北海道大雪突襲！札幌積雪12cm高、創9年來11月最早紀錄 致航班、JR列車延誤或取消｜北海道天氣

日本北海道11月8日遭遇異常暴雪襲擊，多地創下歷史性降雪紀錄。根據日本氣象廳數據，札幌市中心早上7時錄得12厘米積雪，是9年來首次在11月上旬突破10厘米；紋別市24小時降雪量更達29厘米，刷新當地11月紀錄。這波由強烈冷空氣南下造成的寒流，迫使札幌市凌晨4點50分緊急出動除雪車，創下過去10年第二早的出動紀錄。新千歲機場航班大亂，JR列車服務受阻。氣象專家指出，受拉尼娜（La Niña）現象影響，今年冬季日本將面臨更頻繁的極端天氣。如果近期會去日本旅遊的大家，記得預備足夠禦寒衣物。

北海道大雪提早報到，冷空氣南下引爆北日本雪季提早開場。（Youtube@TBS NEWS DIG Powered by JNN、Getty Images）

29厘米暴雪來襲 北海道全面戒備

11月8日凌晨4點50分，札幌市在氣溫降至零下2度的嚴寒中，緊急派出剷雪車清理路軌積雪。根據札幌市交通局資料，這是過去10年來第二早的出動紀錄，比2024年提早了11天，突顯今年降雪來得異常急速。據當地媒體報導指出，札幌市中心早上7時積雪深度達12厘米，是自2016年以來首次在11月上旬超過10厘米的門檻。

紋別市的情況更為嚴峻。氣象廳數據顯示，該市在11月7日早上7時前的24小時內，降雪量高達29厘米，創下當地11月上旬的歷史紀錄。同時，遠別町等沿岸地區出現雨夾雪，北海道北部地區全面進入警戒狀態。札幌市政府已緊急調動所有可用剷雪車，並透過防災廣播系統呼籲市民避免在清晨及深夜時段外出，特別提醒長者注意防滑措施。

剷雪車凌晨急出動，創下過去10年來第二早出勤紀錄，比去年提早11天展開除雪作業。(Youtube@北海道新聞 どうしん動画ニュース)

札幌市中心積雪達12厘米，是2016年以來首次在11月上旬突破10厘米大關，全市進入緊急除雪狀態。(Youtube@TBS NEWS DIG Powered by JNN)

北海道多地同步降雪！從札幌到紋別、遠別町出現雨夾雪，氣象廳警告這次冷空氣影響範圍廣泛，提醒民眾注意路面結冰危險。(Youtube@TBS NEWS DIG Powered by JNN)

雪災變雪財？滑雪團價格飆升30%

根據日本氣象廳及Weather News報導，受強烈冷空氣南下影響，這是寒流不只重創北海道，更令全日本氣溫急降。氣象專家指出，隨着拉尼娜（La Niña）現象持續發展，今個冬天日本將面對更頻繁的寒流襲擊。長野縣也出現降雪，顯示冷空氣影響範圍正在擴大。

因這股冷空氣，新千歲機場11月8日有超過30個航班延誤或取消，約5,000名旅客受影響。JR北海道宣布，札幌往旭川、函館等主要路線均出現不同程度延誤，部分區間列車暫停服務，最近計劃前往北海道旅遊的話需要特別留意。

然而，對滑雪產業而言，這場早雪卻是意外之喜。札幌國際滑雪場宣布因積雪條件理想，將較原定計劃提早兩週開放。根據報導，受惠於充足降雪，北海道滑雪團的預訂量較去年同期增長40%，團費更上漲約30%。日本觀光廳數據顯示，11月首週的滑雪場周邊酒店訂房率達85%，創下近5年新高。

新千歲機場大廳擠滿等候的旅客，航空公司職員忙於安排改簽事宜。（Getty Images）

北海道突降大雪，旅遊業界緊急提醒準備防滑鞋具和保暖衣物，建議預留充裕時間應對可能的交通延誤狀況。（Getty Images）

北海道滑雪場提早開放，吸引不少遊客前往體驗粉雪，但需要特別注意安全措施。（Getty Images）

