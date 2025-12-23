北海道聖誕全攻略：札幌燈飾、小樽運河、函館煙花打卡好去處 + 預訂優惠

北海道夢幻白色聖誕 札幌、小樽、函館 8 個聖誕好去處

聖誕節就到喇，你係咪都憧憬住一個好似夢幻咁嘅白色聖誕呢？對好多香港旅人嚟講，北海道聖誕無疑係實現呢份浪漫嘅首選地點。呢度唔單止有令人心醉嘅純白雪景，仲完美融合咗濃厚嘅歐洲節日氣氛，保證帶畀你一次難忘嘅頂級冬日體驗。

不過，想喺呢個旅遊旺季盡情享受北海道聖誕嘅魅力，提早規劃行程就係成功嘅關鍵！Trip.com 小編今次會介紹札幌、小樽、函館三大地方嘅聖誕好去處，仲有實用嘅 Trip.com 預訂攻略。事不宜遲，即刻到 Trip.com 為你嘅北海道聖誕之旅搶先佈局！

廣告 廣告

Yahoo 用戶專享優惠碼

日本 4G/5G eSIM 1-30天 高速流量 日用包/流量包 天數可選 （自然日） QR code，低至HK$4(25772人已購)

【官方票】 JR PASS 北海道鐵路周遊券5/7/10日（電子兌換券），低至HK$1,091(14726人已購)

北海道旭川市旭山動物園&瀑布&網紅聖誕樹&精靈台/中或英司導一日遊，低至HK$222(4270人已購)

北海道札幌聖誕好去處

北海道札幌聖誕好去處#1 大通公園燈飾

大通公園燈飾

（圖片來源：https://www.sapporo.travel/）

大通公園燈飾及電視塔

（圖片來源：https://www.sapporo.travel/）

嚟到北海道聖誕，點可以錯過札幌嘅標誌性景點——大通公園嘅璀璨聖誕燈飾！呢個燈飾會場規模好大，由 1 丁目一路延伸到 5 丁目，每個區域都有獨特嘅主題風格。各式各樣嘅立體燈飾閃耀奪目，特別係由首席設計師加藤洋介精心策劃嘅 1、3、5 丁目，配埋札幌電視塔嘅夢幻夜景，絕對係你捕捉北海道聖誕回憶、影「打卡」靚相嘅最佳地點。

活動開放日子： 2025 年 11 月 21 日至 12 月 25 日

活動開放時間： 16:30-22:00 (12 月 23 至 25 日亮燈至 24:00)

地址： 北海道札幌市中央區大通西 1-6 丁目

交通方式： 地下鐵「大通站」、「西 11 丁目站」直接連結

北海道札幌聖誕好去處#2 札幌慕尼黑聖誕市集

札幌慕尼黑聖誕市集

（圖片來源：https://www.sapporo.travel/）

作為德國慕尼黑嘅姊妹城市，札幌由 2002 年起就喺大通公園舉辦「札幌慕尼黑聖誕市集」。到咗 2025 年，呢個充滿異國情調嘅市集將會迎嚟第 24 屆盛會！喺銀白雪國北海道過聖誕，當然要親身去呢個市集，感受濃厚嘅浪漫異國氣氛。呢度嘅攤位玲瑯滿目，由精緻嘅聖誕裝飾、暖心熱紅酒，到地道德國菜、香噴噴嘅烤雞，仲有各式茶葉咖啡，選擇多到睇唔晒。

札幌慕尼黑聖誕市集店鋪

（圖片來源：https://www.sapporo.travel/）

市集中央嘅露天舞台定時會有精彩音樂會，為佳節增添歡樂。好彩嘅話，你甚至可能撞到聖誕老人，收到佢帶嚟嘅驚喜小禮物！就算天氣好凍，你都可以喺設有火爐嘅飲食攤帳篷入面，暖笠笠咁品嚐各式聖誕美食。

札幌慕尼黑聖誕市集聖誕老人

（圖片來源：https://www.sapporo.travel/）

活動開放日子： 2025 年 11 月 21 日至 12 月 25 日

活動開放時間： 11:00-21:00

地址： 北海道札幌市中央區大通西 2 丁目

交通方式： 地下鐵「大通站」、「西 11 丁目站」直接連結





北海道札幌聖誕好去處#3 札幌白色燈樹節

札幌白色燈樹節

（圖片來源：https://www.sapporo.travel/）

札幌白色燈樹節聖誕樹

圖片來源：北海道官方旅遊網站

作為日本最早嘅燈飾活動，擁有超過 40 年歷史嘅「札幌白色燈樹節」絕對係北海道聖誕期間唔可以錯過嘅重頭戲！呢場光之盛宴始於 1981 年，而家已經擴展到 5 個主要會場，除咗大通公園，仲有札幌站前大道、南一條大道、札幌市北三條廣場同埋札幌站南口站前廣場。

