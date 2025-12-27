北海道暴風雪 港人一度被困滑雪場山腰 氣象台料當地交通續受影響至周日(劉倩桐報道)

【Now新聞台】北海道沿岸地區受暴風雪吹襲，日本氣象廳一度發出暴風雪預警。有遊日港人周五在二世古一個滑雪場遇上暴風雪，一度被困山腰。氣象台預計，當地交通持續受影響至周日。

港人伍先生周二抵達北海道二世古一個滑雪場，周五遇上暴風雪，期間能見度極低，景色被大雪遮蓋一片白茫茫，從另一片段亦可見到滑雪板被吹倒。

伍先生形容，風勢突如其來而且猛烈，上山纜車亦暫停服務，一度與友人被困山腰。

遊日港人伍先生：「最惡劣的情況是在『黑道』，整個視野是全白，是完全看不到，上面看不到，周圍看不到，所有東西都看不到。我們上到纜車，但他後來才說暴風雪已開始，然後已經停了纜車，其實是反應不了，(暴風雪)來得很急，很多人都一起在山上，他們都無辦法為這件事作預備。」

他又呼籲其他遊客要留意天氣預報。

伍先生：「今次都算是人生一個很危險的時刻，亦給了我一個教訓，下次看天文預告要看得很準確，又有更多危機意識。不過其實都很難預判，情況實在太少見，又來得很急。」

日本氣象廳表示，受冬季氣壓影響，北海道周六風雪強度增加，主要集中在日本海沿岸。

而根據札幌氣象台預計，周日當地時間下午約6時，日本海沿岸多地降雪量將達到30厘米，根據冬季氣壓模式增強情況，仍有可能出現另一場暴風雪。

當地交通預料將受暴風雪和積雪持續影響至周日上午，呼籲居民留意天氣預警。

