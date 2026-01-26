錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
北海道降雪破紀錄 逾百航機取消七千人滯留機場
寒流襲擊日本，導致日本海沿岸嚴重積雪，癱瘓交通。其中北海道札幌市積雪逾一米，多個鐵路班次被迫取消，新千歲機場亦有大量旅客滯留。日本氣象廳呼籲，位於日本北部的人士須提高警覺；在本州，日本氣象協會亦預告，歧阜縣本周稍後將再次降雪，嚴寒天氣將持續一段時間。
今早再有 50 航班取消
北海道札幌昨日（25 日）降雪破紀錄，24 小時內錄得 54 厘米積雪，至今日上午更達至 101 厘米。青森縣酸湯地區積雪更厚達 4.64 米。暴雪下，昨日新千歲機場有 56 內陸航班取消，導致大約七千名旅客滯留；陸路方面，有超過五百班來往新千歲機場的鐵路班次取消，13 萬乘客受影響。
日本放送協會引述一名從大阪前來的旅客稱，原本計劃轉乘鐵路前往函館，但機場鐵路停駛，他排隊等候了八、九小時，仍未知何時能啟程；一名菲律賓旅客接受札幌電視台訪問時稱，昨日抵達機場後無法乘搭接駁交通工具前往酒酒，唯有在機場過夜。在札幌市內，鄰近札幌鐵路站的地下通道通宵開放，讓受影響旅客臨時露宿，至今早（26 日）約五時半，大約有 340 人在那裏尋求庇護。
至今日，終於有航班復飛，但截至上午 11 點，仍有 50 個航班被取消。由於路況惡劣，機場與札幌之間的大部分接駁巴士服務仍然暫停。下午情況逐步好轉，機場已開通前往札幌市區的專線巴士，JR 北海道亦已於下午一點半左右恢復了札幌機場與新千歲機場之間的機場快速列車服務，滯留旅客人數正在逐步減少。然而，隨著天氣變暖，航班恢復運營，抵達航班的旅客人數增加，導致下午機場仍然擁擠。
暴雪不僅襲擊北海道，日本氣象協會預告，一個低氣壓系統將於明日（27日）橫掃日本海，為北陸和東北等已遭受大雪的地區帶來雨夾雪和濕雪。至本周四(29 日）至周五（30日）前後，冷空氣將再次增強。岐阜縣山區將出現大雪，平原地區也將出現降雪。愛知縣、三重縣和靜岡縣部分地區預計也將出現降雪。
其他人也在看
青森酸湯4米雪埋壓屋頂！ 北海道-28新低學校停課！
日本這冬天也太會玩了吧？從1月21日開始，東北和北陸地區雪下個不停，氣象廳說這波冷空氣超猛，預計持續到1月25日，部分地方積雪已經破年均兩倍。Japhub日本集合 ・ 21 小時前
北海道遭遇災害級大雪｜新千歲機場變「陸上孤島」！7,000旅客機場過夜、JR復駛緩慢
北海道近日遭受「災害級」暴雪襲擊，札幌市24小時降雪量達54厘米，打破1月觀測史上最高紀錄。受強烈低氣壓影響，新千歲機場交通網絡陷入全面癱瘓，昨日（25日）更有約7,000名旅客被迫在航廈內席地而睡。隨着今日（26日）除雪工作持續，海陸空交通正艱難恢復，但現場混亂情況依然持續。Yahoo 旅遊 ・ 17 小時前
六旬翁跟團遊猝死 旅行社擅加行程判賠35萬人民幣
【on.cc東網專訊】隨着銀髮旅遊市場持續發展，長者跟團出遊的安全問題也愈受關注。近日，北京市第二中級人民法院審結一宗長者跟團猝死糾紛案件，裁定旅遊公司需承擔次要責任，賠償35萬多元人民幣（約39.5萬港元），行程期間旅行團曾兩度凌晨集合。on.cc 東網 ・ 1 天前
巴菲特狠批信用卡債：只會通往財務困境、理財只需「這樣做」
95 歲「股神」巴菲特在最新專訪中分享一生體悟，從理財原則、避免負債、親子教養到職涯選擇，直言不為錢煩惱的人更快樂，並形容多數人其實早已「中了人生的樂透」。鉅亨網 ・ 1 天前
