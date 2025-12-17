宏福苑五級火｜情緒支援熱線
北海道暴雪新千歲機場癱瘓！ JR特急全停駛的雪崩危機！
機場跑道的白茫茫挑戰：欠航數字直線攀升，羽田線最慘
新千歲作為北海道空門戶，這波寒氣一來，滑道積雪加上風大，飛機根本飛不穩。14日當天，欠航數字從早上的幾十班，下午直衝120班左右，包括不少往返東京羽田的熱門航線。
更有旅客分享，飛機落地後滑行道上雪花飛舞，視野白茫茫一片，機長廣播「安全第一，先等等」。航空公司官網和App變成熱門頁面，大家搶著改簽或退票，
機場大廳擠滿拖行李的遊客，有人乾脆買泡麵備戰過夜。這雪不只擋路，還讓除雪車隊忙翻天，隊列排開清跑道，場面像軍事演習。
JR鐵路的雪中停駛令：特急變成「特停」，15日還加碼
陸上交通也沒好到哪去，JR北海道14日直接停58班，包含特急在內，15日又追加19班部分或全停，總數輕鬆破百。石勝線、根室線等區間受影響最大，
風雪讓軌道積雪，列車一滑就危險。公司官網貼滿紅字警告，「可能進一步調整，拜託多查詢」。旅客故事超多，有人趕末班車衝札幌，有人乾脆改搭巴士或租車，結果高速也限速，
開車變成龜速前行。氣象廳特別叮嚀，吹雪時視野差，容易釀成連環撞，這波低氣壓讓北海道交通像按了暫停鍵。
雪崩與斷電的隱藏危機：風雪不只擋路，還可能鬧大
這低氣壓發育超快，從日本海側殺到太平洋側，雪量驚人，局部一夜之間堆60公分以上。氣象廳拉警報，防強風暴雪外，還提醒雪崩風險高，山區別亂跑；
電線積雪重了，斷電案例可能冒出來。2025年這波，札幌市內積雪破紀錄，路邊車子半埋，鏟雪機轟隆響徹夜。
居民分享，「早上推門，雪牆擋路，得先挖通道才能出門」，遊客則在酒店多住一晚，轉危機為度假延長。
旅客的機智應變術：改簽、巴士還是留守機場
面對這雪亂，航空和JR都推彈性措施，免費改簽或退票，機場還開緊急櫃檯幫忙。有人轉飛丘珠或函館小機場，有人搭高速巴士南下，但路況不穩也得賭運氣。
支援熱線忙翻，提醒帶保暖衣和充電寶，斷電時別慌。這波大雪讓北海道交通大考驗，卻也提醒大家，冬遊得備好Plan B。
Japhub小編有話說
嘖嘖，北海道這雪下得真會玩，航班列車全亂套，旅客們的改簽大戰聽來像災難片。幸好大家機智應變，安全第一嘛。
下次去北海道路雪，記得多看氣象App，別讓假期變雪地求生。有類似雪中奇遇，留言分享你的脫困招，一起笑看這白茫茫的冬日驚喜！
