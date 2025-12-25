北海道溫泉沙丁魚屍滿池！ 水無海濱臭味牆海洋末日！

魚屍潮的突襲開端：從海岸到溫泉的臭味連鎖

15日下午，函館南部海岸先發現沙丁魚屍堆積如山，海浪一推直接進水無海濱溫泉，這天然露天池本來靠潮汐換水，結果變成魚屍收集器。

居民受訪笑說「臭到隔壁町都聞得到，處理不完啊」，遊客本來興沖沖來泡，結果看到滿池白花花魚肚，直呼「這視覺衝擊，比臭味還猛」。

市政府緊急出動清潔隊，戴防毒面具撈魚，場面超像末日生存遊戲。

漁場的連環災難：沙丁魚卡網導致養殖魚全軍覆沒

這波沙丁魚潮不只害溫泉，附近養殖場更慘，阿特卡鯖魚和鱒鮭網子被屍體堵死，氧氣不足大規模死亡，漁民估損失上億日圓，直說「今年收成直接歸零」。

專家猜可能是氣溫異常或赤潮讓沙丁魚群氧氣不足集體掛點，海流一帶全推上岸。漁業合作社忙翻，網子清不完，魚屍還吸引海鷗大軍，場面亂到像鳥類派對。

溫泉關閉的臨時應變：從禁止入浴到清理大作戰的無奈

水無海濱溫泉17日起貼封條，遊客嘆「期待好久，結果泡不到」，有人開玩笑「這是全世界最臭的溫泉限定版」。

市政府派隊撈屍噴消毒，預計幾週才清乾淨，居民笑說「現在路過都繞道，臭味像隱形牆」。這天然溫泉靠海水潮汐，本來超療癒，現在變成魚屍博物館，讓人感慨大自然的惡作劇。

居民遊客的吐槽日常：從臭到懷念的溫泉小八卦

函館人習慣海鮮味，但這魚屍臭不同級別，有人po「比爛魚市場還猛」，遊客本來訂房來泡，結果改去室內溫泉，笑說「至少不會泡到魚」。

漁民更慘，網子清完還得補魚苗，損失慘重卻也無奈「大海的心情，誰猜得到」。

