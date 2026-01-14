北海道酒吧藏屍案︱28 歲護士疑遭店主勒斃封牆 疑犯伴屍營業 以多部空氣清新機掩味︱Yahoo

49 歲酒吧老闆松倉俊彥。（日テレNEWS）

【Yahoo新聞報道】日本北海道日高町早前發生餐廳牆壁藏屍案，當地警方昨日（13 日）確認死者身分，遇害者為 28 歲護士工藤日菜野，遺體於早前在 49 歲酒吧老闆松倉俊彥經營的店舖牆壁內發現。工藤因勒頸窒息致死，警方正以殺人罪名對松倉俊彥展開調查。

遇害者為 28 歲護士工藤日菜野。（日テレNEWS）

死者與疑犯相熟

綜合日本傳媒報道，案件發生於日高町富川北一間名為「Lady Luck」的酒吧。警方於 1 月 10 日凌晨在店內二樓一個用作物置空間的牆壁內，發現面積約 3.3 平方米的隱密空間，入口被木板封死。死者遺體被藏在空間中，且衣着完整。松倉俊彥被捕後供稱，在殺害死者後將工藤封入牆內。

工藤日菜野於 12 月 31 日下午 4 時左右，曾被拍到在住所附近的商店購物，隨後於下午 5 時過後曾向朋友發送訊息。工藤原定於 1 月 1 日下午 4 時工作，但最終未有現身，死者的祖母隨後向警方報案。警方透過閉路電視影像及調查死者社交圈子，鎖定與死者熟識的松倉俊彥。

死者生前為該酒吧的常客，多年前亦曾在該店工作。（日テレNEWS）

生前涉金錢借貸爭吵

據報指，死者生前為該酒吧的常客，多年前亦曾在該店工作。兩人均為當地「獵友會」成員，平時關係良好。松倉俊彥供稱，案發當晚兩人因金錢借貸問題發生激烈爭吵，松倉俊彥被指隨後掐住對方的脖子。

松倉俊彥在犯案後表現冷靜，酒吧僅在元旦休店一天，便於 1 月 2 日恢復營業。在藏屍期間，松倉俊彥在店內擺放 4 至 5 部空氣清新機，疑為掩蓋遺體腐爛的味道。