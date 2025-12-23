宏福苑五級火｜情緒支援熱線
北海道聖誕全攻略：札幌燈飾、小樽運河、函館煙花打卡好去處 + 預訂優惠
聖誕節就到喇，你係咪都憧憬住一個好似夢幻咁嘅白色聖誕呢？對好多香港旅人嚟講，北海道聖誕無疑係實現呢份浪漫嘅首選地點。呢度唔單止有令人心醉嘅純白雪景，仲完美融合咗濃厚嘅歐洲節日氣氛，保證帶畀你一次難忘嘅頂級冬日體驗。
不過，想喺呢個旅遊旺季盡情享受北海道聖誕嘅魅力，提早規劃行程就係成功嘅關鍵！Trip.com 小編今次會介紹札幌、小樽、函館三大地方嘅聖誕好去處，仲有實用嘅 Trip.com 預訂攻略。事不宜遲，即刻到 Trip.com 為你嘅北海道聖誕之旅搶先佈局！
日本 4G/5G eSIM 1-30天 高速流量 日用包/流量包 天數可選 （自然日） QR code，低至HK$4(25772人已購)
【官方票】 JR PASS 北海道鐵路周遊券5/7/10日（電子兌換券），低至HK$1,091(14726人已購)
北海道旭川市旭山動物園&瀑布&網紅聖誕樹&精靈台/中或英司導一日遊，低至HK$222(4270人已購)
平價機票：優惠低至 😍 45 折
JR 玩轉日本鐵路周遊券
北海道鐵路周遊券⚡電子兌換｜即日可用，自由暢遊札幌、富良野！🇭🇰$1086.66
電子票券⚡️北海道鐵路無限乘！即日可用，省時又方便💰HKD493.94
電子票暢遊北海道！札幌→登別4日鐵路通，HK$493.94起🔥
Trip.com優惠大合集 (不停更新)
北海道札幌聖誕好去處
北海道札幌聖誕好去處#1 大通公園燈飾
（圖片來源：https://www.sapporo.travel/）
（圖片來源：https://www.sapporo.travel/）
嚟到北海道聖誕，點可以錯過札幌嘅標誌性景點——大通公園嘅璀璨聖誕燈飾！呢個燈飾會場規模好大，由 1 丁目一路延伸到 5 丁目，每個區域都有獨特嘅主題風格。各式各樣嘅立體燈飾閃耀奪目，特別係由首席設計師加藤洋介精心策劃嘅 1、3、5 丁目，配埋札幌電視塔嘅夢幻夜景，絕對係你捕捉北海道聖誕回憶、影「打卡」靚相嘅最佳地點。
活動開放日子： 2025 年 11 月 21 日至 12 月 25 日
活動開放時間： 16:30-22:00 (12 月 23 至 25 日亮燈至 24:00)
地址： 北海道札幌市中央區大通西 1-6 丁目
交通方式： 地下鐵「大通站」、「西 11 丁目站」直接連結
北海道札幌聖誕好去處#2 札幌慕尼黑聖誕市集
（圖片來源：https://www.sapporo.travel/）
作為德國慕尼黑嘅姊妹城市，札幌由 2002 年起就喺大通公園舉辦「札幌慕尼黑聖誕市集」。到咗 2025 年，呢個充滿異國情調嘅市集將會迎嚟第 24 屆盛會！喺銀白雪國北海道過聖誕，當然要親身去呢個市集，感受濃厚嘅浪漫異國氣氛。呢度嘅攤位玲瑯滿目，由精緻嘅聖誕裝飾、暖心熱紅酒，到地道德國菜、香噴噴嘅烤雞，仲有各式茶葉咖啡，選擇多到睇唔晒。
（圖片來源：https://www.sapporo.travel/）
市集中央嘅露天舞台定時會有精彩音樂會，為佳節增添歡樂。好彩嘅話，你甚至可能撞到聖誕老人，收到佢帶嚟嘅驚喜小禮物！就算天氣好凍，你都可以喺設有火爐嘅飲食攤帳篷入面，暖笠笠咁品嚐各式聖誕美食。
（圖片來源：https://www.sapporo.travel/）
活動開放日子： 2025 年 11 月 21 日至 12 月 25 日
活動開放時間： 11:00-21:00
