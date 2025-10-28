江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
北海道六花亭經典必買5款伴手禮～讓觀光達人帶你買
去北海道一定要買的伴手禮就是六花亭！在北海道各地的伴手禮店都能看到招牌商品「葡萄奶油夾心餅乾（マルセイバターサンド）」等各種西式、日式點心，有些店鋪有單賣1個散裝的商品，不只可以當成伴手禮送人，也可以自己買來當旅行中的零食，讓人超容易手滑～這回就由精通北海道各種旅遊資訊的旅遊作家──川島暢華小姐，在實際吃過六花亭的各種商品後，挑選出必買的5款商品，從經典商品到限定商品通通都有，下次買伴手禮就不用愁啦！
走遍北海道各個市町村的旅遊資訊達人～川島暢華小姐
▲採訪SL觀光列車「冬季濕原號」的川島暢華小姐
川島暢華小姐是以北海道札幌市為據點的旅遊作家，2009年開始至今在「LIVE JAPAN」等觀光網站、旅遊雜誌等擔任北海道旅行、美食相關文章的採訪、拍攝和編輯，負責過的文章有1,000篇以上是位旅遊情報達人。
川島暢華小姐榮獲北海道商工會議贈與北海道觀光達人的稱號「北海道觀光Master」，並持有可以處理日本旅行業務的國家資格「國內旅行業務負責管理者」，私底下也走遍北海道內的179處市町村等等，是一位不但具有北海道旅遊相關的專業知識，同時也實際走訪北海道各地了解當地情況的旅遊作家。
六花亭～日式、西式點心一應俱全的熱門點心公司
▲六花亭的花朵包裝紙非常知名，是日本知名畫家──坂本直行所描繪的北海道山野草
六花亭是間點心公司，總公司位在北海道帶廣市，非常有人氣，如果詢問北海道居民：「有哪些推薦的北海道伴手禮？」大概有許多人都會說到「六花亭」。
六花亭的直營店除了在總公司所在的帶廣市周邊和札幌市周邊外，在釧路市、函館市、旭川市、富良野市等地也有分店，招牌商品葡萄奶油夾心餅乾（マルセイバターサンド）等可以在新千歲機場內北海道各地的綜合伴手禮店購買到，在北海道各個地區都比較容易買到。
▲直營店較多是在郊外的一樓店面，也有停車場，兜風時可以順便去看看
六花亭原本是名為「帶廣千秋庵」的和菓子店，於1933年開幕，之後改名為六花亭。1977年開始販賣葡萄奶油夾心餅乾（マルセイバターサンド）等，之後年年豐富西式點心的種類，現在活用乳製品、紅豆等北海道食材製造銷售多種日式、西式點心。
▲六花亭的招牌商品葡萄奶油夾心餅乾（マルセイバターサンド），有盒裝也有散裝
直營店、進駐在百貨公司的分店，不只販售盒裝商品，就連散裝商品的品項也很豐富，可以把喜歡的商品一個個裝進店裡的籃子內後再裝進盒子中，搭配成自己喜歡的獨家禮盒。還會有直營店限定的商品，如果想買各種六花亭的商品，可以去逛逛北海道各地的直營店喔！
六花亭必買的5款商品
▲六花亭必買的5款商品
接下來在六花亭眾多的商品中挑選5款必買商品！除了經典的葡萄奶油夾心餅乾（マルセイバターサンド）外還有日式和西式的點心，不但有大獲好評的人氣商品也有超限定的稀有商品，一定可以符合大家的喜好。
六花亭必買的商品① 葡萄奶油夾心餅乾
▲說道六花亭就是葡萄奶油夾心餅乾（マルセイバターサンド）！
葡萄奶油夾心餅乾（マルセイバターサンド）使用六花亭專用的小麥粉製成的餅乾，夾住含有葡萄乾的白色巧克力內餡，一直以來都是北海道伴手禮的人氣首選，在六花亭購買伴手禮的客人幾乎人手一盒，可說是經典中的經典。
美味的秘訣就是在口中融化的奶霜，奶霜芳醇的香氣和濃郁的美味十分鮮明，和濃濃洋酒味的葡萄乾搭配的恰到好處，不只可以配咖啡、紅茶也很適合搭配紅酒。
根據享用的時間味道上會有些微的差異，買來馬上吃餅乾會十分酥脆，如果是過2、3天在吃餅乾則有點濕潤感，冰過再吃奶霜會變硬，濃縮住美味。
酥脆感、濕潤感、濃縮美味，不管哪一種吃法都好吃，很難只挑一種推薦，多買幾個嘗試看看不一樣的吃法吧。
▲獨立包裝，照片的箱子為5入組
葡萄奶油夾心餅乾（マルセイバターサンド）有4入組、5入組、10入組、16入組等各種數量的盒裝，直營店等有單賣一個的散裝，可以在旅途中買1、2個當點心，也可以買5入組、10入組帶回家當伴手禮。
