北海道降雪破紀錄 逾百航機取消七千人滯留機場

寒流襲擊日本，導致日本海沿岸嚴重積雪，癱瘓交通。其中北海道札幌市積雪逾一米，多個鐵路班次被迫取消，新千歲機場亦有大量旅客滯留。日本氣象廳呼籲，位於日本北部的人士須提高警覺；在本州，日本氣象協會亦預告，歧阜縣本周稍後將再次降雪，嚴寒天氣將持續一段時間。

今早再有 50 航班取消

北海道札幌昨日（25 日）降雪破紀錄，24 小時內錄得 54 厘米積雪，至今日上午更達至 101 厘米。青森縣酸湯地區積雪更厚達 4.64 米。暴雪下，昨日新千歲機場有 56 內陸航班取消，導致大約七千名旅客滯留；陸路方面，有超過五百班來往新千歲機場的鐵路班次取消，13 萬乘客受影響。

日本放送協會引述一名從大阪前來的旅客稱，原本計劃轉乘鐵路前往函館，但機場鐵路停駛，他排隊等候了八、九小時，仍未知何時能啟程；一名菲律賓旅客接受札幌電視台訪問時稱，昨日抵達機場後無法乘搭接駁交通工具前往酒酒，唯有在機場過夜。在札幌市內，鄰近札幌鐵路站的地下通道通宵開放，讓受影響旅客臨時露宿，至今早（26 日）約五時半，大約有 340 人在那裏尋求庇護。

札幌 24 小時內錄得 54 厘米降雪，打破歷來紀錄。 （北海道文化放送）

鐵路服務中斷，有旅客被迫在車站地下通道露宿。 （北海道文化放送）

新千歲機場今日（26 日）逐步有航班復飛，惟仍有大量航班取消。 （北海道文化放送）

破紀錄積雪，導致札幌今日 210 間學校停課。 （北海道文化放送）

航機取消，大量旅客滯留新千歲機場，另有 13 萬鐵路乘客因停駛而受影響。 （北海道文化協會）

至今日，終於有航班復飛，但截至上午 11 點，仍有 50 個航班被取消。由於路況惡劣，機場與札幌之間的大部分接駁巴士服務仍然暫停。下午情況逐步好轉，機場已開通前往札幌市區的專線巴士，JR 北海道亦已於下午一點半左右恢復了札幌機場與新千歲機場之間的機場快速列車服務，滯留旅客人數正在逐步減少。然而，隨著天氣變暖，航班恢復運營，抵達航班的旅客人數增加，導致下午機場仍然擁擠。

暴雪不僅襲擊北海道，日本氣象協會預告，一個低氣壓系統將於明日（27日）橫掃日本海，為北陸和東北等已遭受大雪的地區帶來雨夾雪和濕雪。至本周四(29 日）至周五（30日）前後，冷空氣將再次增強。岐阜縣山區將出現大雪，平原地區也將出現降雪。愛知縣、三重縣和靜岡縣部分地區預計也將出現降雪。