地址： 北海道札幌市中央區大通西 2 丁目
交通方式： 地下鐵「大通站」、「西 11 丁目站」直接連結
北海道札幌聖誕好去處#3 札幌白色燈樹節
（圖片來源：https://www.sapporo.travel/）
圖片來源：北海道官方旅遊網站
作為日本最早嘅燈飾活動，擁有超過 40 年歷史嘅「札幌白色燈樹節」絕對係北海道聖誕期間唔可以錯過嘅重頭戲！呢場光之盛宴始於 1981 年，而家已經擴展到 5 個主要會場，除咗大通公園，仲有札幌站前大道、南一條大道、札幌市北三條廣場同埋札幌站南口站前廣場。
活動開放日子：
札幌站前大道：2025 年 11 月 21 日至 2026 年 2 月 11 日
南一條大道：2025 年 11 月 21 日至 2026 年 3 月 14 日
札幌市北三條廣場 (AKAPLA)：2025 年 11 月 21 日至 2026 年 3 月 14 日
札幌車站南口站前廣場：2025 年 11 月 21 日至 2026 年 3 月 14 日
活動開放時間：
札幌站前大道、南一條大道、北三條廣場：16:30-22:00
札幌車站南口站前廣場：16:30-24:00
交通方式：
札幌站前大道：JR「札幌站」
南一條大道：地鐵「大通站」或「薄野站」出站即達
札幌市北三條廣場：地鐵「大通站」出站即達
札幌車站南口站前廣場：JR「札幌站」南口行 3 分鐘
北海道札幌聖誕好去處#4 白色戀人公園甜蜜燈光秀
圖片來源：白色戀人公園官網
圖片來源：白色戀人公園官網
身為「白色戀人」嘅忠實粉絲，聖誕期間一定要嚟呢度沉浸喺夢幻燈飾世界！2025 年主題係「Blooming Snow Fantasy」，巨大嘅白鐘座企喺中心綻放光芒。園內仲有聖誕樹、璀璨隧道、愛鎖牆、倫敦巴士，同埋全新嘅「甜蜜花園」。每逢整點 15 分同 45 分，白鐘會變換七彩顏色！另外，唔好錯過期間限定嘅雪人雪糕同生朱古力餅乾呀。
圖片來源：白色戀人公園官網
活動開放日子： 2025 年 11 月 15 日至 2026 年 3 月 31 日
活動開放時間： 16:00-19:00
地址： 北海道札幌市西區宮之澤 2-2-11-36
交通方式： 乘地下鐵東西線至「宮之澤站」，行約 7 分鐘
北海道小樽聖誕好去處
北海道小樽聖誕好去處#1 小樽運河點燈
（圖片來源：https://www.authent.co.jp/travel/blue-canal/）
小樽嘅「青之運河」長久以來都係浪漫嘅代名詞。入冬之後，運河沿岸會點亮約 1 萬粒藍色 LED 燈，將成個區域變成夢幻藍光步道。古老倉庫被厚雪覆蓋，倒映喺水面，美到令人窒息。去北海道過聖誕，一定要留時間喺度慢慢行，感受獨一無二嘅冬日情懷。
活動開放日子： 2025 年 11 月 15 日至 2026 年 1 月 31 日
活動開放時間： 日落至 22:30
地址： 北海道小樽市港町 5
交通方式： JR「小樽站」行約 10 分鐘
北海道函館聖誕好去處
北海道函館聖誕好去處#1 金森紅磚倉庫「聖誕夢幻節」
圖片來源：北海道官方旅遊網站
喺北海道聖誕期間，函館金森紅磚倉庫會舉辦一年一度嘅「聖誕夢幻節」。海面上會矗立一棵 20 米高嘅巨型聖誕樹，每晚 6 點仲會有海上煙花，氣氛超正。現場仲有攤位賣函館名餐廳嘅熱湯，由胃暖到心。
圖片來源：北海道官方旅遊網站
活動開放日子： 2025 年 11 月 29 日至 12 月 25 日
活動開放時間： 16:30-17:45、18:00-22:00
地址： 北海道函館市末廣町
交通方式： JR「函館站」下車，轉乘函館市電至「十字街站」，行 5 分鐘
北海道函館聖誕好去處#2 元町霓虹彩燈
圖片來源：北海道官方旅遊網站
