北海道酒店優惠｜札幌京阪酒店一口價$99！近JR札幌站、步行可到多個景點、評分高
Trip.com於即日起至11月2日推出「暢遊日本」優惠活動，限時發售低至$99起的一口價酒店，繼10月9日推出京都八條都酒店後，10月16日晚上9點推出札幌京阪酒店每晚$99優惠，除開人均$49.5。酒店距離JR札幌站只有約5分鐘步程，機場搭電車直出JR札幌站只需約40分鐘，步行可到多個熱門景點，夠晒方便，即睇內文介紹優惠詳情！
10.16晚上9點開搶 每晚$99
10月16日晚上9點Trip.com將推出日本酒店一口價優惠，其中札幌京阪酒店（ Hotel Keihan Sapporo）每晚只需$99，二人入住人均只需$49.5。Trip.com暫未公佈優惠適用的入住日期，不過Yahoo購物專員研究過原來的房價，同一房型每晚價錢由3百多至逾千元都有，換句話說今次優惠最少都差不多近3折！10月下旬至11月上旬為紅葉季，12月則是旅遊旺季，無論哪一段時間搶到$99房價都是激抵！
札幌京阪酒店
價錢：每晚$99，人均$49.5
開搶日期：10月16日9pm
5分鐘步程到JR札幌站 鄰近時計台、中央市場等景點
京阪札幌飯店鄰近JR札幌站，步程只需約5分鐘，交通四通八達，由新千歲國際機場乘搭電車大約40分鐘可直達JR札幌站，於市內搭地鐵觀光亦十分方便。酒店步行距離10分鐘內可以去到時計台、中央市場、紅磚露台、北海道大學及札幌電視台等多個景點，地鐵搭兩個站到「東區役所前站」就能參觀札幌啤酒工廠。此外，去白之戀人朱古力工廠僅半個鐘車程。不少網上評價都指酒店物超所值，位置好之餘，房間空間足以打開兩個行李喼，有大浴場，附近有便利店，Trip.com評分9.0/10，Google逾1,800條評分亦獲得4分，值得推薦。
札幌京阪酒店
價錢：每晚$99，人均$49.5
開搶日期：10月16日9pm
札幌京阪酒店
地址：札幌市北區北六條西六丁目 1-9 , 060-0806（地圖按此）
交通：新千歲國際機場乘電車到達JR札幌站，步行5分鐘即可到達
