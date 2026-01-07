Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

北海道一日遊低至78折！人均$447起暢遊支笏湖冰濤祭＋大玩刺激雪盆戲雪＋洞爺湖展望台＋登別地獄谷

北海道的冬天，有雪祭、破冰船、滑雪、玩雪等冬季限定活動及景點，令人百去不厭！Yahoo Travel今次為大家推介KKday的北海道一日遊，先後暢遊國營瀧野鈴蘭丘陵公園雪盆戲雪、支笏湖冰濤祭、洞爺湖展望台及登別地獄谷，感受冬日限定的冰雪世界。始終冰天雪地自駕向來不是港人強項，強烈建議參加這類有專車接送的一日遊，每位$447起就能輕輕鬆鬆暢玩多個人氣景點，既安心又超值！

走進支笏湖冰濤祭七彩冰雕世界

北海道代表性冬季祭典活動「支笏湖冰濤祭」，今年將於1月31日至2月23日舉行，大小不一的冰雕是透過支笏湖湖水以高壓水柱噴灑後凍結而成，如巨型冰柱「藍色巨塔」、冰之廚房、35米闊的冰之巨牆等，白天呈「支笏湖藍」，傍晚亮燈後打造出七彩奪目的冰雕世界，被譽為冰之美術館。旅行團包其門票費用，足足有60分鐘自由活動時間，有足夠時間盡情打卡！

北海道代表性冬季祭典活動「支笏湖冰濤祭」，今年將於1月31日至2月23日舉行。（圖片來源：hyoutou_ice_festival@ig）

大小不一的冰雕是透過支笏湖湖水以高壓水柱噴灑後凍結而成，如巨型冰柱「藍色巨塔」、冰之廚房、35米闊的冰之巨牆等。（圖片來源：hyoutou_ice_festival@ig）

傍晚亮燈後打造出七彩奪目的冰雕世界，被譽為冰之美術館。（圖片來源：KKday）

北海道唯一國營公園 大玩刺激雪盆滑道

另一重點行程是於北海道唯一國營公園「國營瀧野鈴蘭丘陵公園」雪盆戲雪，其雪盆滑道長達200米，屬日本國內最大規模，大家可坐上橡皮雪盆從上而下直線俯衝體驗刺激快感，又或穿上園方提供的雪鞋，悠閒漫步在靜謐的森林雪地，或欣賞被列為日本百大名瀑的阿西里貝茲瀑布結冰的震撼景觀。其他行程還有「洞爺湖展望台」，能近距離飽覽洞爺湖及名為羊蹄山的蝦夷富士等壯麗景色；「登別地獄谷」看到火山氣體從岩縫中噴出，四圍充滿白煙、硫磺氣味，以及沸騰的溫泉，呈現出彷彿地獄的情景，令人震撼不已。

在北海道唯一國營公園「國營瀧野鈴蘭丘陵公園」暢玩雪盆戲雪。（圖片來源：KKday）

雪盆滑道長達200米，屬日本國內最大規模。（圖片來源：KKday）

「洞爺湖展望台」能近距離飽覽洞爺湖及名為羊蹄山的蝦夷富士等壯麗景色。（圖片來源：KKday）

「登別地獄谷」看到火山氣體從岩縫中噴出，四圍充滿白煙、硫磺氣味，以及沸騰的溫泉，呈現出彷彿地獄的情景，令人震撼不已。（圖片來源：KKday）

優惠低至78折 每位$447起 暢玩10小時

KKday現正推出低至78折優惠，A方案不前往支笏湖冰濤祭每位$447，B方案去足4個景點每位$497，由於兩者只差$50，因此強烈建議參加B方案。旅行團8am從JR札幌車站集合出發，傍晚6pm至7pm才解散，全程10小時，每人也不用$500，相當划算呢！

【含 1 人成團方案】北海道戲雪一日遊｜雪盆戲雪＆登別地獄谷＆洞爺湖＆支笏湖冰濤祭｜札幌出發

價錢：$447起 （原價$571）

SHOP NOW