英規畫「國家警察局」 仿FBI打擊重大犯罪
（法新社倫敦24日電） 英國政府今天宣布將成立類似美國聯邦調查局（FBI）的國家警察機構，整合各單位資源，強化應對詐欺、網路與組織犯罪等重大案件能力。英國政府今天表示，新成立的「國家警察局」（National Police Service, NPS）以打擊複雜與重大犯罪為宗旨，整合目前分散全國的既有機構，包括國家打擊犯罪局（National Crime Agency, NCA）與各區域組織。法新社 ・ 1 天前
中國航企延長免費退赴日機票 覆蓋10．24前航班 勢打擊當地旅遊
中日關係陷入僵局，中國三大國有航空公司表示，將對旗下前往日本相關航線的免費退改簽適用範圍擴大到10月24日之前的航班，即覆蓋「春、夏、秋」三大旅遊旺季，預計將進一步衝擊中國旅客赴日旅行的意願。信報財經新聞 ・ 10 小時前
美國怪物級暴風雪「芬恩」來襲！聯邦政府關閉、多地進入緊急狀態 氣象局警告：極地寒流緊接而來
美國正遭受一場被氣象學家形容為「怪物級」的冬季暴風雪「芬恩」（Fern）襲擊。這場跨越兩千英里的史詩級風暴已導致全美多地陷入癱瘓，聯邦政府辦公機構日前宣布提前關閉，超過20個州進入緊急狀態。對於正身處當地或計劃出發美國旅遊的港人，務必留意最新交通及安全資訊。Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
美國冬季暴風襲擊 16州宣布緊急狀態逾13萬戶停電
（法新社休士頓24日電） 一場大規模冬季暴風24日席捲美國，為新墨西哥州與德州帶來大雪和凍雨，並自西南往東北推進，數千萬民眾恐遭遇停電、交通混亂及刺骨低溫。並預測從新墨西哥州到緬因州將出現「範圍驚人、綿延甚廣」的降雪帶。法新社 ・ 1 天前
張又俠被查！美國學者：中共高層無人安全
中國政壇拋出震撼彈，中國國家主席習近平正式對中共中央軍委副主席張又俠展開調查，此舉標誌著中國迎來近半個世紀以來最大規模軍事清洗最高峰。鉅亨網 ・ 23 小時前
銀價創新高，舊款「Pandora銀飾」都有價有市？脆友分享賣銀「收返一千蚊」，網民：估唔到會收Pandora
銀價創新高，限置銀飾亦可換現金，舊款「Pandora銀飾」依然有價有市？屋企留有一堆「變黑氧化」的 Pandora 銀飾嗎？千萬不要直接掉入垃圾桶，近日銀價高企，連帶舊銀飾收購創新高，也許能意外地「收回少少錢」！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
豉油皇煎蝦食譜│原隻蝦連殼都入味 原來要加一個材料
農曆新年吃得豐盛，大大隻又啖啖肉的虎蝦，是不錯的選擇。急凍虎蝦用豉油王去煎便香口又惹味，在清洗時可以用鹽洗一次，肉質會更爽口。家中一般不會用太多油去泡油，將蝦身拍上粟粉再慢慢煎，除了蝦殼會更香脆，也會更易掛汁，跟豉油王調味汁快炒時，便更加入味，連殼也想吃掉，即睇如何做豉油皇煎蝦：Yahoo Food ・ 3 小時前
強制戴安全帶昨起實施｜金管局指港銀再減 P 不利風險管理｜Lisa @ BLACKPINK 素顏現身車公廟｜1 月 26 日・Yahoo 早報
強制公共交通工具及商用車座位乘客佩戴安全帶的新法例，於今日起正式生效。運輸及物流局局長陳美寶昨早（25 日）在無綫電視節目《講清講楚》中表示，明白社會對新例有不同意見，亦需要時間適應文化轉變，故推行初期將以教育及宣傳為主。她強調執法會「情、理、法」兼備，並非以罰款為目的。Yahoo新聞 ・ 1 天前
川普稱韓違協定擬提高關稅 韓官方計劃前往美國協商
