 (33,000円) 東日本・南北海道鐵路周遊券：適合會由東京經東北玩到函館嘅朋友。

點樣計返唔返到本？

超簡單！只要你行程中搭JR長途車嘅總車費貴過張Pass就抵返。

例子： 「札幌↔函館」來回特急已經約19,000円，再加一程「札幌↔旭川」來回 (約10,000円)，總共29,000円。買張5日券 (21,000円) 已經 勁慳8,000円 ！所以只要你行程會跨越幾個城市，買JR Pass就絕對無錯！

購買及兌換：

出發前預購： 建議喺 Trip.com 呢啲網上平台買定，你會收到一張「交換證」。 抵達後兌換： 帶埋你本Passport同張「交換證」，去新千歲機場、札幌、函館等大站嘅「JR綠色窗口」或「外籍旅客服務處」，就可以換成實體Pass。

點樣劃位 (Book指定席)？

旺季搭長途車一定要劃位！你可以去「綠色窗口」搵職員幫手，或者用車站嘅「指定席售票機」自己搞掂，部分機器有中文介面，跟住指示撳就得，非常方便！

JR PASS 北海道札幌-富良野區域鐵路周遊券4日 (電子票)，低至HK$543(1063人已購)

JR PASS 北海道札幌-登別區域鐵路周遊券4日 (電子票)，低至HK$493(595人已購)

【官方票】 JR PASS 北海道鐵路周遊券5/7/10日（電子兌換券），低至HK$1,085(14854人已購)

3. 其他精選票券

札幌地鐵專用1日乘車券： 平日830円，但週末同假日用「 Donichika Ticket 」只需 520円 ！一日搭3次地鐵已經抵返。

札幌-小樽Welcome Pass： 約2,000円，包一張札幌地鐵一日券，同埋札幌至小樽JR線一日任搭。啱晒一日玩晒兩個地方嘅朋友。

地區限定巴士券： 喺富良野、美瑛呢啲地方，好多時都會有觀光巴士周遊券，想深度慢遊就記得去當地嘅觀光案內所問吓！

📱 自由行好幫手：北海道交通必備APP推薦

Google Maps： 初步規劃行程、自駕導航首選，夠晒直觀。但巴士資訊有時可能唔夠準確。

日本交通App (Jorudan / NAVITIME)： Plan鐵路行程嘅神器！提供超精準嘅班次、月台、轉車資訊同車費。最正嘅功能係可以篩選「適用於JR Pass嘅路線」，幫你將張Pass用到盡！建議下載有中/英文介面嘅版本。

實用資訊網站：

JR北海道旅客鐵路公司官網 ： 查詢列車時刻、運行狀況及票券資訊的最權威來源。 北海道中央巴士 / 北都交通 / 道南巴士官網 ： 查詢高速巴士及各區域路線巴士的詳細資訊。 新千歲機場官網 ： 提供最新的航班動態及機場交通資訊。







唔想自己 plan 行程？等 Trip.com 幫你搞掂！即睇我哋為你精選嘅北海道熱門行程，輕鬆出發！

北海道洞爺湖+登別地獄谷+雪地電單車+昭和新山熊牧場一日遊，低至HK$211(774人已購)

北海道+旭川市旭山動物園+森林精靈露台+青池一日遊|可選9-13人，低至HK$219(1469人已購)

函館出發：函館市熱帶植物園+金森紅磚倉庫+八幡阪+函館山包車，低至HK$3,320(2人已購)

更多北海道熱門旅行團推介

🎉 北海道交通總結：聰明組合，玩盡每個角落！

總括嚟講，plan北海道交通嘅精髓在於「靈活配搭」：

長途靠JR Pass： 以「北海道鐵路周遊券」作為跨市移動骨幹，慳錢又有效率。 市內用IC卡： 一張Suica（西瓜卡）在手，應付晒札幌、函館市內嘅地鐵、巴士、叮叮車，方便快捷。 郊區靠巴士： 以「路線巴士」深入JR去唔到嘅景點。 自由靠自駕： 非冬季兼有雪駕經驗，就租車享受最高自由度。

只要掌握以上原則，再善用呢篇攻略提供嘅資訊，就算北海道幾大都好，你都可以輕鬆玩轉！快啲上 Trip.com 開始策劃你嘅2026北海道夢幻之旅啦！

更多日本北海道遊玩攻略

【日本北海道自由行 2026】14 個人氣北海道景點、交通、手信、必吃美食推介

北海道天氣概覽｜四季氣候與旅遊穿搭指南

北海道溫泉旅館2026：10間人氣必住推薦（私人風呂/一泊二食）

北海道全包式度假村指南2026：一篇搞定滑雪、親子、溫泉住宿！

【札幌景點 2026】一篇就夠！盤點 20 個必去札幌景點：定山溪溫泉、大通公園、藻巖山等，投入札幌四季魅力

🙋‍♀️ 北海道交通 | 常見問題 Q&A

Q1: 北海道幾月去最好玩？

A: 北海道四季都有唔同玩法！

夏季 (6-8月)： 天氣涼爽，去富良野睇薰衣草花海嘅最佳季節。

秋季 (9-10月)： 滿山紅葉，氣候舒服，最啱行山同浸溫泉。

冬季 (12-2月)： 世界級粉雪天堂，滑雪、玩雪、參加冰雪節慶典嘅旺季。

春季 (4-5月)： 4月底到5月初可以追櫻花，遊客相對較少，可以靜靜地享受。





Q2: 去北海道要用咩交通卡？

A: 最方便一定係全國通用嘅IC卡！如果你有東京嘅Suica (西瓜卡) 或大阪嘅ICOCA，喺北海道大部分地方都用得，唔使特登買新卡。如果行程需要長途移動，就一定要根據行程買北海道鐵路周遊券 (JR Pass)。

Q3: 第一次去北海道，應該去邊啲地方？

A: 第一次去，建議集中玩交通比較方便嘅「道央」同「道南」地區。經典路線包括：札幌（城市購物美食）、小樽（運河懷舊）、登別（地獄谷溫泉）、洞爺湖（湖景煙火）同函館（百萬夜景），呢條路線可以一次過體驗北海道嘅精華！

Q4: 跟團去北海道5日要帶幾多日圓現金？

A: 如果團費包咗大部分食宿交通，建議每日預算約5,000至10,000円，用嚟食午餐、小食、買手信同雜費。5日行程準備約30,000至50,000円現金，再配合信用卡使用就最穩陣。

Q5: 冬天去北海道，應該揀咩交通工具？

A: 冬天遊北海道，首選JR鐵路！因為JR受大雪影響相對細，係最穩定嘅城際交通。巴士容易因暴雪封路而延誤或停駛。強烈不建議無豐富雪地駕駛經驗嘅遊客喺冬天自駕，因為路面結冰非常危險！