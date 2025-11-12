最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
北海道滑雪天書2025：8大粉雪天堂＋6間歎世界酒店懶人包
冬天一到，各位滑雪發燒友嘅DNA係咪又開始蠢蠢欲動？講到滑雪，北海道嘅「Japow」（Japanese Powder Snow）絕對係神級存在！嗰種又乾又軟嘅粉雪，滑過就好似喺棉花糖上面飛翔咁，真係試過一次就返唔到轉頭。除咗滑雪，仲可以浸溫泉、食海鮮丼、歎蟹宴……諗起都開心！
唔想做功課？冇問題！我哋已經為你整合好8個北海道必去嘅滑雪場，同埋6間滑到攰可以直接瞓床嘅人氣酒店，跟住呢個懶人包，一齊去北海道感受粉雪嘅魔力啦！
揀場冇難度！8大北海道滑雪場點評
北海道咁多滑雪場，花多眼亂唔知點揀好？唔使驚，我哋已經幫你分好類，無論你係新手、高手定係一家大細，總有一個啱你心水！
【札幌近郊快閃之選：交通方便，即日來回都得！】
1. 札幌手稻滑雪場 (SAPPORO TEINE)
賣點： 奧運級賽道＋札幌市景，高手朝聖地！
呢度唔係普通滑雪場咁簡單，佢曾經係冬季奧運會場地！你可以喺海拔超過1000米嘅「高地區」享受頂級粉雪，仲可以一面滑一面俯瞰札幌市同石狩灣嘅壯麗景色，打卡一流！場內有長達6公里嘅超長雪道，又有俾高手挑戰、未經壓雪嘅「北壁」斜坡。一家大細嚟都唔使擔心，有專為小朋友而設嘅「恐龍兒童樂園」，玩雪兜、雪圈都得，包保大人細路都玩得盡興。
地址： 北海道札幌市手稻區手稻本町593
開放時間： 約11月中旬至5月初（留意唔同時段開放區域唔同）
交通： 喺JR「札幌站」南口搭接駁巴士就到，超方便！
更多札幌手稻滑雪場熱門體驗推介
2. 札幌盤溪滑雪場 (SAPPORO BANKEI SKI AREA)
賣點： 夜滑睇夜景，收工去滑雪都仲得！
盤溪滑雪場最屈機嘅地方就係近！由札幌市中心出發，20分鐘車程就到。最正嘅係佢開到夜晚10點，可以一邊欣賞札幌璀璨嘅夜景，一邊享受夜滑嘅快感，夠晒浪漫。場內有17條雪道，由BB班到高手級都有選擇。另外仲有親子玩雪樂園，提供雪兜、雪地單車，就算唔滑雪都唔會悶。
地址： 北海道札幌市中央區盤溪410
開放時間： 約12月上旬至4月上旬，09:00 - 22:00
交通： 喺JR「大通公園站」有接駁巴士，話咁快就到。
更多札幌盤溪滑雪場熱門體驗推介
【二世古粉雪Mecca：世界級滑雪聖地！】
二世古（Niseko），滑雪界嘅傳說，全世界嘅滑雪愛好者都嚟呢度朝聖。
3. 新雪谷村滑雪場 (Niseko Village Ski Resort)
賣點： 長距離粉雪滑道，滑到你腳軟！
呢度係一個被大自然環抱嘅滑雪天堂，以長距離粉雪滑道聞名，最長一條足足有5公里！你可以喺原始森林之間穿梭，感受最純正嘅Japow體驗。除咗滑雪，仲有雪地電單車、雪地快艇等刺激活動。滑完雪，山腳下就有酒店、餐廳同商店，完全係一個設施齊全嘅度假村。
地址： 北海道虻田郡二世谷町東山温泉
開放時間： 約12月初至4月初，08:30 - 20:00
交通： 新千歲機場有巴士直達，或者由JR「二世古站」搭的士約10分鐘。
4. 二世古安努普利國際滑雪場 (Niseko Annupuri Ski Area)
賣點： 雪道夠闊，新手天堂！
Annupuri嘅雪道出名又闊又平緩，坡度唔會太斜，啱晒新手同家庭客嚟練習「S-turn」。高手們都可以上到高處挑戰未經壓實嘅天然粉雪區。搭纜車上山頂，羊蹄山嘅靚景盡收眼底。呢度嘅雪道保養質素極高，深受世界各地滑雪客好評。