另外商品名中的Maruseibata（マルセイバター）來自以前開拓北海道十勝地區的晚成社，在十勝第一次製作的奶油「晚成奶油（Maruseibata）」，商品的包裝也是模仿當時的封條，是個背負著十勝歷史的悠久商品，一定要買一個回去當伴手禮的哇！
六花亭必買的商品② 草莓夾心白巧克力
▲可以吃到多汁草莓的巧克力點心
草莓夾心白巧克力（ストロベリーチョコホワイト）也是六花亭的經典商品，是一款將冷凍乾燥過的草莓裹上一層白巧克力的商品，特色是帶點脆脆口感的巧克力。白巧克力的甜蜜和冷凍乾燥草莓的酸味絕妙的結合！好吃到只要吃上一顆就會讓人停不下來。
▲切半後就會看到雪白巧克力和鮮紅草莓，超級上相
在店裡有130g圓筒包裝的盒子和60g的袋裝，依照草莓大小每一顆都不太一樣大所以無法確切告訴大家會有幾顆，但130g圓筒包裝大概會有20顆左右。
草莓夾心白巧克力（ストロベリーチョコホワイト）還有名為草莓夾心牛奶巧克力（ストロベリーチョコミルク）的姊妹商品，這款不是使用白巧克力而是用牛奶巧克力裹住冷凍乾燥草莓，咖啡色的草莓夾心牛奶巧克力和雪白的草莓夾心白巧克力一樣好吃，買喜歡的口味嘗嘗吧！
六花亭必買的商品③ 一口鍋最中餅（ひとつ鍋）
▲左手邊前方開始依序為紅豆沙、白豆沙、綿密豆沙（こし餡），右下角開封的是紅豆沙
一口鍋最中餅（ひとつ鍋）自1952年開賣以來，就是代表六花亭的日式點心，為鍋子形狀的最中餅，在最中餅皮內塞滿餡料，而餡料中還有2顆小小的麻糬。
最中餅是將糯米粉麵皮桿的薄薄的，再拿去烤後包入內餡的日式點心，內餡也稱作「Anko（あんこ）」，是將紅豆、白腰豆等豆類煮熟搗碎後加入砂糖等的餡料，是代表日式點心的甜餡料。
▲餡料中還有2個顆小小的麻糬
六花亭的一口鍋最中餅有「紅豆沙」、「白豆沙」、「綿密豆沙（こし餡）」3種不同內餡，紅豆沙可以感受到紅豆一粒粒的顆粒感，比起其他2種更有吃到顆粒的感受；綿密豆沙雖然和紅豆沙用同一種紅豆製作，但完全沒有顆粒感非常柔順彷彿會在口中化開一樣；白豆沙則是使用碗豆的一種白腰豆、白雲豆製作的白色豆沙餡，和綿密豆沙一樣可以吃到柔順的口感。
每一款都有豆沙的甜味卻不會過於甜膩，十分順口，最中餅的餅皮雖然酥脆卻也不失Q彈感受，和甜味恰到好處的豆沙餡十分融合。因為還有麻糬一顆約手掌大，小小的一顆卻很有口感。
單顆包裝，基本上是3種豆沙都有的6顆裝或12顆裝，直營店等部分分店會有單顆的散裝，依照個人喜好喜歡的豆沙不同，建議可以吃吃看3種豆沙決定自己的最愛喔。
六花亭必買的商品④ 霜餅
▲霜餅（霜だたみ）名稱的由來是因為餅乾的酥脆聲就像在初冬踏上初霜的聲音一樣
霜餅（霜だたみ）是巧克力派皮夾著摩卡白巧克力的餅乾，就和商品名的副標「酥脆卡布奇諾」一樣，是一款酥脆到讓人驚豔巧克力派皮搭配微甜的苦味摩卡奶霜的美味。
派皮非常易脆咬上一口除了有酥脆的口感外，派皮也會一起碎開，碎開的派皮和凝固的奶霜完美的搭配，最初的酥脆的口感漸漸變成恰到好處的濕潤口感，還能同時感受到巧克力的濃郁和摩卡淡淡的苦味。
是很適合大人的點心特別推薦給喜歡喝咖啡的人！基本上是販賣4入組或盒裝的5入組，和其他商品一樣在直營店等分店有單賣1個的散裝，細細品嘗酥脆口感和摩卡淡淡的苦味吧。
六花亭必買的商品⑤ 洋芋片
▲超級稀有商品，祕密的在六花亭粉絲間有著高人氣
六花亭的洋芋片是超稀有商品，不但在各地區的綜合伴手禮店找不到身影，就連網路商店也沒有銷售，是只有在六花亭直營店才有的限定商品。
而且在袋子的正面還沒有標明是洋芋片，只有在袋子後方的原料一覽、標示熱量的地方小小的寫著洋芋片，而且店裡面沒有「洋芋片在這裡」等的標示，就算是有陳列在店裡也只會覺得是有著可愛花朵包裝的袋子而已，算是粉絲才知道的六花亭神秘商品。
▲微厚的切片刻有條紋
六花亭的洋芋片是淡淡的鹽味所以不會太鹹，只有淡淡的鹽味和馬鈴薯本身的味道，原材料只有日本國內產的馬鈴薯、米糠油和鹽巴而已完全沒有添加物也比想像中的更健康是推薦。由於是洋芋片體積稍微有點大又易碎但非常輕，帶回家當伴手禮非常輕鬆，如果有到六花亭的直營店一定要找看看這款超稀有商品！
六花亭除了這次介紹的5款商品外還有許多北海道的經典伴手禮以及超稀有商品等眾多點心，有些分店還有賣散裝真的是很方便！北海道有各種伴手禮品牌，真的是不知道要買哪種回去，但只要去六花亭日式、西式點心通通有，一定可以找到喜歡的伴手禮，當選擇障礙的時候，就去六花亭買吧～
Text by:川島 暢華
※本文為2023年5月的資訊，最新消息請至官網確認