活動開放日子：

札幌站前大道：2025 年 11 月 21 日至 2026 年 2 月 11 日 南一條大道：2025 年 11 月 21 日至 2026 年 3 月 14 日 札幌市北三條廣場 (AKAPLA)：2025 年 11 月 21 日至 2026 年 3 月 14 日 札幌車站南口站前廣場：2025 年 11 月 21 日至 2026 年 3 月 14 日

活動開放時間：

札幌站前大道、南一條大道、北三條廣場：16:30-22:00 札幌車站南口站前廣場：16:30-24:00

交通方式：

札幌站前大道：JR「札幌站」 南一條大道：地鐵「大通站」或「薄野站」出站即達 札幌市北三條廣場：地鐵「大通站」出站即達 札幌車站南口站前廣場：JR「札幌站」南口行 3 分鐘



北海道札幌聖誕好去處#4 白色戀人公園甜蜜燈光秀

白色戀人公園甜蜜燈光秀

圖片來源：白色戀人公園官網

白色戀人公園聖誕樹

圖片來源：白色戀人公園官網

身為「白色戀人」嘅忠實粉絲，聖誕期間一定要嚟呢度沉浸喺夢幻燈飾世界！2025 年主題係「Blooming Snow Fantasy」，巨大嘅白鐘座企喺中心綻放光芒。園內仲有聖誕樹、璀璨隧道、愛鎖牆、倫敦巴士，同埋全新嘅「甜蜜花園」。每逢整點 15 分同 45 分，白鐘會變換七彩顏色！另外，唔好錯過期間限定嘅雪人雪糕同生朱古力餅乾呀。

白色戀人公園雪人雪糕

圖片來源：白色戀人公園官網

活動開放日子： 2025 年 11 月 15 日至 2026 年 3 月 31 日

活動開放時間： 16:00-19:00

地址： 北海道札幌市西區宮之澤 2-2-11-36

交通方式： 乘地下鐵東西線至「宮之澤站」，行約 7 分鐘





北海道小樽聖誕好去處

北海道小樽聖誕好去處#1 小樽運河點燈

（圖片來源：https://www.authent.co.jp/travel/blue-canal/）

小樽嘅「青之運河」長久以來都係浪漫嘅代名詞。入冬之後，運河沿岸會點亮約 1 萬粒藍色 LED 燈，將成個區域變成夢幻藍光步道。古老倉庫被厚雪覆蓋，倒映喺水面，美到令人窒息。去北海道過聖誕，一定要留時間喺度慢慢行，感受獨一無二嘅冬日情懷。

活動開放日子： 2025 年 11 月 15 日至 2026 年 1 月 31 日

活動開放時間： 日落至 22:30

地址： 北海道小樽市港町 5

交通方式： JR「小樽站」行約 10 分鐘

北海道函館聖誕好去處

北海道函館聖誕好去處#1 金森紅磚倉庫「聖誕夢幻節」

金森紅磚倉庫「聖誕夢幻節」

圖片來源：北海道官方旅遊網站

喺北海道聖誕期間，函館金森紅磚倉庫會舉辦一年一度嘅「聖誕夢幻節」。海面上會矗立一棵 20 米高嘅巨型聖誕樹，每晚 6 點仲會有海上煙花，氣氛超正。現場仲有攤位賣函館名餐廳嘅熱湯，由胃暖到心。

「聖誕夢幻節」煙火

圖片來源：北海道官方旅遊網站

活動開放日子： 2025 年 11 月 29 日至 12 月 25 日

活動開放時間： 16:30-17:45、18:00-22:00

地址： 北海道函館市末廣町

交通方式： JR「函館站」下車，轉乘函館市電至「十字街站」，行 5 分鐘

北海道函館聖誕好去處#2 元町霓虹彩燈

元町霓虹彩燈

圖片來源：北海道官方旅遊網站

元町區以異國風情聞名，教堂同歷史建築林立。入冬之後，二十間坂、八幡坂等著名坡道會有點亮約 16 萬個彩色燈泡。著返件應景嘅聖誕衫喺度影相，絕對係朋友圈最令人羨慕嘅北海道聖誕回憶。

霓虹彩燈

圖片來源：北海道官方旅遊網站

活動開放日子： 2025 年 11 月 29 日至 2026 年 3 月 31 日

活動開放時間： 日落至 22:00

地址： 北海道函館市末廣町 (元町地區周邊)