元町區以異國風情聞名，教堂同歷史建築林立。入冬之後，二十間坂、八幡坂等著名坡道會有點亮約 16 萬個彩色燈泡。著返件應景嘅聖誕衫喺度影相，絕對係朋友圈最令人羨慕嘅北海道聖誕回憶。
圖片來源：北海道官方旅遊網站
活動開放日子： 2025 年 11 月 29 日至 2026 年 3 月 31 日
活動開放時間： 日落至 22:00
地址： 北海道函館市末廣町 (元町地區周邊)
交通方式： JR「函館站」下車，轉乘函館市電至「十字街站」，行 5 分鐘
北海道函館聖誕好去處#3 五稜星之夢彩燈
圖片來源：北海道官方旅遊網站
五稜郭公園嘅星形城牆喺冬天會被約 2,000 粒彩燈點綴。我哋強烈建議你上五稜郭塔展望台，將呢粒璀璨嘅「星形之夢」全貌收晒入眼底。塔內 1 樓中庭亦有精美彩燈，同出面互相輝映。
圖片來源：五稜郭塔官方網站
活動開放日子： 2025 年 12 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日
活動開放時間： 每天日落後至 19:00 或 20:00 (視乎天氣調整)；中庭亮燈至 18:00
地址： 北海道函館市五稜郭町 44 特別史跡 五稜郭跡
交通方式： 乘有軌電車至「五稜郭公園」下車，行 15 分鐘
北海道聖誕機票預訂貼士
從香港飛往北海道新千歲機場(CTS)的直飛航班，平均飛行時間約為4.5至5小時。目前提供直航服務的航空公司主要為香港航空、日本航空及國泰航空。由於北海道聖誕是旅遊旺季，機位十分搶手，強烈建議您提早透過 Trip.com 等平台預訂機票，以免向隅。Trip.com 預訂。另外，歡迎大家使用 Trip.com 的早鳥優惠或機票+酒店套票，以節省旅行成本。
北海道聖誕酒店推介
👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠
把握機會！即日起至優惠售完為止，只要透過 Trip.com 網頁或應用程式註冊成為會員，即可享有高達8%的專屬折扣！這是您規劃北海道聖誕行程、預訂酒店與機票的絕佳時機，立即點擊此處加入會員，享受更多優惠！此處查看更多！
交通便利之選
在北海道聖誕期間選擇住宿時，位置便利性是首要考量。若您計劃入住札幌，強烈建議選擇鄰近JR「札幌站」或薄野市中心的酒店，交通便捷，方便前往各大景點。而若您的目的地是函館，那麼選擇入住JR「函館站」附近的酒店，同樣能讓您的旅程更加順暢無阻。
冬日溫泉體驗
冬季或聖誕前往北海道旅遊，強烈推介入住登別/定山溪溫泉/洞爺湖等溫泉區的酒店旅館，體驗暖入心的滋味，記得登入 Trip.com 預訂溫泉酒店。
當地玩樂
北海道的冬日絕對是旅遊的黃金高峰期，除了欣賞聖誕燈飾，您還有機會體驗刺激的滑雪運動及各種有趣的雪地活動。若不方便自駕，當地也提供多樣化的巴士一日遊行程，讓您輕鬆暢玩，盡情享受雪國樂趣。歡迎大家到 Trip.com 搜尋更多北海道冬季活動資訊及預訂選項！Trip.com 預訂各種套票。
日本北海道札幌伊達時代村+登別地獄谷+小樽一日遊，低至HK$0(314人已購)
日本北海道札幌國際滑雪場一日遊【專車接送/初高級雪道任選】，低至HK$484(1人已購)
日本北海道+登別+登別地獄谷+洞爺湖+小樽一日遊，低至HK$469(233人已購)
北海道聖誕旅行貼士
天氣與衣著
12 月好常落雪，日間通常 0°C 到 3°C，夜晚可能低至 -10°C。一定要準備保暖內衣、羽絨、手套、帽同圍巾。
交通券
強烈建議買 JR 北海道鐵路周遊券。呢款券有好多種天數選擇，由札幌去函館好方便。聖誕期間 JR 容易滿座，記得提前喺 Trip.com 預訂。
