北海道遭遇災害級大雪｜新千歲機場變「陸上孤島」！7,000旅客機場過夜、JR復駛緩慢

北海道近日遭受「災害級」暴雪襲擊，札幌市24小時降雪量達54厘米，打破1月觀測史上最高紀錄。受強烈低氣壓影響，新千歲機場交通網絡陷入全面癱瘓，昨日（25日）更有約7,000名旅客被迫在航廈內席地而睡。隨着今日（26日）除雪工作持續，海陸空交通正艱難恢復，但現場混亂情況依然持續。

機場變孤島 7,000人通宵滯留

受惡劣天氣影響，新千歲機場昨日因跑道積雪及能見度極低，大量往返羽田及關西的航班被迫取消。由於機場聯外交通完全斷絕，逾7,000名旅客受困，機場公司需緊急開放館內設施，並派發睡袋與地墊。有滯留旅客直言「全晚無法入睡，腰酸背痛」，航廈內處處可見疲憊不堪的旅客在長椅休息，場面極其混亂。

雖然今日（26日）天氣稍為好轉，但航班運作仍受限制。截至今日下午2時，機場已錄得超過75班航班取消。不少旅客反映現場資訊極度匱乏，有港人表示「完全唔知幾時先有機飛」，加上機場內的便利店及物資被搶購一空，令滯留者的處境更顯狼狽。

由於機場聯外交通完全斷絕，逾7,000名旅客受困，機場公司需緊急開放館內設施，並派發睡袋與地墊。（圖片來源：Zeeme@小紅書）

機場內的便利店及物資被搶購一空，令滯留者的處境更顯狼狽。（圖片來源：Rodencell@小紅書）

鐵路艱難復駛 札幌交通大亂

地面交通方面，JR北海道昨日因大雪全線大規模停駛，受影響班次超過500班。今日（26日）上午，由於路軌轉轍器被雪卡死及煞車裝置凍結，除雪工程進度不如預期，原定上午恢復的列車一再延誤。連接機場與札幌市區的「快速機場號」直至今日下午1時25分才陸續恢復服務。

然而，交通恢復後的壓力更巨大。新千歲機場1樓的抵達大堂今日排起數百米人龍，且幾乎延伸至航廈外。現場除了等待JR復駛的乘客，還有排隊等候臨時巴士的旅客。由於高速公路一度關閉，原本1小時的車程今日需耗時3小時以上，不少從仙台或東京飛抵的旅客表示，抵達北海道後仍要在寒風中苦等數小時才能進入市區。

新千歲機場1樓的抵達大堂今日排起數百米人龍，最後尾的人龍甚至長達100米。（圖片來源：Rodencell@小紅書）

由於高速公路一度關閉，原本1小時的車程今日需耗時3小時以上，不少從仙台或東京飛抵的旅客表示，抵達北海道後仍要在寒風中苦等數小時才能進入市區。（圖片來源：Getty Images）

旅遊保險與應變策略

面對機場癱瘓與大範圍交通延誤，一份保障全面的旅遊保險顯得至關重要。一般而言，若因惡劣天氣導致航班延誤超過指定時數，旅客可申請現金津貼或住宿補償。然而，大家必須保留所有航班取消證明、乘車票據及額外住宿開支的收據，以便日後回港後向保險公司索償。

氣象部門預測，周二（27日）將有新一波雨雪天氣，交通狀況仍存在變數。目前正身處當地的旅客，應時刻留意「JR北海道」及航空公司官網的即時動向，切勿冒險前往偏遠地區。此外，建議隨身準備充足的行動電源及乾糧，並與航空公司確認改簽安排，確保在極端天氣下能第一時間獲得支援。

氣象部門預測，周二（27日）將有新一波雨雪天氣，交通狀況仍存在變數。（圖片來源：Getty Images）

