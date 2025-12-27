北海道暴風雪 港人一度被困滑雪場山腰

【Now新聞台】北海道沿岸地區發出暴風雪預警，有遊日港人周五在二世古一個滑雪場遇上暴風雪，一度被困山腰，他形容風勢突如其來且猛烈，呼籲其他遊客要留意天氣預報。

遊日港人伍先生：「最惡劣的情況是在『黑道』，整個視野是全白，是完全看不到，上面看不到，周圍看不到，所有東西都看不到。我們上到纜車，但他後來才說暴風雪已開始，然後已經停了纜車，其實是反應不了，(暴風雪)來得很急，很多人都一起在山上，他們都無辦法為這件事作預備。」