【官方票】 JR PASS 北海道鐵路周遊券5/7/10日（電子兌換券），低至HK$1,091(14726人已購)
雪地安全
準備防滑雪靴。小心「黑冰」（Black Ice），睇落似乾地但其實極滑。自駕一定要向租車公司確認係咪 4WD 同有雪胎/雪鏈，行車要加倍小心。
北海道旅遊攻略
想更全面地規劃您的北海道自由行嗎？請參考我們的【北海道自由行】一文睇清北海道行程安排、住宿推薦、好玩景點、滑雪賞花 2025 最強攻略，助您輕鬆打造完美旅程！
針對函館深度遊，我們也為您準備了【日本函館攻略】三天兩夜自由行指南！必去景點、美食推薦和精選住宿一文睇清，讓您在北海道聖誕之旅中，也能玩轉函館所有精華！
Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
其他人也在看
五索鍾睿心豪宅曝光 仔女睡房有半山靚景 同馬清鏗睡房保密「好多嘢唔出得鏡」
坐擁百億身家的66歲大生銀行主席馬清鏗，今年初被爆收埋網紅五索（鍾睿心）做情婦，事後五索高調接受訪問兼繼續拍片，表示自己住半山豪宅兼身家過億，過着奢華生活，故被網民封為「最強小三」。本來同林作、裕美一齊拍片嘅五索，近期似乎同2位拍檔分道揚鑣，五索亦都自己經營youtube頻道。尋晚（22日）五索首條自家製vlog上架，內容係大家都鍾意睇嘅room tour！Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
23歲莊子璇近照外貌被指再升級 網民：認唔出係佢！
現年23歲嘅2023年港姐冠軍莊子璇（Hilary），當選後備受TVB重用，除咗擔任多個大騷司儀之外，仲有份主演台慶劇《金式森林》。不過佢由奪冠至今，外貌變化一直成網民討論話題，網民經常將焦點放於莊子璇個鼻，質疑佢個鼻比起參選港姐時變得又直又尖，指佢由「豬膽鼻」變「間尺鼻」，更有網民認為佢完全唔同咗樣。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
張柏芝錄影接小兒子電話 寧靜一聽吐槽「全是賠錢貨」掀戰
大陸綜藝節目《一路繁花2》近期播出片段引起討論。節目錄製過程中，張柏芝一度接到兒子的電話，聊了幾句，一旁的寧靜脫口說出「全是賠錢貨」，在節目播出後掀起網路熱議。姊妹淘 ・ 21 小時前
吳君如曾想撮合古天樂、陳妍希！趁生日派對「把他送出去」 結局卻爆笑收場
近期，陳妍希因新劇《狙擊蝴蝶》播出而備受關注，網友翻出吳君如曾撮合古天樂與陳妍希的趣事，這段「媒婆失敗名場面」也隨之受到熱議。姊妹淘 ・ 22 小時前
網民熱議世紀難題 到底邊對先係公筷？黑色定白色？
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，拋出一條被樓主形容為「世紀難題」的飲食疑問：「公筷係黑色定白色？」樓主分享自己在酒樓用餐時的觀察，指當日大部分人都以黑色作公筷，白色自用，帖文一出即引發大量網民參與討論，意見分歧之餘，有人亦提出比顏色更重要的因素。Yahoo Food ・ 6 小時前
鄧麗欣晚裝晒線臉蛋零瑕疵 網民狂呼：驚為天人！
【on.cc東網專訊】歌手鄧麗欣（Stephy）近年愈來愈有女人味，她在日前在社交網上載一系列出席時裝活動的照片，只見她身穿一襲華麗晚裝，氣質優雅，加上白皙細膩的肌膚，甜笑的笑容，不經意中散發出成熟女性的迷人魅力。照片一出，即引來大批網民讚嘆，紛紛驚呼她的美貌簡東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
62歲李連杰手術住院 利智一舉動被指「無情」惹婚變揣測