交通方式： JR「函館站」下車，轉乘函館市電至「十字街站」，行 5 分鐘

北海道函館聖誕好去處#3 五稜星之夢彩燈

圖片來源：北海道官方旅遊網站

五稜郭公園嘅星形城牆喺冬天會被約 2,000 粒彩燈點綴。我哋強烈建議你上五稜郭塔展望台，將呢粒璀璨嘅「星形之夢」全貌收晒入眼底。塔內 1 樓中庭亦有精美彩燈，同出面互相輝映。

五稜郭中庭彩燈

圖片來源：五稜郭塔官方網站

活動開放日子： 2025 年 12 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日

活動開放時間： 每天日落後至 19:00 或 20:00 (視乎天氣調整)；中庭亮燈至 18:00

地址： 北海道函館市五稜郭町 44 特別史跡 五稜郭跡

交通方式： 乘有軌電車至「五稜郭公園」下車，行 15 分鐘





北海道聖誕機票預訂貼士

從香港飛往北海道新千歲機場(CTS)的直飛航班，平均飛行時間約為4.5至5小時。目前提供直航服務的航空公司主要為香港航空、日本航空及國泰航空。由於北海道聖誕是旅遊旺季，機位十分搶手，強烈建議您提早透過 Trip.com 等平台預訂機票，以免向隅。Trip.com 預訂。另外，歡迎大家使用 Trip.com 的早鳥優惠或機票+酒店套票，以節省旅行成本。

北海道聖誕酒店推介

👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠

👉酒店 5% 折扣: 立即註冊，首單即減至多 5%

把握機會！即日起至優惠售完為止，只要透過 Trip.com 網頁或應用程式註冊成為會員，即可享有高達8%的專屬折扣！這是您規劃北海道聖誕行程、預訂酒店與機票的絕佳時機，立即點擊此處加入會員，享受更多優惠！此處查看更多！

交通便利之選

在北海道聖誕期間選擇住宿時，位置便利性是首要考量。若您計劃入住札幌，強烈建議選擇鄰近JR「札幌站」或薄野市中心的酒店，交通便捷，方便前往各大景點。而若您的目的地是函館，那麼選擇入住JR「函館站」附近的酒店，同樣能讓您的旅程更加順暢無阻。

冬日溫泉體驗

冬季或聖誕前往北海道旅遊，強烈推介入住登別/定山溪溫泉/洞爺湖等溫泉區的酒店旅館，體驗暖入心的滋味，記得登入 Trip.com 預訂溫泉酒店。

當地玩樂

北海道的冬日絕對是旅遊的黃金高峰期，除了欣賞聖誕燈飾，您還有機會體驗刺激的滑雪運動及各種有趣的雪地活動。若不方便自駕，當地也提供多樣化的巴士一日遊行程，讓您輕鬆暢玩，盡情享受雪國樂趣。歡迎大家到 Trip.com 搜尋更多北海道冬季活動資訊及預訂選項！Trip.com 預訂各種套票。

日本北海道札幌伊達時代村+登別地獄谷+小樽一日遊，低至HK$0(314人已購)

日本北海道札幌國際滑雪場一日遊【專車接送/初高級雪道任選】，低至HK$484(1人已購)

日本北海道+登別+登別地獄谷+洞爺湖+小樽一日遊，低至HK$469(233人已購)

北海道聖誕旅行貼士

天氣與衣著

12 月好常落雪，日間通常 0°C 到 3°C，夜晚可能低至 -10°C。一定要準備保暖內衣、羽絨、手套、帽同圍巾。

交通券

強烈建議買 JR 北海道鐵路周遊券。呢款券有好多種天數選擇，由札幌去函館好方便。聖誕期間 JR 容易滿座，記得提前喺 Trip.com 預訂。

【官方票】 JR PASS 北海道鐵路周遊券5/7/10日（電子兌換券），低至HK$1,091(14726人已購)

雪地安全

準備防滑雪靴。小心「黑冰」（Black Ice），睇落似乾地但其實極滑。自駕一定要向租車公司確認係咪 4WD 同有雪胎/雪鏈，行車要加倍小心。

北海道旅遊攻略

札幌滑雪場 | 2025 北海道滑雪交通與住宿全攻略

想更全面地規劃您的北海道自由行嗎？請參考我們的【北海道自由行】一文睇清北海道行程安排、住宿推薦、好玩景點、滑雪賞花 2025 最強攻略，助您輕鬆打造完美旅程！

【北海道溫泉】北海道人氣溫泉推介 Top 10！

【札幌好去處】2025札幌商場盤點！吃喝玩樂一應俱全

針對函館深度遊，我們也為您準備了【日本函館攻略】三天兩夜自由行指南！必去景點、美食推薦和精選住宿一文睇清，讓您在北海道聖誕之旅中，也能玩轉函館所有精華！