地址： 北海道虻田郡二世谷町山田485
開放時間： 約12月初至5月初，09:00 - 16:30
交通： 同Niseko Village一樣，機場有巴士或JR轉的士。
5. 比羅夫滑雪場 Grand HIRAFU
賣點： 二世古最大規模，雪道選擇最多！
Grand HIRAFU係二世古地區規模最大嘅滑雪場，擁有超過30條優質雪道，最長滑行距離達5.6公里！無論你想挑戰刺激嘅斜坡，定係想喺兒童練習場慢慢學，呢度都可以滿足你。山下嘅比羅夫小鎮非常熱鬧，民宿、餐廳、酒吧林立，滑完雪去飲返杯，感受濃厚嘅滑雪小鎮氣氛，perfect！
地址： 北海道虻田郡二世谷町山田204
開放時間： 約12月初至5月初，08:30 - 19:30
交通： 機場巴士或JR轉的士。
【度假村一站式享受：食玩買住滑，咩都有！】
6. 富良野滑雪場 (Furano Ski Resort)
賣點： 世界盃級粉雪，日劇浪漫場景！
富良野唔止夏天有薰衣草，冬天嘅粉雪一樣世界級！呢度係好多國際滑雪賽事嘅舉辦地，雪質有保證。滑雪場分為「富良野」同「北之峰」兩大區，搭纜車上山頂，可以欣賞到十勝岳連峰嘅壯麗景色。滑完雪仲可以去埋附近嘅「森林精靈露台」，超夢幻！
地址： 北海道富良野市中御料
開放時間： 約11月底至4月初，08:30 - 19:30
交通： 從札幌搭高速巴士，或由JR「富良野站」轉的士。
住宿推薦： 新富良野王子大飯店
更多富良野滑雪場熱門體驗推介
7. 留壽都滑雪場
賣點： 北海道最大規模，玩到唔捨得走！
留壽都係一個巨無霸級嘅度假村，連續幾年攞到「日本最佳滑雪勝地」獎項。擁有3座山、37條雪道，地形豐富多變，由超闊嘅新手坡到刺激嘅Freestyle Park都有。除咗滑雪，仲可以玩狗拉雪橇、冰上釣魚，甚至有個遊樂園！集酒店、滑雪場、餐廳於一身，喺度住幾日都唔會悶。
地址： 北海道虻田郡留壽都村字泉川13番地
開放時間： 約11月底至3月底，09:00 - 20:00
交通： 新千歲機場或札幌站都有直達巴士。
更多留壽都滑雪場熱門體驗推介
8. 星野度假村TOMAMU滑雪場
賣點： 親子滑雪首選，設施超完善！
講到星野，大家一定唔會陌生。TOMAMU滑雪場出名親子友善，有專為小朋友而設嘅「NIPO TOWN」。滑雪場本身亦有29條雪道，滿足唔同程度嘅玩家。最重要係，度假村內嘅配套設施超屈機，有夢幻嘅「愛絲冰城」、日本最大室內人造浪泳池，仲可以去安藤忠雄設計嘅「水之教堂」打卡，體驗一站式奢華滑雪假期。
地址： 北海道上川郡新得町字新内西5線148番地5
開放時間： 約12月初至4月初，09:00 - 16:00
交通： 新千歲機場或JR「Tomamu站」有接駁巴士。
更多星野TOMAMU度假村滑雪場熱門體驗推介
滑到攰？梗係要住靚酒店歎世界！
滑足全日雪，最爽嘅莫過於返到酒店即刻可以浸個熱辣辣嘅溫泉。以下6間人氣酒店，好多都係可以「Ski-in/Ski-out」（即係滑雪滑到酒店門口），方便指數爆燈！
1. 新雪谷度假村希爾頓酒店 (Hilton Niseko Village)
就喺Niseko Village滑雪場隔離，Ski-in/Ski-out基本盤。最正係高層房可以望住「蝦夷富士」羊蹄山嘅靚景，滑完雪再去浸個露天溫泉，人生一大樂事！
地址：Higashiyama Onsen, 048-1592 二世古町, 虻田郡, 北海道, 日本
價格：HK$603起
2. 二世谷花園柏悦酒店 (Park Hyatt Niseko Hanazono)