62歲的「功夫皇帝」李連杰今年8月因頸部良性腫瘤要接受開刀手術，公開在容顏憔悴的病床照，慨嘆「又經歷了一次無常的試煉」。幸術後逐漸康復，他出院後更向大眾報平安。正當外界以為李連杰一切向好之際，社交平台卻有人爆料指李連杰因甲狀腺亢進及頸部腫瘤手術住院期間，利智每天僅探視15分鐘，全靠護理人員照料。利智隨即被批「無情」，更有人揣測這段婚姻可能存在暗湧，甚至出現「李連杰婚變」傳聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
娛樂好好玩︳主持謝遜疑因工作態度被炒 幕後開名數臭「同一個問題不斷犯錯」
由吳家樂同鄧兆尊主持嘅youtube節目《娛樂好好玩》，本來仲有一位曾經喺商台工作嘅主持謝遜在陣。不過日前有幕後人員喺IG開名直斥謝遜工作態度有問題，寫道「對於直播室這個叫謝遜的前商台員工，機會已經給了好多次。心態決定命運， 不會尊重人和工作的，在我可以控制的範圍內，不會存在任何機會」、「無論平時直播工作、音樂會到今次拍攝，同一個問題不斷犯錯，還要裝作若無其事。應該未認識到社會是如何艱辛及凶險」。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
愛潑斯坦檔案：安德魯躺臥在多名女性腿上的照片曝光
US Department of Justice 美國司法部釋出的數千份愛潑斯坦檔案中，包括一張安德魯·蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）躺在女性腿上的照片。 照片中，已定罪的性交易犯吉絲蓮·麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）在背景中微笑看著這位前英國王子。照片似乎拍攝於諾福克的皇家莊園桑德靈漢（Sandringham）的會客廳。 這張照片的曝光，將進一步加劇外界對安德魯的審視，他因與已故性犯罪者傑佛里·愛潑斯坦（Jeffrey ...BBC News 中文 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期勁筍推介（22/12-04/01）
759阿信屋推出最新勁筍推介，759阿信屋急凍原隻虎蝦10隻裝/8隻裝低至$89-102/件、Espana手切火腿系列低至$89/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
MUJI無印良品官方人氣家品推薦6選，「這款」連木村拓哉都大推只需$18
無印良品官方精選6款人氣家品，連木村拓哉都親自推薦其中一款清潔好物！這些產品均由MUJI員工分享自己購買後最滿意的選擇，一起來看看有哪些實用單品吧！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
導盲犬九龍城過馬路突迎面被狗咬 耳朵被咬掉一截血流披面
【動物專訊】導盲犬「愛恩斯坦」（坦仔）今日中午跟服務使用者盧先生在九龍城過馬路時，突然被迎面而來的白色柴犬咬傷，當時那柴犬狗主有拖繩，卻沒有制止狗狗跑去咬坦仔，事後鬧了自己狗狗幾句便離開。坦仔其後血流披面，送院後要聯針，不排除還要再動手術切除部分耳朵。盧先生的太太當時目擊事發經過，她對坦仔受傷感到很心痛，希望能找到那狗主賠償，及教育那狗主妥善看管自己的狗狗，提醒如果其狗狗有攻擊性，應在帶狗時讓狗狗戴口罩，避免傷及其他小動物。 盧太表示，事發在今日中午12時許，當時她丈夫和坦仔在九龍城東正道樂善道交界十字路口近富豪東方酒店過馬路，而那狗主拖著一隻白色柴犬迎面而來，柴犬突然撲向坦仔。她說：「那時電光火石，我以為只是普通狗仔打招呼，但坦仔吠了幾聲，後來我叫坦仔，坦仔回頭望我時，看到他的耳朵流很多血。」她又表示，看到那個狗主曾在馬路中心鬧了柴犬幾句，然後離開，相信對方清楚知道自己的狗狗咬了坦仔。 她將坦仔帶到獸醫診所檢查，發現坦仔耳朵被咬掉了一塊肉，有多個牙洞和抓痕，傷勢嚴重，要聯針及觀察，不排除要再做部分耳朵切除手術。 盧太和丈夫都很心痛，她表示坦仔在3歲時開始跟他們一起，至今已經7歲，一同香港動物報 ・ 1 天前