（法新社首爾27日電） 美國總統川普（Donald Trump）稍早稱將把美國對韓國進口的汽車、木材和藥品等相關產品的關稅調升至25%；韓國方面隨後表示，並未事先獲通知，並呼籲與華府就此議題儘速協商。川普稍早在社群媒體發文，指控韓國國會「未履行」與美方的貿易協定，因此將把美國對韓國進口的汽車、木材和藥品等相關產品的關稅從15%調升至25%。法新社 ・ 2 小時前
曼聯名宿麥昆死因調查揭球員悲歌 重複頂頭槌致慢性創傷性腦病變
曾來港效力精工的蘇格蘭籍曼聯足球名宿哥頓麥昆（Gordon McQueen），2023 年在其北約克郡家中因肺炎離世。驗屍官指出，麥昆死前兩年已患衰弱症，有可能跟他任職球員時重複頂頭槌，引致血管性失智症及慢性創傷性腦病變。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
【Aeon】新春賀歲食品節+賀年添新衣+精選賀年飾品（即日起至16/02）
AEON同時進行「新春賀歲食品節」＋「賀年添新衣」＋「精選賀年飾品」，精選咗唔同賀年年糕、團年食品、送禮好物！。「賀年添新衣」及「精選賀年飾品」集齊新年服飾/內衣、得意過年揮春/家品等等，方便大家一站式辦年貨！YAHOO著數 ・ 1 天前
張雨綺代孕、小三黑材料纏身 上遼寧衛視春晚被DQ
【on.cc東網專訊】內地春晚近日分別進行了錄製綵排，許多藝人被拍到現身的同時，所涉爭議也被網民一個個放大檢視，陷入「代孕」、「小三」風波但至今未公開回應的女星張雨綺就是其一，在她參加錄製遼寧衛視春晚被拍到後，遼寧衛視官方評論區頓時湧進大批網民，留言要求抵制張雨東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
內地男在港當網約車司機 判囚8個月
【Now新聞台】一名內地男子去年在香港做網約車司機，非法載客取酬逾7萬元，判囚8個月。 案件於粉嶺裁判法院判刑。案情指，曾任五年解放軍的39歲被告曾钰霖，去年借取其他人身份註冊，成為「高德打車」的網約車司機，並在香港購買車輛，於去年6月20日至8月21日期間兩個月內行車近700次，賺取逾7萬元，他被控違反逗留條件非法載客取酬以及沒有第三者保險而使用汽車罪。辯方呈上被告其家人和退役軍人同僚求情信，指被告是因財務壓力下犯錯。署理主任裁判官香淑嫻指，被告犯案時間長，性質嚴重，考慮其認罪有悔意，所有控罪刑期扣減三分一並同期執行，判監8個月、取消駕駛執照18個月。#要聞now.com 影音新聞 ・ 22 小時前
尼帕病毒︱印度爆群組感染 死亡率高達 75％ 衞生署指本港傳入風險低︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】印度近日出現尼帕病毒感染群組。西孟加拉邦加爾各答一間醫院自一月中起錄得 5 宗尼帕病毒確診個案，初步資料顯示，個案主要涉及醫院內傳播，患者全部為醫護人員，暫未錄得死亡或跨境傳播情況。當地衞生部門已安排約一百名密切接觸者接受隔離及檢測。本港衞生署表示，至今本港未錄得任何尼帕病毒感染的輸入或本地個案。Yahoo 健康 ・ 17 小時前
銀線灣獨立屋遭爆竊 損失有待戶主點算
【on.cc東網專訊】清水灣發生爆竊案。今日(26日)早上9時56分，銀線灣道11號銀綫別墅一獨立屋戶主報案，指發現單位有窗被撬，屋內有鞋印及搜掠痕迹，懷疑遭人爆竊遂報案求助。人員接報到場翻查閉路電視片段，調查犯案經過及追緝涉案賊人。實際損失有待戶主點算。on.cc 東網 ・ 1 天前
國務院免去政制及內地事務局局長曾國衞職務
【Now新聞台】國務院根據行政長官李家超的建議，免去政制及內地事務局局長曾國衞的職務。 #要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前