2020年新開，走極致奢華路線。作為花園滑雪場（Hanazono）唯一嘅酒店，私隱度極高。房入面嘅設施同窗外嘅羊蹄山景色都係頂級享受，荷包鬆動嘅朋友必試！
地址：328-47 Iwaobetsu, 044-0082 俱知安町, 虻田郡, 北海道, 日本
價格：HK$2,645起
3. 新富良野王子大飯店 (Shin Furano Prince Hotel)
直通富良野滑雪場，CP值極高！好多日劇都喺度取景，氣氛一流。酒店隔離就係超夢幻嘅「森林精靈露台」，夜晚去行街打卡超浪漫。
地址：Nakagoryo, 中御料, 076-8511 富良野市, 北海道, 日本
價格：HK$596起
4. 留壽都度假酒店及會議中心 (Rusutsu Resort Hotel & Convention)
位於北海道最大嘅留壽都度假村入面，房型選擇多，無論二人世界定家庭樂都啱住。度假村內食、買、玩設施應有盡有，住喺度基本上唔使再煩交通。
地址：Izumikawa 13, 048-1711 留壽都村, 虻田郡, 北海道, 日本
價格：HK$759起
5. 星野集團 RISONARE Tomamu
親子家庭嘅夢幻酒店！全館都係套房，間間房都有私人桑拿同超大按摩浴缸。酒店大堂仲有免費尿片同BB食品提供，對有小朋友嘅家庭嚟講，真係體貼到喊！
地址：Nakatomamu, 079-2204 佔冠村, 勇拂郡, 北海道, 日本
價格：HK$4,164起
6. 星野集團 Tomamu The Tower
星野度假村嘅地標，兩棟鉛筆形狀嘅大樓非常搶眼。位置極佳，行幾步就到餐廳街，去睇雲海嘅纜車站都好近。房型選擇多，豐儉由人，係入門星野嘅好選擇。
地址：Nakatomamu, 079-2204 佔冠村, 勇拂郡, 北海道, 日本
價格：HK$973起
第一次滑雪？新手必睇保命懶人包！
如果你係第一次滑雪嘅「手殘黨」或者「雪場初哥」，唔使驚！跟住以下貼士做足準備，包你玩得開心又放心！
點着先啱？「洋蔥式」穿搭大法！
最內層（貼身層）： 記住，千祈唔好着棉質底衫！因為棉質濕咗好難乾，出汗後一吹風會凍到你震。一定要着吸濕排汗嘅運動機能衫。
中間層（保暖層）： 主要功能係保暖。一件輕便嘅Fleece抓毛衫或者薄羽絨就搞掂，方便你隨時着脫調節體溫。
最外層（防護層）： 呢層最重要！一定要係防水、防風、透氣嘅專業雪褸同雪褲。普通羽絨褸防水唔夠，跌多幾次就會濕晒，到時就冇癮㗎喇。
私家法寶要帶齊！
雪襪： 買啲長及膝、有厚度嘅滑雪專用襪，保護小腿同保暖。
護目鏡 (Goggles)： 必需品！雪地嘅紫外線反射極強，冇Goggles唔止睇唔清路，仲會整親眼。雪場通常冇得租，一定要自備。
防水手套： 跌倒時成日會用手撐地，所以一定要防水！冷衫手套絕對唔得。
護具： 新手強烈建議自備「防摔褲」（護臀）同護膝。雖然有啲樣衰，但係可以大大減低你跌倒時嘅痛楚，信我，你會感激自己有帶！
雪場禮儀與安全須知
請教練： 第一次滑，最好請返個專業教練，學識基本嘅煞停同轉彎技巧先好上山。好多雪場都有中文教練。
停喺路邊： 休息或者跌親，記得盡快移到雪道兩邊，千祈唔好停喺雪道中間，好易俾後面嘅人撞到。
後面撞前面，後面衰晒： 滑雪嘅潛規則係，後面嘅人有責任避開前面嘅人。如果發生碰撞，通常都係後面嘅人要負全責。
粉雪陷阱： 北海道嘅鬆軟粉雪好正，但都要小心！唔好亂咁滑入未經整理嘅「野雪區」（Backcountry），入面可能有雪崩或者被雪遮住嘅「樹井」陷阱，非常危險！
最緊要買保險！
滑雪係高危活動，出發前一定要買旅遊保險，並且睇清楚保單有冇包「高風險運動」引致嘅醫療費用，買個安心最重要！
準備好未？一齊投入北海道嘅白色世界，享受一個難忘嘅滑雪假期啦！