哈佛研究揭8大逆齡長壽生活習慣：I人比E人更易死？跟住做即延壽20年以上，60歲開始也不嫌晚
隨著年齡增長，許多人都希望能擁有更長壽、更健康的身體，但卻擔心為時已晚。然而，哈佛大學最新研究證實，只要做足以下8點，即使是從60歲開始養成良好習慣仍能延壽20年！這些習慣不僅簡單易行，還可顯著降低多種慢性疾病風險。Yahoo Style HK ・ 1 天前
【龍豐】豐搶價 Grace One特濃修護保濕面霜 $78/件（即日起至29/12）
今期「豐搶價」精選產品搶先看，肌研極潤特濃保濕化妝水 $68/件、肌研濃極潤保濕/抗皺多效水凝面霜 $78/件、Grace One特濃修護保濕面霜 $78/件、DHC 橄欖護唇膏 $25/件、Lanvin光韻女士香水EDP $105/件！YAHOO著數 ・ 3 小時前
港姐靚媽朱千雪一家三口飛加拿大過冬超溫馨 曬與醫生老公合照放閃
2012年香港小姐季軍朱千雪自從榮升人妻及人母後減少了幕前工作，她最近與家人一同飛往加拿大過冬，並於社交平台分享溫馨快樂的生活點滴。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
2026馬年生肖運程｜雲文子奇門遁甲12生肖馬年運程總覽！財運增運、幸運顏色及飾物、開工吉日貼士
2026馬年生肖運程！我們邀請到雲文子師傅，以奇門遁甲來看2026馬年生肖運程，再為大家提供2026馬年生肖增運顏色及飾物小貼士，讓各位馬年心想事成，行個靚大運！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
烏克蘭成功潛入俄羅斯空軍基地！摧毀兩架蘇-30戰鬥機、總價值高達1億美元
烏克蘭宣稱特工成功潛入俄羅斯西部空軍基地，摧毀兩架俄軍蘇 - 30 戰鬥機，顯示烏俄戰爭空中對抗升溫，也引發西方對防空與無人機威脅的高度關注。鉅亨網 ・ 3 小時前
宏福苑大火後樓市微觀變化：維修保費雙漲、新舊樓價差拉闊、轉買為租或加速
大埔宏福苑五級火警，令市場重新審視舊樓的安全與價值，並突顯香港樓市的結構性危機。過去市民多關注息口、供應或政策辣招，如今樓宇維修、消防隱患與管理質素已成影響樓價的重要因素。28Hse.com ・ 1 小時前
Uniqlo熱賣排行榜大公開！男女裝第1名都是Threads熱賣款heattech、嬰幼兒服飾減至$59入手
Uniqlo就是有種魅力，令人每次逛實體店、官網也能買到一兩件服飾回家。畢竟舒服百搭、性價比又高的item永遠不嫌多，加上Uniqlo經常聯乘不同品牌和推出超級吸引的新品，如最新有JW Anderson聯名系列、UNIQLO:C秋冬系列，還有不少親民價位的服飾值得入手。人人都買Uniqlo，大家又知不知道當期有哪些人氣item呢？Uniqlo官網就有個熱賣排行榜，一口氣列出現時最受歡迎的男女裝items，今年網頁大更新，還可以睇埋童裝和嬰幼兒熱賣服飾，好讓大家online shopping時作參考！Yahoo Style HK ・ 1 天前
高市早苗內閣防衛腦洞大開！ 無核三原則崩潰倒數誰來擋？
哎呀，日本政壇這波小八卦讓人聽了心跳加速，2025年12月18日共同社報導，一位首相府內部官員在和記者私聊時，脫口而出「日本該有核武了」， 雖然馬上補刀「這不現實啦」，但這話偏離日本長年無核原則Japhub日本集合 ・ 21 小時前